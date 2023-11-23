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    Oppo Pad Air 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Oppo bir süredir gündemi meşgul eden yeni tabletini sonunda tanıttı. Oppo Pad Air 2 adı altında pazara giriş yapan model MediaTek işlemci, 11.35 inç ekran ve 8.000 mAh pille geliyor.
    Oppo Pad Air 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Oppo Pad Air, Çinli şirketin ilk uygun fiyatlı tableti olarak geçtiğimiz yılın Mayıs ayında piyasaya sürülmüştü. Bir yıldan uzun bir sürenin ardından cihazın halefi geldi. Oppo Pad Air 2 isimli model markanın ana vatanında resmiyet kazandı.

    Oppo'nun yeni tableti selefi ile aynı amaca odaklanıyor: uygun fiyata, makul özellikler sunmak. Cihazın tasarım olarak Oppo Pad 2'den ilham aldığını söyleyebiliriz. Yuvarlatılmış köşelere ve ortalanmış arka kameraya sahip. Bir diğer ilgi çekici detay arka panelin çift tonlu yüzeye sahip olması.

    Oppo Pad Air 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Oppo Pad Air 2'de 2.4K çözünürlük (2.408 x 1.720 piksel), 90 Hz yenileme hızı ve 400 nit maksimum parlaklık sunan 11.35 inç boyutunda LCD ekran var. MediaTek'in Helio G99 platformundan güç alan cihaz üç bellek konfigürasyonunda tüketicilere sunuluyor.

    Dörtlü hoparlör ve 8.000 mAh pil

    Tabletin yazılım tarafı Android 13 tabanlı ColorOS 13.2'ye emanet edilmiş. Ön ve arka tarafında 8 megapiksellik birer kamera görev yapıyor. Ne yazık ki microSD kart desteği ve kulaklık girişi yok ancak dörtlü stereo hoparlör sistemi mevcut.

    Oppo Pad Air 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Oppo Pad Air 2'nin bağlantı özelliklerini çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.2 ve USB portu olarak sıralayabiliriz. Tablet ihtiyaç duyduğu enerjiyi 33W SuperVOOC hızlı şarj özellikli 8.000 mAh pilinden alıyor. Fiyat etiketleri ise şu şekilde:
    • 6 GB + 128 GB - 185 dolar
    • 8 GB + 128 GB - 210 dolar
    • 8 GB + 256 GB - 240 dolar
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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