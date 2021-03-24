Intel'in 7nm Meteor Lake işlemcileri piyasaya sürülmeye hazır: İşte çıkış tarihi

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Intel, ilk 7nm işlemcilerini piyasaya sürmeye hazır olduğunu resmi olarak duyurdu. Şirket, hem uzun süredir beklenen yeni ürünlerin çıkış tarihini, hem de mimari ve teknik özellikleriyle ilgili ilk detayları açıkladı.

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Çip üreticisinin açıklamasına göre, Meteor Lake ailesinin masaüstü ve mobil işlemcileri 2023 yılında piyasaya çıkacak. Yeni ürünlerin temel özelliğinin, yüksek performanslı ve enerji verimli çekirdekleri birleştiren hibrit bir mimari olacağı belirtiliyor.

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İlk örnekler 2021 sonunda görülebilir

7nm işlemciler, ring bus ara bağlantı mimarisini kullanmayan ilk Intel çözümü olacak. Şirket ayrıca kendi Foveros işlemci paketleme ve matris birleştirme teknolojisini kullanacağını da belirtti. Meteor Lake ailesinin, Alder Lake serisi için de tasarlanan LGA 1700 soketiyle uyumlu olması bekleniyor.

Yeni ürünler muhtemelen bağımsız modüller şeklinde üretilebilen Redwood Cove çekirdekleriyle donatılacak. Ek olarak, analistler, birkaç fabrikanın aynı anda bu tür çekirdekleri üreteceğini ve bunlardan birinin TSMC olacağını belirtiyor. Söylentilere göre, kullanıcılara PCIe Gen 5.0 arayüzü ve DDR5 RAM desteği de sunulacak. Yeni CPU'ların ilk mühendislik örnekleri 2021'in ikinci çeyreğinde görülebilir.

https://twitter.com/intelnews/status/1374467303845158921

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