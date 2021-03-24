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    Intel'in 7nm Meteor Lake işlemcileri piyasaya sürülmeye hazır: İşte çıkış tarihi

    Teknoloji devi Intel'in 7nm fabrikasyon süreci ile üreteceği Meteor Lake işlemci serisinin teknik detayları ve ne zaman çıkacağı belli oldu.
    24 Mart 2021, 13:00 (22 dk.)
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    İşlemci
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Intel'in 7nm Meteor Lake işlemcileri piyasaya sürülmeye hazır: İşte çıkış tarihi
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    Intel, ilk 7nm işlemcilerini piyasaya sürmeye hazır olduğunu resmi olarak duyurdu. Şirket, hem uzun süredir beklenen yeni ürünlerin çıkış tarihini, hem de mimari ve teknik özellikleriyle ilgili ilk detayları açıkladı.

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    Çip üreticisinin açıklamasına göre, Meteor Lake ailesinin masaüstü ve mobil işlemcileri 2023 yılında piyasaya çıkacak. Yeni ürünlerin temel özelliğinin, yüksek performanslı ve enerji verimli çekirdekleri birleştiren hibrit bir mimari olacağı belirtiliyor.

    Intel'in 7nm Meteor Lake işlemcileri piyasaya sürülmeye hazır: İşte çıkış tarihi
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    İlk örnekler 2021 sonunda görülebilir

    7nm işlemciler, ring bus ara bağlantı mimarisini kullanmayan ilk Intel çözümü olacak. Şirket ayrıca kendi Foveros işlemci paketleme ve matris birleştirme teknolojisini kullanacağını da belirtti. Meteor Lake ailesinin, Alder Lake serisi için de tasarlanan LGA 1700 soketiyle uyumlu olması bekleniyor.

    Yeni ürünler muhtemelen bağımsız modüller şeklinde üretilebilen Redwood Cove çekirdekleriyle donatılacak. Ek olarak, analistler, birkaç fabrikanın aynı anda bu tür çekirdekleri üreteceğini ve bunlardan birinin TSMC olacağını belirtiyor. Söylentilere göre, kullanıcılara PCIe Gen 5.0 arayüzü ve DDR5 RAM desteği de sunulacak. Yeni CPU'ların ilk mühendislik örnekleri 2021'in ikinci çeyreğinde görülebilir.



    https://twitter.com/intelnews/status/1374467303845158921
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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 2 gün önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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