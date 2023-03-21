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    Oppo Pad 2 tanıtıldı: 120 Hz ekran, Dimensity 9000 işlemci, 67W şarjlı 9.510 mAh pil

    Oppo bugün düzenlediği etkinlikte Find X6 amiral gemileriyle birlikte Oppo Pad 2 tabletini de tanıttı. Yeni model üst sınıf işlemci, büyük ekran ve Dolby Vision teknolojisiyle öne çıkıyor.
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    Oppo Pad 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Oppo beklenildiği gibi bugün düzenlediği etkinlikte Oppo Pad 2 tabletini resmen tanıttı. Yeni model Şubat ayında piyasaya sürülen OnePlus Pad'in bir klonu olarak geliyor. Öne çıkan özelliklerini büyük ekran, amiral gemisi işlemci ve Dolby Vision desteği olarak sıralayabiliriz.

    Cihaz, 2800 × 2000 piksel çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan 11.61 inçlik bir LCD ekran taşıyor. Ön yüzünde 8 megapiksellik bir selfie kamerası mevcut. Arka panelde bulunan ana kamera 13 megapiksel. Şirkete göre tablet saniyede 30 kare hızında 4K video kaydı yapabiliyor.

    Oppo Pad 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Üç farklı konfigürasyon

    Oppo Pad 2'nin kalbinde amiral gemisi MediaTek Dimensity 9000 işlemciye yer verilmiş. Bu platforma 8/12 GB RAM ve 256/512 GB depolama aşanı eşlik ediyor. Cihaz 67W SuperVOOC hızlı şarj destekli 9.510 mAh batarya ile karşımıza çıktı. Batarya 80 dakikada %0'dan %100 doluluğa ulaşabiliyor.

    Oppo Pad 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Tablet Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS ve USB-C bağlantı noktasına sahip. Aynı zamanda Oppo Pencil 2 kalem ve yepyeni manyeyik klavye aksesuarını destekliyor. Ne yazık ki tablette SIM yuvası yok. OPPO Pad 2, Çin'de 24 Mart'ta satışa sunulacak. Yeni modelin fiyatı 435 dolardan başlıyor.

    Oppo Pad 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Oppo Pad 2 Özellikleri:

    • Ekran: 11.61 inç, LCD, 2800 x 2000 piksel, 144 Hz
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 9000
    • RAM: 8/12 GB
    • Depolama: 256/512 GB
    • Kamera: 13 MP (arka), 8 MP (ön)
    • Pil: 9510 mAh, 67W hızlı şarj
    • Ses: Dört hoparlör, Dolby Atmos, LDAC
    • Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, USB-C
    • Boyutlar: 258.03 x 189.39 x 6.54 mm
    • Ağırlık: 552 gr
    • Yazılım: Android 13 (OxygenOS 13.1)
    • Diğer: Parmak izi tarayıcısı, yüz tanıma

    Oppo Pad 2 Fiyatı:

    • 8 GB RAM + 256 GB depolama - 435 dolar
    • 12 GB RAM + 256 GB depolama - 495 dolar
    • 12 GB RAM + 512 GB depolama - 580 dolar
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    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 1 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 2 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 4 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 5 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 5 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 5 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 6 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 6 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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