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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google, Stadia'nın kütüphanesini güçlendirmek için Typhoon Studios'u satın aldı

    Google, Stadia bulut oyun hizmetinin kataloğunu büyütmek istiyor ve bunun için de son olarak henüz yayında olan oyunu bulunmayan Montreal merkezli oyun stüdyosu Typhoon Studios'u satın aldı.
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    Oyunlar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Google, Stadia'nın kütüphanesini güçlendirmek için Typhoon Studios'u satın aldı
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    Google, şirket içi oyun geliştirme planını destekleme çabalarının bir parçası olarak, 28 Ocakta yayınlanacak olan uzay araştırmaları oyunu Vahşi Gezegene Yolculuk'un arkasındaki geliştirici Typhoon Studios'u satın aldı. Bulut oyun hizmeti alanında birçok hamle yapan Google, son olarak Typhoon Studios'u satın alarak hem elini güçlendirdi hem de olası bir rekabetin önüne geçmiş oldu.

    Google, Stadia'nın kütüphanesini güçlendirmek için Typhoon Studios'u satın aldı
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    Google Stadia'ya katılan Typhoon Studios, bünyesinde tecrübeli isimleri barındırıyor. Geçmişinde Electronic Arts, Warner Bros. ve Ubisoft gibi şirketlerde çalışmış 26 kişilik bir ekibe sahip olan Typhoon Studios, yakın tarihte çıkaracağı Vahşi Gezegene Yolculuk oyununu kendi markası adı altında konsollar ve PC için yayınlayabilecek.

    Stadia Games and Entertainment başkan yardımcısı Jade Raymond, "Her zaman oyunun geleceği konusundaki tutkumuzu ve vizyonumuzu paylaşan insanları arıyoruz." ifadelerinde bulundu.

    Ayrıca Bkz. "Steam Kış İndirimleri başladı: İşte dikkat çekenler"

    Bulut oyun hizmeti alanındaki son gelişmelerde, Google'a rakip olabilmek için Facebook da PlayGiga'yı satın aldığını duyurmuştu. Bu ikili arasındaki rekabetle birlikte gelecekte bu sektörün daha da gelişeceğini umuyoruz.



    https://blog.google/products/stadia/typhoon-studios-joins-stadia-games-and-entertainment Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Lord Melkor 2 dk.
    Yıllardır oyun basını olsun teknoloji sitesi olsun takip ederim. İlk defa oyunun isminin Türkçeye çevrildiğini gördüm
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