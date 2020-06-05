iPhone 12 lansmanı ertelenecek mi? Apple tedarikçisi Broadcom'dan erteleme sinyalleri

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Daha önce COVID-19 pandemisi sebebiyle erteleneceği söylenen iPhone 12 lansmanı ile ilgili bir açıklama da Apple'ın iPhone'larda kullandığı bağlantı yongalarını üreten Broadcom şirketinden geldi.

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Broadcom CEO'su Hock Tan, analistlerle gerçekleştirdiği bir konferansta, Broadcom'un Kuzey Amerikalı büyük bir cep telefonu müşterisinde büyük bir ürün döngüsü gecikmesi yaşandığını ve bu gecikmenin, her yıl üçüncü çeyrekte artan gelirlerde düşüşe sebep olacağını düşünüyor.

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iPhone 12 lansmanı ertelenebilir

Apple için sık sık "Kuzey Amerikalı büyük cep telefonu üreticisi" tabirini kullanan Hock Tan'ın bu ifadeleri, iPhone 12 lansmanının gecikeceği iddialarına güç katar nitelikte.

Şimdiye kadarki tüm raporlar ve haberler, iPhone 12 lansmanının COVID-19 pandemisi sebebiyle erteleneceği yönünde. Bu çerçevede her yıl eylül ayının ikinci haftasında düzenlenen Apple etkinliğinin ekim ayına erteleneceği söyleniyor. Diğer bir ihtimalse iPhone 12 lansmanının her sene olduğu gibi bu yıl da eylül ayında düzenleneceği ancak telefonların ekim ya da kasım aylarında piyasaya sürüleceği şeklinde.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-04/broadcom-suggests-new-iphone-launch-will-be-delayed

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