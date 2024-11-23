Samsung'un iddialı işlemcisi Exynos 2600'ün üretimi iptal edilebilir: İşte nedeni

2nm üretim sürecindeki zorluklar Samsung'u stratejik kararlara itiyor
Samsung Foundry'nin ileri teknoloji üretim süreçlerindeki zorlukları yeni değil. Bir önceki model olan Exynos 2500'ün 3nm üretim sürecinde de benzer sorunlar yaşanmış ve verim oranları %20'nin altına düşmüştü. Bu süregelen zorluklar, Samsung'un yarı iletken endüstrisindeki rekabet gücünü koruma çabalarını önemli ölçüde etkiliyor ve şirketi alternatif çözümler aramaya itiyor.
sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.