Samsung'un iddialı işlemcisi Exynos 2600'ün üretimi iptal edilebilir: İşte nedeni

Tam Boyutta Gör Samsung'un merakla beklenen Exynos 2600 yonga setinin üretimi, şirketin 2nm üretim sürecinde karşılaştığı ciddi zorluklar nedeniyle iptal edilebilir. Sektör kaynaklarından gelen son raporlar, üretim verim oranlarının %10-20 gibi kritik seviyelerde seyrettiğini gösteriyor. Bu durumun, Samsung'un mobil işlemci pazarındaki konumunu ve gelecek stratejilerini yeniden değerlendirmesine neden olduğu belirtiliyor.

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2nm üretim sürecindeki zorluklar Samsung'u stratejik kararlara itiyor

Samsung Foundry'nin ileri teknoloji üretim süreçlerindeki zorlukları yeni değil. Bir önceki model olan Exynos 2500'ün 3nm üretim sürecinde de benzer sorunlar yaşanmış ve verim oranları %20'nin altına düşmüştü. Bu süregelen zorluklar, Samsung'un yarı iletken endüstrisindeki rekabet gücünü koruma çabalarını önemli ölçüde etkiliyor ve şirketi alternatif çözümler aramaya itiyor.

Tam Boyutta Gör Üretim zorluklarına ek olarak, Samsung'un organizasyonel yapısında da önemli değişiklikler yaşanıyor. Şirket, 4nm, 5nm ve 7nm teknolojilerini kullanan bazı üretim tesislerini kapatma kararı aldı. Samsung'un karşı karşıya kaldığı bu zorluklar, şirketi TSMC gibi rakip üreticilerle iş birliği yapmaya yönlendirebilir. Ancak dış kaynak kullanımı, üretim maliyetlerinin artmasına ve dolayısıyla son kullanıcı fiyatlarının yükselmesine neden olabilir.

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