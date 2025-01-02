Oppo’nun yeni akıllı saati sertifikasyon sürecinde ortaya çıktı

OPPO’nun Watch X2 serisi üzerinde çalıştığı ve bu serinin OnePlus Watch 3’ün yeniden markalanmış bir modeli olarak piyasaya sürülebileceği iddia ediliyor. OPPO Watch X2 serisinin, Watch X2, Watch X2 (46mm) ve Watch X2 Pro olmak üzere üç farklı modelden oluşacağı belirtiliyor. Çin’in TENAA sertifikasyon sitesinde Watch X2 olduğu düşünülen bir cihaz ortaya çıktı ve bu, cihazın Çin pazarında yakında satışa sunulacağına işaret ediyor.

TENAA üzerinde görülen cihaz, OWW251 model numarasını taşıyor ve bu model numarası daha önce OPPO Watch X2 serisiyle ilişkilendirilmişti. Sertifikasyon bilgilerine göre cihaz, metal bir çerçeveyle çevrili yuvarlak bir ekrana sahip. Bu tasarım, ilk nesil OPPO Watch X modeliyle benzerlik gösteriyor. Akıllı saat, siyah renkli bir kayışla görüntülense de lansman sırasında farklı renk seçeneklerinin sunulması muhtemel.

Redmi Turbo 4 tanıtıma saatler kala ortaya çıktı 13 sa. önce eklendi

OPPO Watch X2’nin TENAA’daki bilgileri, cihazın eSIM desteğiyle geleceğini ve 631 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacağını doğruluyor. Karşılaştırma yapıldığında, OPPO Watch X modelinde 500 mAh kapasiteli bir batarya bulunduğu için bu yeni modelde batarya kapasitesinde bir artış olduğu görülüyor.

Watch X2’nin, OnePlus Watch 3 veya Watch 3 Pro modellerinin yeniden markalanmış bir versiyonu olarak piyasaya sürüleceği de düşünülüyor. Daha önce OPPO Watch X modelinin, OnePlus Watch 2’nin yeniden markalanmış hali olduğu biliniyor. Ancak OnePlus’ın yeni akıllı saat modelini henüz duyurmadığı ve bu modelin OnePlus 13 akıllı telefonuyla birlikte bu ay içinde tanıtılmasının beklendiği belirtiliyor.

OPPO Watch X2 serisinin global pazara açılıp açılmayacağı belirsizliğini koruyor. İlk Watch X modeli, Hindistan’da satışa sunulmadığı için bu yeni serinin de aynı ülkede satışa çıkıp çıkmayacağı kesin değil. Ancak OnePlus Watch 3’ün bu ay piyasaya sürüleceği düşünülürse, OPPO Watch X2 serisinin gelecek ay Çin’de tanıtılması olası görünüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Oppo’nun yeni akıllı saati sertifikasyon sürecinde ortaya çıktı