Google, Stadia'nın kütüphanesini güçlendirmek için Typhoon Studios'u satın aldı

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Google, şirket içi oyun geliştirme planını destekleme çabalarının bir parçası olarak, 28 Ocakta yayınlanacak olan uzay araştırmaları oyunu Vahşi Gezegene Yolculuk'un arkasındaki geliştirici Typhoon Studios'u satın aldı. Bulut oyun hizmeti alanında birçok hamle yapan Google, son olarak Typhoon Studios'u satın alarak hem elini güçlendirdi hem de olası bir rekabetin önüne geçmiş oldu.

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Google Stadia'ya katılan Typhoon Studios, bünyesinde tecrübeli isimleri barındırıyor. Geçmişinde Electronic Arts, Warner Bros. ve Ubisoft gibi şirketlerde çalışmış 26 kişilik bir ekibe sahip olan Typhoon Studios, yakın tarihte çıkaracağı Vahşi Gezegene Yolculuk oyununu kendi markası adı altında konsollar ve PC için yayınlayabilecek.

Stadia Games and Entertainment başkan yardımcısı Jade Raymond, "Her zaman oyunun geleceği konusundaki tutkumuzu ve vizyonumuzu paylaşan insanları arıyoruz." ifadelerinde bulundu.

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Bulut oyun hizmeti alanındaki son gelişmelerde, Google'a rakip olabilmek için Facebook da PlayGiga'yı satın aldığını duyurmuştu. Bu ikili arasındaki rekabetle birlikte gelecekte bu sektörün daha da gelişeceğini umuyoruz.

https://blog.google/products/stadia/typhoon-studios-joins-stadia-games-and-entertainment