Oppo Pad 2 tanıtıldı: 120 Hz ekran, Dimensity 9000 işlemci, 67W şarjlı 9.510 mAh pil

Oppo beklenildiği gibi bugün düzenlediği etkinlikte Oppo Pad 2 tabletini resmen tanıttı. Yeni model Şubat ayında piyasaya sürülen OnePlus Pad'in bir klonu olarak geliyor. Öne çıkan özelliklerini büyük ekran, amiral gemisi işlemci ve Dolby Vision desteği olarak sıralayabiliriz.
Cihaz, 2800 × 2000 piksel çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan 11.61 inçlik bir LCD ekran taşıyor. Ön yüzünde 8 megapiksellik bir selfie kamerası mevcut. Arka panelde bulunan ana kamera 13 megapiksel. Şirkete göre tablet saniyede 30 kare hızında 4K video kaydı yapabiliyor.
Üç farklı konfigürasyon
Oppo Pad 2'nin kalbinde amiral gemisi MediaTek Dimensity 9000 işlemciye yer verilmiş. Bu platforma 8/12 GB RAM ve 256/512 GB depolama aşanı eşlik ediyor. Cihaz 67W SuperVOOC hızlı şarj destekli 9.510 mAh batarya ile karşımıza çıktı. Batarya 80 dakikada %0'dan %100 doluluğa ulaşabiliyor.
Tablet Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS ve USB-C bağlantı noktasına sahip. Aynı zamanda Oppo Pencil 2 kalem ve yepyeni manyeyik klavye aksesuarını destekliyor. Ne yazık ki tablette SIM yuvası yok. OPPO Pad 2, Çin'de 24 Mart'ta satışa sunulacak. Yeni modelin fiyatı 435 dolardan başlıyor.
Oppo Pad 2 Özellikleri:
- Ekran: 11.61 inç, LCD, 2800 x 2000 piksel, 144 Hz
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9000
- RAM: 8/12 GB
- Depolama: 256/512 GB
- Kamera: 13 MP (arka), 8 MP (ön)
- Pil: 9510 mAh, 67W hızlı şarj
- Ses: Dört hoparlör, Dolby Atmos, LDAC
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, USB-C
- Boyutlar: 258.03 x 189.39 x 6.54 mm
- Ağırlık: 552 gr
- Yazılım: Android 13 (OxygenOS 13.1)
- Diğer: Parmak izi tarayıcısı, yüz tanıma
Oppo Pad 2 Fiyatı:
- 8 GB RAM + 256 GB depolama - 435 dolar
- 12 GB RAM + 256 GB depolama - 495 dolar
- 12 GB RAM + 512 GB depolama - 580 dolar
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)