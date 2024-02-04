Oppo Reno 12 serisinin özellikleri ve muhtemel fiyatı ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz ay Reno 11 serisini küresel pazarlarda piyasaya süren Oppo, şimdilerde bu serinin halefi Reno 12 üzerinde çalışıyor. Yakın bir zamanda ortaya çıkan yeni bir rapor ise seriden Reno 12 ve Reno 12 Pro'nun teknik özelliklerine ve olası fiyatına ışık tutttu.

İşte Oppo Reno 12 serisinin beklenen özellikleri ve fiyatı:

Ortaya çıkan yeni bir rapor, işlemcinin tam adı bilinmese de Reno 12'nin MTK 24M adlı bir MediaTek işlemciyle ve 12 GB RAM ile 256 GB’a kadar ulaşan depolama seçenekleriyle donatılabileceğini ortaya çıkardı. Öte yandanReno 12 Pro'nun MediaTek Dimensity 9200 (MTK DX-2) işlemciyle birlikte 12 GB RAM ve 256 GB ve 512 GB depolama alanıyla gelmesi bekleniyor.

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Haziran ayında piyasaya sürülmesi beklenen seriden her iki cihazında 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç FHD OLED ekranlara donatılması muhtemel. Kamera özelliklerine gelince, Oppo Reno 12 serisinin OIS'li 50 MP ana sensörün yanı sıra 2x optik yakınlaştırma sunan 8 MP ve 50 MP lense ve ön tarafta selfie'ler için otomatik odaklama desteğine sahip 50 MP lense sahip olacağı söyleniyor.

67W şarj desteğine sahip 5000mAh batarya ve IP65 derecesine sahip olması beklenen serinin fiyatlarına değinecek olursak temel model olan Reno 12'nin 499 dolardan, Reno 12 Pro'nun ise 799 dolardan başlayan fiyatlarla piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Oppo Reno 12 serisinin özellikleri ve muhtemel fiyatı sızdırıldı