Oppo Pad 2 tanıtıldı: 120 Hz ekran, Dimensity 9000 işlemci, 67W şarjlı 9.510 mAh pil

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Oppo beklenildiği gibi bugün düzenlediği etkinlikte Oppo Pad 2 tabletini resmen tanıttı. Yeni model Şubat ayında piyasaya sürülen OnePlus Pad'in bir klonu olarak geliyor. Öne çıkan özelliklerini büyük ekran, amiral gemisi işlemci ve Dolby Vision desteği olarak sıralayabiliriz.

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Cihaz, 2800 × 2000 piksel çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan 11.61 inçlik bir LCD ekran taşıyor. Ön yüzünde 8 megapiksellik bir selfie kamerası mevcut. Arka panelde bulunan ana kamera 13 megapiksel. Şirkete göre tablet saniyede 30 kare hızında 4K video kaydı yapabiliyor.

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Üç farklı konfigürasyon

Oppo Pad 2'nin kalbinde amiral gemisi MediaTek Dimensity 9000 işlemciye yer verilmiş. Bu platforma 8/12 GB RAM ve 256/512 GB depolama aşanı eşlik ediyor. Cihaz 67W SuperVOOC hızlı şarj destekli 9.510 mAh batarya ile karşımıza çıktı. Batarya 80 dakikada %0'dan %100 doluluğa ulaşabiliyor.

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Tablet Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS ve USB-C bağlantı noktasına sahip. Aynı zamanda Oppo Pencil 2 kalem ve yepyeni manyeyik klavye aksesuarını destekliyor. Ne yazık ki tablette SIM yuvası yok. OPPO Pad 2, Çin'de 24 Mart'ta satışa sunulacak. Yeni modelin fiyatı 435 dolardan başlıyor.

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Oppo Pad 2 Özellikleri:

Ekran: 11.61 inç, LCD, 2800 x 2000 piksel, 144 Hz

11.61 inç, LCD, 2800 x 2000 piksel, 144 Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 9000

MediaTek Dimensity 9000 RAM: 8/12 GB

8/12 GB Depolama: 256/512 GB

256/512 GB Kamera: 13 MP (arka), 8 MP (ön)

13 MP (arka), 8 MP (ön) Pil: 9510 mAh, 67W hızlı şarj

9510 mAh, 67W hızlı şarj Ses: Dört hoparlör, Dolby Atmos, LDAC

Dört hoparlör, Dolby Atmos, LDAC Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, USB-C

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, USB-C Boyutlar: 258.03 x 189.39 x 6.54 mm

258.03 x 189.39 x 6.54 mm Ağırlık: 552 gr

552 gr Yazılım: Android 13 (OxygenOS 13.1)

Android 13 (OxygenOS 13.1) Diğer: Parmak izi tarayıcısı, yüz tanıma

Oppo Pad 2 Fiyatı:

8 GB RAM + 256 GB depolama - 435 dolar

12 GB RAM + 256 GB depolama - 495 dolar

12 GB RAM + 512 GB depolama - 580 dolar

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Oppo Pad 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı