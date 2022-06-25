Samsung Galaxy Z Flip 4 birçok renk seçeneği ile gelecek

Tam Boyutta Gör

Katlanabilir akıllı telefonların popülerleşmesinde önemli bir rol oynayan Samsung, geçtiğimiz yıl Galaxy Z Flip 3 ile katlanabilir akıllı telefon satışlarında ciddi bir artışa sebep olmuştu. Uygun sayılabilecek fiyatı ve amiral gemi özellikleri ile çıkış yapan Z Flip 3, geçtiğimiz aylarda yenilenecek. Samsung’un Galaxy Z Fold 4 ile beraber tanıtması beklenen Z Flip 4 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Poco F4 tanıtıldı 1 gün önce eklendi

Galaxy Z Flip 4 birçok renk kombinasyonu sunacak

Galaxy Z Flip 3’ün ilgi çekici tasarımı ve renkleri ile dikkat çeken Samsung, Galaxy Z Flip 4 ile de benzer bir strateji takip edecek. Ünlü analist Ross Young, Galaxy Z Flip 4’ün renk seçeneklerini paylaştı.

Galaxy Z Flip 4’ün tahmin edilen renk seçenekleri

Altın

Gri

Açık Mavi

Mor

Siyah/Yeşil/Yeşil

Altın/Sarı/Beyaz

Altın/Sarı/Sarı

Gümüş/Lacivert/Lacivert

Gümüş/Beyaz/Beyaz

Gelen bilgilere göre Galaxy Z Flip 4, en çok gri renkte üretilecek. Griden sonra en çok üretilecek renkler ise mor ve altın olacak. Birden fazla renk içeren versiyonların ön siparişe özel satışa çıkma ihtimalleri bulunuyor. Samsung daha önce Avrupa pazarında belirli S21 ve S22 renklerini yalnızca ön siparişte satışa sunmuştu. Galaxy Z Flip 4; Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisi, 3700mAh bataryası ve 8/12GB RAM seçenekleri ile ağustos ayında çıkış yapacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Galaxy Z Flip 4 birçok renk seçeneği ile gelecek