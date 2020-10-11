13 Ekim lansmanı öncesi Realme Q2, GeekBench'te görüntülendi

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Realme, Salı günü iki akıllı telefonun tanıtımını yapacak. Lansmanda Realme Q2 ve Realme Q2 Pro tanıtılacak. Realme Q2, 13 Ekim lansmanı öncesi GeekBench'te görüntülendi ve bu sayede telefonun bazı özellikleri netlik kazandı. Telefon, Çin'de piyasaya sürüldükten sonra diğer ülke pazarlarına gelecek.

Ayrıca Bkz. "Evrendeki ses hızının üst sınırı belirlendi"

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Relme Q2, Dimensity 800U yonga setiyle gelecek

Realme Q2 serisindeki her iki cihaz da 5G destekli MediaTek Dimensity 800U işlemciye sahip olacak ve Android 10 tabanlı Realme UI 2.0'ı çalıştıracaklar. RMX2117 model numarasıyla Geekbench'te görüntülenen Realme Q2, tek çekirdekli testte 2.879, çok çekirdekli testte 8.123 puan aldı. Realme Q2, listede yer alan bilgilere göre 6GB RAM'e sahip olacak.

GeekBench'te fazla ayrıntı yer almazken daha önceki güçlü söylentiler Realme Q2'nin 120 Hz yenileme hızına sahip 6.5 inç FHD+ IPS LCD ekrana sahip olacağını gösteriyor.

Dimensity 800U yonga setinden güç alacak olan Realme Q2'nin dahili hafızasının 128 GB olması bekleniyor.

Kamera konusunda Realme Q2'nin,detayları sızdırılamamış olsa da 48MP + 8MP + 2MP çözünürlükler olmak üzere üçlü arka kamera kurulumuna, önde ise 16MP çözünürlüklü bir kameraya sahip olacağı düşünülüyor.

Realme Q2'nin, 62 W SuperVooc Flash hızlı şarj desteğine sahip 4.200 mAh bataryayla gelmesi bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/realme_q2_shows_up_on_geekbench_revealing_some_specs-news-45729.php

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