Oppo Reno 12 serisinin özellikleri ve muhtemel fiyatı ortaya çıktı

İşte Oppo Reno 12 serisinin beklenen özellikleri ve fiyatı:
Ortaya çıkan yeni bir rapor, işlemcinin tam adı bilinmese de Reno 12'nin MTK 24M adlı bir MediaTek işlemciyle ve 12 GB RAM ile 256 GB’a kadar ulaşan depolama seçenekleriyle donatılabileceğini ortaya çıkardı. Öte yandanReno 12 Pro'nun MediaTek Dimensity 9200 (MTK DX-2) işlemciyle birlikte 12 GB RAM ve 256 GB ve 512 GB depolama alanıyla gelmesi bekleniyor.
Haziran ayında piyasaya sürülmesi beklenen seriden her iki cihazında 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç FHD OLED ekranlara donatılması muhtemel. Kamera özelliklerine gelince, Oppo Reno 12 serisinin OIS'li 50 MP ana sensörün yanı sıra 2x optik yakınlaştırma sunan 8 MP ve 50 MP lense ve ön tarafta selfie'ler için otomatik odaklama desteğine sahip 50 MP lense sahip olacağı söyleniyor.
67W şarj desteğine sahip 5000mAh batarya ve IP65 derecesine sahip olması beklenen serinin fiyatlarına değinecek olursak temel model olan Reno 12'nin 499 dolardan, Reno 12 Pro'nun ise 799 dolardan başlayan fiyatlarla piyasaya sürülmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.