Oppo'nun ilk akıllı TV'sinin tanıtım tarihi resmileşti

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Çin merkezli teknoloji şirketi Oppo, bir süredir ilk akıllı TV'sinin piyasaya sürüleceği konusunda küçük ipuçları veriyordu. Ancak şirket tarafından yayınlanan yeni görsel, TV'nin tanıtılacağı lansmanın yapılacağı tarihi içeriyor.

Oppo'nun ilk akıllı TV'si 19 Ekim'de yapılacak bir lansman etkinliğiyle tanıtılacak.

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Oppo'nunçatı şirketi olan BBK Electronics, alt markaları olan OnePlus ve Realme ile akıllı TV üretimi ve pazarlaması konusunda tecrübe sahibi. Oppo'nun ilk akıllı TV'sini üreteceği düşünüldüğünde kardeş markaları OnePlus ve Realme'nin TV'leriyle benzer özelliklere sahip olması mümkün görünüyor.

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Şirket, TV ile ilgili pek fazla detayı açıklamasa da ekran boyutuna göre 55 inç ve 65 inç olmak üzere iki farklı modelin olacağı bildiriliyor. Ayrıca 120Hz yenileme hızına sahip bir 4K Quantum Dot ekrana sahip olması bekleniyor. Oppo Smart TV, sahip olacağı çok ince çerçeveler ile neredeyse çerçevesiz bir tasarımı olacak denilebilir.

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Daha önce gerçekleştirilen sızıntılar sayesinde, OPPO Smart TV'nin cihazda görüntülü aramayı mümkün kılan bir açılır kamera ile geleceği doğrulandı. Bu özellik, özellikle pandemi sürecinde evde çalışan ya da eğitim gören insanlar için oldukça kullanışlı olacak.

https://www.gsmarena.com/oppo_will_introduce_its_first_smart_tv_on_october_19-news-45735.php

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