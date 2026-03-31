Vivo Pad 6 Pro amiral gemisi özelliklerle geliyor

Tam Boyutta Gör Geçen yıl piyasaya sürülen Vivo Pad 5 Pro amiral gemisi tablet modelinden yaklaşık 1 yıl sonra firma Vivo Pad 6 Pro modeliyle karşımıza çıktı. Yeni model daha uzun kullanım süreleri ve daha iyi performans ile geliyor.

Vivo Pad 6 Pro özellikleri

13.2 inçlik 4K ekran

3nm Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga seti

LPDDR5X RAM

UFS 4.1 depolama

13MP arka kamera

8MP ön kamera

13000mAh, 66W hızlı şarj

Vivo Pad 5 dikkat çekici özelliklerle geliyor 10 ay önce eklendi

Vivo Pad 6 Pro yoğun kullanım için özel donanımlarla geliyor. 144Hz tazeleme hızı ve 540Hz dokunmatik örnekleme hızı, 4K video kaydı, 71446 milimetrekare ısı dağıtım alanı olan soğutma sistemi, CapCut Pro ve Atomic Workbench gibi uygulamaları da barındıran akıcı çoklu görev teknolojisi Blue River Smooth Engine, 8 hoparlör, Super Audio 7.0 mekânsal ses sistemi, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, 19 oyun için özel optimizasyon bunlar arasında.

Vivo Pad 6 Pro fiyatı ve çıkış tarihi

Vivo Pad 6 Pro 8GB + 256GB – 660$

Vivo Pad 6 Pro 12GB + 256GB – 735$

Vivo Pad 6 Pro 12GB + 512GB – 855$

Vivo Pad 6 Pro 16GB + 512GB – 985$

Vivo Pad 6 Pro Çin'de siparişlere başlamış durumda.

