    Vivo Pad 6 Pro amiral gemisi özelliklerle geliyor

    Vivo Pad 6 Pro tablet modeli 13.2 inçlik 4K ekran, Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga seti, LPDDR5X RAM, UFS 4.1 depolama, 13000mAh, 66W hızlı şarj gibi özelliklerle geliyor.

    Geçen yıl piyasaya sürülen Vivo Pad 5 Pro amiral gemisi tablet modelinden yaklaşık 1 yıl sonra firma Vivo Pad 6 Pro modeliyle karşımıza çıktı. Yeni model daha uzun kullanım süreleri ve daha iyi performans ile geliyor.

    Vivo Pad 6 Pro özellikleri

    • 13.2 inçlik 4K ekran
    • 3nm Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga seti
    • LPDDR5X RAM
    • UFS 4.1 depolama
    • 13MP arka kamera
    • 8MP ön kamera
    • 13000mAh, 66W hızlı şarj

    Vivo Pad 6 Pro yoğun kullanım için özel donanımlarla geliyor. 144Hz tazeleme hızı ve 540Hz dokunmatik örnekleme hızı, 4K video kaydı, 71446 milimetrekare ısı dağıtım alanı olan soğutma sistemi, CapCut Pro ve Atomic Workbench gibi uygulamaları da barındıran akıcı çoklu görev teknolojisi Blue River Smooth Engine, 8 hoparlör, Super Audio 7.0 mekânsal ses sistemi, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, 19 oyun için özel optimizasyon bunlar arasında.

    Vivo Pad 6 Pro fiyatı ve çıkış tarihi

    • Vivo Pad 6 Pro 8GB + 256GB – 660$
    • Vivo Pad 6 Pro 12GB + 256GB – 735$
    • Vivo Pad 6 Pro 12GB + 512GB – 855$
    • Vivo Pad 6 Pro 16GB + 512GB – 985$

    Vivo Pad 6 Pro Çin'de siparişlere başlamış durumda. 

    halogen666 5 saat önce

    2 telefonum var 5G Turkcell 1311 Mbps. Türktelekom 4G 10 Mbps. 4G bant aralığını düşük tutarlarsa herkes mecburen 5Gye intikal etmek zorunda kalacak.

