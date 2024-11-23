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    Samsung'un iddialı işlemcisi Exynos 2600'ün üretimi iptal edilebilir: İşte nedeni

    Samsung'un Exynos 2600 yonga setinin üretim sorunları nedeniyle iptal edilebileceği ortaya çıktı. Düşük verim oranları şirketin geleceğini nasıl etkileyecek? İşte detaylar:
    Samsung'un iddialı işlemcisi Exynos 2600'ün üretimi tehlikede Tam Boyutta Gör
    Samsung'un merakla beklenen Exynos 2600 yonga setinin üretimi, şirketin 2nm üretim sürecinde karşılaştığı ciddi zorluklar nedeniyle iptal edilebilir. Sektör kaynaklarından gelen son raporlar, üretim verim oranlarının %10-20 gibi kritik seviyelerde seyrettiğini gösteriyor. Bu durumun, Samsung'un mobil işlemci pazarındaki konumunu ve gelecek stratejilerini yeniden değerlendirmesine neden olduğu belirtiliyor.

    2nm üretim sürecindeki zorluklar Samsung'u stratejik kararlara itiyor

    Samsung Foundry'nin ileri teknoloji üretim süreçlerindeki zorlukları yeni değil. Bir önceki model olan Exynos 2500'ün 3nm üretim sürecinde de benzer sorunlar yaşanmış ve verim oranları %20'nin altına düşmüştü. Bu süregelen zorluklar, Samsung'un yarı iletken endüstrisindeki rekabet gücünü koruma çabalarını önemli ölçüde etkiliyor ve şirketi alternatif çözümler aramaya itiyor.

    Samsung'un iddialı işlemcisi Exynos 2600'ün üretimi tehlikede Tam Boyutta Gör
    Üretim zorluklarına ek olarak, Samsung'un organizasyonel yapısında da önemli değişiklikler yaşanıyor. Şirket, 4nm, 5nm ve 7nm teknolojilerini kullanan bazı üretim tesislerini kapatma kararı aldı. Samsung'un karşı karşıya kaldığı bu zorluklar, şirketi TSMC gibi rakip üreticilerle iş birliği yapmaya yönlendirebilir. Ancak dış kaynak kullanımı, üretim maliyetlerinin artmasına ve dolayısıyla son kullanıcı fiyatlarının yükselmesine neden olabilir.
    Kaynakça https://x.com/Jukanlosreve/status/1859806474282910073 https://www.reddit.com/r/technews/comments/1fgoqsq/with_2nm_yields_at_1020_samsung_delays_production/?rdt=59027
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    R
    ru1ns 2 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 4 gün önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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