Akıllı telefon pazarında kan kaybı sürüyor: Peki hangi marka lider?

Samsung'un liderliği devam ediyor
2023'ün ikinci çeyreğini konu alan rapora göre akıllı telefon sevkiyatları yıllık bazda yüzde 11, satışlarda ise yüzde 8'lik bir gerileme yaşandı. Bu noktada Samsung, yüzde 21 ila 22 oranında pazar payı ile liderliğini korumayı başardı. Samsung'un hemen ardından gelen isimse yüzde 17 pazar payı ile Apple oldu.
Counterpoint'e göre ABD, Japonya ve Batı Avrupa, akıllı telefon satışlarında çift haneli düşüşler yaşadı. Ancak alt uç akıllı telefonlara kıyasla, Premium cihaz satışlarında artış sürüyor. Öyle ki çeyrek boyunca tek artış gösteren bölüm bu oldu. Canalys'e göre, ikinci çeyrekte satılan beş akıllı telefondan en aza biri amiral gemisiydi.
Bu noktada küresel akıllı telefon pazarının hızlı büyüme aşamasını geride bıraktığını söyleyen Counterpoint, bu sert düşüşün ikinci el pazarı ve telefon değiştirme döngülerinin uzaması ile bağlantılı olduğunu belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)