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    Oppo'nun ilk akıllı TV'sinin tanıtım tarihi resmileşti

    Oppo ürün yelpazesini genişletmek istiyor. Çinli teknoloji şirketi, yapacağı lansmanla markasının ilk akıllı TV'sini tanıtacak. Oppo, TV'nin tanıtılacağı tarihi açıkladı.
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    Televizyonlar
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Çin merkezli teknoloji şirketi Oppo, bir süredir ilk akıllı TV'sinin piyasaya sürüleceği konusunda küçük ipuçları veriyordu. Ancak şirket tarafından yayınlanan yeni görsel, TV'nin tanıtılacağı lansmanın yapılacağı tarihi içeriyor.

    Oppo'nun ilk akıllı TV'si 19 Ekim'de yapılacak bir lansman etkinliğiyle tanıtılacak.

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    Oppo Smart TV, mekanizmalı kameraya sahip olacak

    Oppo'nunçatı şirketi olan BBK Electronics, alt markaları olan OnePlus ve Realme ile akıllı TV üretimi ve pazarlaması konusunda tecrübe sahibi. Oppo'nun ilk akıllı TV'sini üreteceği düşünüldüğünde kardeş markaları OnePlus ve Realme'nin TV'leriyle benzer özelliklere sahip olması mümkün görünüyor.

    Ayrıca Bkz. "13 Ekim lansmanı öncesi Realme Q2, GeekBench'te görüntülendi"

    Şirket, TV ile ilgili pek fazla detayı açıklamasa da ekran boyutuna göre 55 inç ve 65 inç olmak üzere iki farklı modelin olacağı bildiriliyor. Ayrıca 120Hz yenileme hızına sahip bir 4K Quantum Dot ekrana sahip olması bekleniyor. Oppo Smart TV, sahip olacağı çok ince çerçeveler ile neredeyse çerçevesiz bir tasarımı olacak denilebilir.

    Oppo'nun ilk akıllı TV'sinin tanıtım tarihi resmileşti
    Tam Boyutta Gör

    Daha önce gerçekleştirilen sızıntılar sayesinde, OPPO Smart TV'nin cihazda görüntülü aramayı mümkün kılan bir açılır kamera ile geleceği doğrulandı. Bu özellik, özellikle pandemi sürecinde evde çalışan ya da eğitim gören insanlar için oldukça kullanışlı olacak.



    https://www.gsmarena.com/oppo_will_introduce_its_first_smart_tv_on_october_19-news-45735.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    por favor (ssena arıkuşu) 1 hf.
    pop up kameralı tv.
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