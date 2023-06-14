Oppo Reno 9A tanıtıldı: 90 Hz AMOLED ekran, 48 MP kamera ve 290 dolar fiyat

Çinli teknoloji devi Oppo hatırlayacağınız üzere Reno 9 akıllı telefonlarını geçtiğimiz yıl Kasım ayında piyasaya sürmüştü. Şirket şimdi de aileye yeni bir model daha ekledi. Reno 9A olarak adlandırılan cihaz Japonya'da resmiyet kazandı.
Akıllı telefon 5G destekli orta sınıf Qualcomm Snapdragon 695 yonga setini temel alıyor. Bu işlemciye 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanının eşlik ettiğini belirtelim. Cihaz kutudan Android 13 tabanlı ColorOS 13 yüklü şekilde çıkıyor.
İki renkte sunuluyor
Oppo Reno 9A'da Full HD+ çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunan 6.74 inç AMOLED ekran mevcut. Parmak izi tarayıcısı ekrana gömülü. Ön panelin sol üst köşesinde 16 megapiksellik bir selfie kamerasına yer verilmiş. Arka kamera sisteminde ise 48 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro kamera görev yapıyor.
Akıllı telefonda 18W hızlı şarj destekli 4.500 mAh pil var. Cihaz aynı zamanda IPX8 suya dayanıklılık derecesine sahip. Gece Siyahı ve Ay Beyazı olmak üzere iki renk seçeneğiyle sunulan Oppo Reno 9A'nın fiyat etiketi ise 290 dolar.
Oppo Reno 9A fiyatı ve özellikleri:
- Ekran: 6.74 inç, AMOLED, Full HD+, 90 Hz
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB (microSD kart desteği)
- Arka Kamera: 48 MP (ana), 8 MP (geniş açılı), 2 MP (makro)
- Ön Kamera: 16 MP
- Pil: 4.500 mAh (18W hızlı şarj)
- Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi, NFC, OTG, Beidou, kulaklık girişi, GPS, GLONASS, Galileo, QZ, USB Type-C
- İşletim sistemi: Android 13 (ColorOS 13)
- Boyutlar: 160 x 74 x 7.8 mm
- Ağırlık: 183 gram
- Renk: Siyah, Beyaz
- Fiyat: 290 dolar
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi