Akıllı telefon pazarında kan kaybı sürüyor: Peki hangi marka lider?

Tam Boyutta Gör Teknolojik ürünler hakkında pazar araştırmaları yürüten Canalys ve Counterpoint, akıllı telefon pazarında yaşanan çarpıcı kayıpları ortaya çıkardı. Yılın ikinci çeyreğinde sevkiyat ve satışlar düşerken, ikinci el ve premium pazarda yükseliş başladı. Peki Apple, Samsung ve Xiaomi gibi isimlerin yer aldığı listede durumlar nasıl? İşte detaylar

Samsung'un liderliği devam ediyor

2023'ün ikinci çeyreğini konu alan rapora göre akıllı telefon sevkiyatları yıllık bazda yüzde 11, satışlarda ise yüzde 8'lik bir gerileme yaşandı. Bu noktada Samsung, yüzde 21 ila 22 oranında pazar payı ile liderliğini korumayı başardı. Samsung'un hemen ardından gelen isimse yüzde 17 pazar payı ile Apple oldu.

Tam Boyutta Gör Üçüncü en büyük marka olan Xiaomi, Canalys'e göre yüzde 13 pazar payı elde etti. Listenin devamında ise sırasıyla Oppo (yüzde 10) ve Vivo (yüzde 8) yer alıyor.

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Counterpoint'e göre ABD, Japonya ve Batı Avrupa, akıllı telefon satışlarında çift haneli düşüşler yaşadı. Ancak alt uç akıllı telefonlara kıyasla, Premium cihaz satışlarında artış sürüyor. Öyle ki çeyrek boyunca tek artış gösteren bölüm bu oldu. Canalys'e göre, ikinci çeyrekte satılan beş akıllı telefondan en aza biri amiral gemisiydi.

Bu noktada küresel akıllı telefon pazarının hızlı büyüme aşamasını geride bıraktığını söyleyen Counterpoint, bu sert düşüşün ikinci el pazarı ve telefon değiştirme döngülerinin uzaması ile bağlantılı olduğunu belirtti.

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