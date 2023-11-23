Oppo Pad Air 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Oppo'nun yeni tableti selefi ile aynı amaca odaklanıyor: uygun fiyata, makul özellikler sunmak. Cihazın tasarım olarak Oppo Pad 2'den ilham aldığını söyleyebiliriz. Yuvarlatılmış köşelere ve ortalanmış arka kameraya sahip. Bir diğer ilgi çekici detay arka panelin çift tonlu yüzeye sahip olması.
Oppo Pad Air 2'de 2.4K çözünürlük (2.408 x 1.720 piksel), 90 Hz yenileme hızı ve 400 nit maksimum parlaklık sunan 11.35 inç boyutunda LCD ekran var. MediaTek'in Helio G99 platformundan güç alan cihaz üç bellek konfigürasyonunda tüketicilere sunuluyor.
Dörtlü hoparlör ve 8.000 mAh pil
Tabletin yazılım tarafı Android 13 tabanlı ColorOS 13.2'ye emanet edilmiş. Ön ve arka tarafında 8 megapiksellik birer kamera görev yapıyor. Ne yazık ki microSD kart desteği ve kulaklık girişi yok ancak dörtlü stereo hoparlör sistemi mevcut.
- 6 GB + 128 GB - 185 dolar
- 8 GB + 128 GB - 210 dolar
- 8 GB + 256 GB - 240 dolar
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.