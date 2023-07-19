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    Akıllı telefon pazarında kan kaybı sürüyor: Peki hangi marka lider?

    Pazar araştırma şirketi TrendForce ve Canalys, akıllı telefon pazarı için 2023 ikinci çeyrek verilerini paylaştı. Listede Samsung ve Apple'ın liderliği sürüyor. İşte detaylar
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    Telefon pazarında kan kaybı sürüyor! Peki hangi marka lider? Tam Boyutta Gör
    Teknolojik ürünler hakkında pazar araştırmaları yürüten Canalys ve Counterpoint, akıllı telefon pazarında yaşanan çarpıcı kayıpları ortaya çıkardı. Yılın ikinci çeyreğinde sevkiyat ve satışlar düşerken, ikinci el ve premium pazarda yükseliş başladı. Peki Apple, Samsung ve Xiaomi gibi isimlerin yer aldığı listede durumlar nasıl? İşte detaylar

    Samsung'un liderliği devam ediyor

    2023'ün ikinci çeyreğini konu alan rapora göre akıllı telefon sevkiyatları yıllık bazda yüzde 11, satışlarda ise yüzde 8'lik bir gerileme yaşandı. Bu noktada Samsung, yüzde 21 ila 22 oranında pazar payı ile liderliğini korumayı başardı. Samsung'un hemen ardından gelen isimse yüzde 17 pazar payı ile Apple oldu.

    Telefon pazarında kan kaybı sürüyor! Peki hangi marka lider? Tam Boyutta Gör
    Üçüncü en büyük marka olan Xiaomi, Canalys'e göre yüzde 13 pazar payı elde etti. Listenin devamında ise sırasıyla Oppo (yüzde 10) ve Vivo (yüzde 8) yer alıyor.

    Counterpoint'e göre ABD, Japonya ve Batı Avrupa, akıllı telefon satışlarında çift haneli düşüşler yaşadı. Ancak alt uç akıllı telefonlara kıyasla, Premium cihaz satışlarında artış sürüyor. Öyle ki çeyrek boyunca tek artış gösteren bölüm bu oldu. Canalys'e göre, ikinci çeyrekte satılan beş akıllı telefondan en aza biri amiral gemisiydi. 

    Bu noktada küresel akıllı telefon pazarının hızlı büyüme aşamasını geride bıraktığını söyleyen Counterpoint, bu sert düşüşün ikinci el pazarı ve telefon değiştirme döngülerinin uzaması ile bağlantılı olduğunu belirtti.

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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