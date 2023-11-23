Tam Boyutta Gör Oppo Pad Air, Çinli şirketin ilk uygun fiyatlı tableti olarak geçtiğimiz yılın Mayıs ayında piyasaya sürülmüştü. Bir yıldan uzun bir sürenin ardından cihazın halefi geldi. Oppo Pad Air 2 isimli model markanın ana vatanında resmiyet kazandı.

Redmi K70E'nin ilk görüntüleri yayınlandı: İşte tasarımı 1 gün önce eklendi

Oppo'nun yeni tableti selefi ile aynı amaca odaklanıyor: uygun fiyata, makul özellikler sunmak. Cihazın tasarım olarak Oppo Pad 2'den ilham aldığını söyleyebiliriz. Yuvarlatılmış köşelere ve ortalanmış arka kameraya sahip. Bir diğer ilgi çekici detay arka panelin çift tonlu yüzeye sahip olması.

Tam Boyutta Gör

Oppo Pad Air 2'de 2.4K çözünürlük (2.408 x 1.720 piksel), 90 Hz yenileme hızı ve 400 nit maksimum parlaklık sunan 11.35 inç boyutunda LCD ekran var. MediaTek'in Helio G99 platformundan güç alan cihaz üç bellek konfigürasyonunda tüketicilere sunuluyor.

Dörtlü hoparlör ve 8.000 mAh pil

Tabletin yazılım tarafı Android 13 tabanlı ColorOS 13.2'ye emanet edilmiş. Ön ve arka tarafında 8 megapiksellik birer kamera görev yapıyor. Ne yazık ki microSD kart desteği ve kulaklık girişi yok ancak dörtlü stereo hoparlör sistemi mevcut.

Tam Boyutta Gör Oppo Pad Air 2'nin bağlantı özelliklerini çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.2 ve USB portu olarak sıralayabiliriz. Tablet ihtiyaç duyduğu enerjiyi 33W SuperVOOC hızlı şarj özellikli 8.000 mAh pilinden alıyor. Fiyat etiketleri ise şu şekilde:

6 GB + 128 GB - 185 dolar

8 GB + 128 GB - 210 dolar

8 GB + 256 GB - 240 dolar

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Tablet Haberleri

Oppo Pad Air 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı