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    Oppo Reno 12 serisinin özellikleri ve muhtemel fiyatı ortaya çıktı

    Haziran ayında piyasaya sürülmesi beklenen Oppo'nun yeni serisi Reno 12'den Reno 12 ve 12 Pro'nun özellikleri ve muhtemel fiyatı ortaya çıktı. İşte detaylar:   
    Oppo Reno 12 serisinin özellikleri ve muhtemel fiyatı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz ay Reno 11 serisini küresel pazarlarda piyasaya süren Oppo, şimdilerde bu serinin halefi Reno 12 üzerinde çalışıyor. Yakın bir zamanda ortaya çıkan yeni bir rapor ise seriden Reno 12 ve Reno 12 Pro'nun teknik özelliklerine ve olası fiyatına ışık tutttu.

    İşte Oppo Reno 12 serisinin beklenen özellikleri ve fiyatı:

    Ortaya çıkan yeni bir rapor, işlemcinin tam adı bilinmese de Reno 12'nin MTK 24M adlı bir MediaTek işlemciyle ve 12 GB RAM ile 256 GB’a kadar ulaşan depolama seçenekleriyle donatılabileceğini ortaya çıkardı. Öte yandanReno 12 Pro'nun MediaTek Dimensity 9200 (MTK DX-2) işlemciyle birlikte 12 GB RAM ve 256 GB ve 512 GB depolama alanıyla gelmesi bekleniyor.

    Haziran ayında piyasaya sürülmesi beklenen seriden her iki cihazında 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç FHD OLED ekranlara donatılması muhtemel. Kamera özelliklerine gelince, Oppo Reno 12 serisinin OIS'li 50 MP ana sensörün yanı sıra 2x optik yakınlaştırma sunan 8 MP ve 50 MP lense ve ön tarafta selfie'ler için otomatik odaklama desteğine sahip 50 MP lense sahip olacağı söyleniyor. 

    67W şarj desteğine sahip 5000mAh batarya ve IP65 derecesine sahip olması beklenen serinin fiyatlarına değinecek olursak temel model olan Reno 12'nin 499 dolardan, Reno 12 Pro'nun ise 799 dolardan başlayan fiyatlarla piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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