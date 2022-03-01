Oppo 240W hızlı şarjını tanıttı

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Hızlı şarj teknolojilerinde enerji değerleri adeta aldı başını gitti. Realme markasının 200W hızlı şarj teknolojisinin ardından abisi Oppo da çıtayı daha yukarı çekerek 240W hızlı şarj teknolojisinin demosunu gösterdi.

Hızlı şarjda 240W dönemi

Oppo’nun SuperVOOC olarak geliştirilen teknolojisi bugüne kadar 1786 patent aldı ve 1604 tanesi de başvuru aşamasında. Büyük yatırımlar yapılan teknoloji bu hafta 150W kullanıma hazır ve 240W demo aşamasında iki versiyonunu duyurdu.

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Kullanıma hazır 150W SuperVOOC sistemi 4500mAh kapasiteli bataryayı cihaz bekleme modunda iken sadece 15 dakikada dolduruyor. Yüzde 50 seviyesi ise 5 dakikada aşılıyor. Sistemin adaptörü GaN teknolojisi ile daha verimli ancak yoğun bir yapı sunuyor. Santimetreküp başına 1.51W ile oldukça yüksek.

Bu teknoloji için telefonda çift batarya kullanılıyor. 7.5A değerinde 20V çıkışı olan teknoloji özel bir yonga ile de kontrol ediliyor. Battery Health Engine bu yonga üzerinden negatif diyotları izleyerek ölü lityum oluşmasını en aza indiriyor. Böylece 1600 döngü sonrasında sadece yüzde 20 kapasite kaybı oluyor.

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Solid Electrolyte Interface (SEI) ara birimi ise elektrot üzerine dayanıklı bir film uygulayarak bozulmaların önüne geçiyor. Özel bir formül ise bu ara birimi onararak verimli bir şekilde çalışmasını sağlıyor.

SuperVOOC ayrıca 200W ve 240W sınırına kadar genişleyebilecek. Böylece 4500mAh batarya sadece 9 dakikada dolacak. Yüzde 50 seviyesine ise 3.5 dakikada ulaşılacak. Bu versiyonlar test aşamasında ve yıl sonuna kadar amiral gemilerinde yer alması bekleniyor.

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