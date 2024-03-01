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    Oppo Watch X tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Çinli teknoloji devi Oppo, Oppo Watch X isimli yeni akıllı saat modelini tanıttı. Xiaomi Watch S3 ve Galaxy Watch 6 Classic'e rakip olacak model neler sunuyor? İşte fiyatı ve özellikleri
    Oppo Watch X tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yakın tarihte Oppo Watch ailesinin yeni üyesi Oppo Watch 4 Pro modelini duyuran Oppo, şimdi de merakla beklenen Oppo Watch X'i tanıttı. Klasik tasarımıyla dikkat çeken Oppo Watch X, boyutundan özelliklere çok sayıda yenilik sunuyor. İşte Oppo Watch X özellikleri ve fiyatı...

    Oppo Watch X neler sunuyor?

    Oppo'nun en şık saatlerinden biri olan Oppo Watch X, 60Hz yenileme hızını destekleyen 1.43 inç boyutlarında AMOLED ekranla geliyor. Safir cam ile korunan bu ekran, 1.000 nit tepe parlaklığa ve 466 x 466 piksel çözünürlüğe sahip. Panalin altında ise, 500 mAh boyutlarında büyük pil yer almakta. Oppo, akıllı saatin normal kullanımda 100 saat, güç tasarrufu modunda ise 12 güne kadar dayandığını söylüyor.

    Oppo Watch, paslanmaz çelik kasa ve 47 mm çapında tek bir büyük boyutla geliyor. Aktivite takibi ve sağlık konusunda, optik kalp atış hızı monitörü, SpO2, ivmeölçer, barometrik sensör, antrenman takibi, jiroskop ve jeomanyetik sensörleri mevcut. Ayrıca 20 yerleşik ve 80'e kadar farklı saat yüzleri sunuyor. Akıllı saatin IP68 ve 5ATM su geçirmez olduğunu belirtelim.

    Oppo Watch X tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Oppo Watch X, zorlu görevler için Google WearOS 4 ile geliyor. Ancak aktivite ve sağlık takibi konusunda ayrı bir işletim sistemi mevcut. Gücünü ise 2GB RAM ile eşleştirilen Snapdragon W5 Gen 1 yonga seti ve BES 2700BP işlemciden alıyor. Oppo Watch X'in diğer özellikleri arasında çift bantlı GPS, Wi-Fi, Bluetooth ve NFC bağlantısı yer alıyor. 

    Oppo Watch X özellikleri

    • Ekran: 1,43 inç AMOLED Safir Cam, 1.000 nit parlaklık, 466 x 466 piksel
    • İşlemci: Snapdragon W5 Gen 1, BES 2700BP
    • Bağlantı: Çift bantlı GPS, Wi-Fi, Bluetooth, NFC
    • Boyutlar: 47 x 46.6 x 12.1 mm
    • Ağırlık: 49 gr
    • İşletim Sistemi: Google WearOS 4
    • Depolama ve RAM: 2GB RAM, 32 GB depolama
    • Pil: 500 mAh, 100 saat, 12 gün (güç tasarrufu)
    • Sensör: Optik kalp atış hızı monitörü, SpO2, ivmeölçer, barometrik sensör, antrenman takibi, jiroskop ve jeomanyetik

    Oppo Watch X fiyatı:

    Oppo Watch X, Platin Siyahı ve Mars Kahvesi renk seçenekleriyle geliyor. Akıllı saatin fiyatı ise 295 dolar olacak ve 2 Mart'ta satışa çıkacağı belirtiliyor. Ancak küresel pazara ulaşıp ulaşmayacağı henüz açıklanmadı. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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