Oppo Watch X tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Yakın tarihte Oppo Watch ailesinin yeni üyesi Oppo Watch 4 Pro modelini duyuran Oppo, şimdi de merakla beklenen Oppo Watch X'i tanıttı. Klasik tasarımıyla dikkat çeken Oppo Watch X, boyutundan özelliklere çok sayıda yenilik sunuyor. İşte Oppo Watch X özellikleri ve fiyatı...

Oppo Watch X neler sunuyor?

Oppo'nun en şık saatlerinden biri olan Oppo Watch X, 60Hz yenileme hızını destekleyen 1.43 inç boyutlarında AMOLED ekranla geliyor. Safir cam ile korunan bu ekran, 1.000 nit tepe parlaklığa ve 466 x 466 piksel çözünürlüğe sahip. Panalin altında ise, 500 mAh boyutlarında büyük pil yer almakta. Oppo, akıllı saatin normal kullanımda 100 saat, güç tasarrufu modunda ise 12 güne kadar dayandığını söylüyor.

Oppo Watch, paslanmaz çelik kasa ve 47 mm çapında tek bir büyük boyutla geliyor. Aktivite takibi ve sağlık konusunda, optik kalp atış hızı monitörü, SpO2, ivmeölçer, barometrik sensör, antrenman takibi, jiroskop ve jeomanyetik sensörleri mevcut. Ayrıca 20 yerleşik ve 80'e kadar farklı saat yüzleri sunuyor. Akıllı saatin IP68 ve 5ATM su geçirmez olduğunu belirtelim.

Tam Boyutta Gör Oppo Watch X, zorlu görevler için Google WearOS 4 ile geliyor. Ancak aktivite ve sağlık takibi konusunda ayrı bir işletim sistemi mevcut. Gücünü ise 2GB RAM ile eşleştirilen Snapdragon W5 Gen 1 yonga seti ve BES 2700BP işlemciden alıyor. Oppo Watch X'in diğer özellikleri arasında çift bantlı GPS, Wi-Fi, Bluetooth ve NFC bağlantısı yer alıyor.

Oppo Watch X özellikleri

Ekran: 1,43 inç AMOLED Safir Cam, 1.000 nit parlaklık, 466 x 466 piksel

İşlemci: Snapdragon W5 Gen 1, BES 2700BP

Bağlantı: Çift bantlı GPS, Wi-Fi, Bluetooth, NFC

Boyutlar: 47 x 46.6 x 12.1 mm

Ağırlık: 49 gr

İşletim Sistemi: Google WearOS 4

Depolama ve RAM: 2GB RAM, 32 GB depolama

Pil: 500 mAh, 100 saat, 12 gün (güç tasarrufu)

Sensör: Optik kalp atış hızı monitörü, SpO2, ivmeölçer, barometrik sensör, antrenman takibi, jiroskop ve jeomanyetik

Oppo Watch X fiyatı:

Oppo Watch X, Platin Siyahı ve Mars Kahvesi renk seçenekleriyle geliyor. Akıllı saatin fiyatı ise 295 dolar olacak ve 2 Mart'ta satışa çıkacağı belirtiliyor. Ancak küresel pazara ulaşıp ulaşmayacağı henüz açıklanmadı.

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