Vivo Pad 6 Pro amiral gemisi özelliklerle geliyor

Vivo Pad 6 Pro özellikleri
- 13.2 inçlik 4K ekran
- 3nm Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga seti
- LPDDR5X RAM
- UFS 4.1 depolama
- 13MP arka kamera
- 8MP ön kamera
- 13000mAh, 66W hızlı şarj
Vivo Pad 6 Pro yoğun kullanım için özel donanımlarla geliyor. 144Hz tazeleme hızı ve 540Hz dokunmatik örnekleme hızı, 4K video kaydı, 71446 milimetrekare ısı dağıtım alanı olan soğutma sistemi, CapCut Pro ve Atomic Workbench gibi uygulamaları da barındıran akıcı çoklu görev teknolojisi Blue River Smooth Engine, 8 hoparlör, Super Audio 7.0 mekânsal ses sistemi, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, 19 oyun için özel optimizasyon bunlar arasında.
Vivo Pad 6 Pro fiyatı ve çıkış tarihi
- Vivo Pad 6 Pro 8GB + 256GB – 660$
- Vivo Pad 6 Pro 12GB + 256GB – 735$
- Vivo Pad 6 Pro 12GB + 512GB – 855$
- Vivo Pad 6 Pro 16GB + 512GB – 985$
Vivo Pad 6 Pro Çin'de siparişlere başlamış durumda.
