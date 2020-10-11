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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    13 Ekim lansmanı öncesi Realme Q2, GeekBench'te görüntülendi

    Realme, Realme Q2 serisi akıllı telefonlarını 13 Ekim'de piyasaya sürmek için hazırlanıyor. Lansman öncesi GeekBench'te listelenen Realme Q2'nin bazı teknik detayları da bu sayede ortaya çıktı
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    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    13 Ekim lansmanı öncesi Realme Q2, GeekBench'te görüntülendi
    Tam Boyutta Gör

    Realme, Salı günü iki akıllı telefonun tanıtımını yapacak. Lansmanda Realme Q2 ve Realme Q2 Pro tanıtılacak. Realme Q2, 13 Ekim lansmanı öncesi GeekBench'te görüntülendi ve bu sayede telefonun bazı özellikleri netlik kazandı. Telefon, Çin'de piyasaya sürüldükten sonra diğer ülke pazarlarına gelecek.

      Ayrıca Bkz. "Evrendeki ses hızının üst sınırı belirlendi"

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    Relme Q2, Dimensity 800U yonga setiyle gelecek

    Realme Q2 serisindeki her iki cihaz da 5G destekli MediaTek Dimensity 800U işlemciye sahip olacak ve Android 10 tabanlı Realme UI 2.0'ı çalıştıracaklar. RMX2117 model numarasıyla Geekbench'te görüntülenen Realme Q2, tek çekirdekli testte 2.879, çok çekirdekli testte 8.123 puan aldı. Realme Q2, listede yer alan bilgilere göre 6GB RAM'e sahip olacak.

    GeekBench'te fazla ayrıntı yer almazken daha önceki güçlü söylentiler Realme Q2'nin 120 Hz yenileme hızına sahip 6.5 inç FHD+  IPS LCD ekrana  sahip olacağını gösteriyor.

    Dimensity 800U yonga setinden güç alacak olan Realme Q2'nin dahili hafızasının 128 GB olması bekleniyor.

    Kamera konusunda Realme Q2'nin,detayları sızdırılamamış olsa da 48MP + 8MP + 2MP çözünürlükler olmak üzere üçlü arka kamera kurulumuna, önde ise 16MP çözünürlüklü bir kameraya sahip olacağı düşünülüyor.

    Realme Q2'nin, 62 W SuperVooc Flash hızlı şarj desteğine sahip 4.200 mAh bataryayla gelmesi bekleniyor.



    https://www.gsmarena.com/realme_q2_shows_up_on_geekbench_revealing_some_specs-news-45729.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    37 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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