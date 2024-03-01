Oppo Watch X tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Oppo Watch X neler sunuyor?
Oppo'nun en şık saatlerinden biri olan Oppo Watch X, 60Hz yenileme hızını destekleyen 1.43 inç boyutlarında AMOLED ekranla geliyor. Safir cam ile korunan bu ekran, 1.000 nit tepe parlaklığa ve 466 x 466 piksel çözünürlüğe sahip. Panalin altında ise, 500 mAh boyutlarında büyük pil yer almakta. Oppo, akıllı saatin normal kullanımda 100 saat, güç tasarrufu modunda ise 12 güne kadar dayandığını söylüyor.
Oppo Watch, paslanmaz çelik kasa ve 47 mm çapında tek bir büyük boyutla geliyor. Aktivite takibi ve sağlık konusunda, optik kalp atış hızı monitörü, SpO2, ivmeölçer, barometrik sensör, antrenman takibi, jiroskop ve jeomanyetik sensörleri mevcut. Ayrıca 20 yerleşik ve 80'e kadar farklı saat yüzleri sunuyor. Akıllı saatin IP68 ve 5ATM su geçirmez olduğunu belirtelim.
Oppo Watch X özellikleri
- Ekran: 1,43 inç AMOLED Safir Cam, 1.000 nit parlaklık, 466 x 466 piksel
- İşlemci: Snapdragon W5 Gen 1, BES 2700BP
- Bağlantı: Çift bantlı GPS, Wi-Fi, Bluetooth, NFC
- Boyutlar: 47 x 46.6 x 12.1 mm
- Ağırlık: 49 gr
- İşletim Sistemi: Google WearOS 4
- Depolama ve RAM: 2GB RAM, 32 GB depolama
- Pil: 500 mAh, 100 saat, 12 gün (güç tasarrufu)
- Sensör: Optik kalp atış hızı monitörü, SpO2, ivmeölçer, barometrik sensör, antrenman takibi, jiroskop ve jeomanyetik
Oppo Watch X fiyatı:
Oppo Watch X, Platin Siyahı ve Mars Kahvesi renk seçenekleriyle geliyor. Akıllı saatin fiyatı ise 295 dolar olacak ve 2 Mart'ta satışa çıkacağı belirtiliyor. Ancak küresel pazara ulaşıp ulaşmayacağı henüz açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.