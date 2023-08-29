Oppo Watch 4 Pro akıllı saat tanıtıldı: İşte özellikleri

OPPO Watch 4 Pro, selefinden farklı bir tasarımla geliyor. Oppo, yeni modelde alüminyum alaşımdan vazgeçip yerine 316 paslanmaz çelik kasa kullanmış. Temel materyal, dokuyu ve mukavemeti artıran seramik. Bu model silikon ve deri kayış seçeneğiyle geliyor. Akıllı saatin ekranı 1.91 inç boyutunda ve kavisli geliyor. AMOLED panel, her zama açık ekran (always on display) ve LTPO teknolojisini destekliyor. Üst kısmında kavisli cam bulunan ekran, 378 x 496 çözünürlük, 326 ppi piksel yoğunluğunu destekliyor. Saatin kasası 52.3 g ağırlığında.
Oppo’nun yeni akıllı saati tek şarjla 14 güne kadar dayanabiliyor ancak yoğun kullanımda pil ömrü 5 güne kadar düşebiliyor. Saat, 10 dakika şarjla 24 saate kadar kullanım sunuyor, tam şarj olması ise 65 dakika sürüyor. Saatte 570 mAh batarya mevcut. Saat, sınıf modu ve orta okul öğrencilerine uygun 100’den fazla spor modu ile geliyor. Koşu, tenis, badminton dahil yüzlerce spor modu sunuyor. Bluetooth 5.0 bağlantısını destekliyor. eSIM desteği de mevcut.
Oppo Watch 4 Pro fiyatı
Oppo Watch 4 Pro özellikleri
- Ekran: 1.91 inç, 378x496 piksel, 326ppi, LTPO AMOLED, 3D cam koruyucu
- İşlemci: Snapdragon W5 ve Hengxuan 2700
- Bellek: 2GB RAM
- Depolama: 32GB
- Bağlantı: Bluetooth 5.0, NFC, WLAN 5G/2.4G, 802.11 a/b/g/n
- Su geçirmezlik: 50M
- Uydu konumlandırma: Beidou, GPS, Galileo, GLONASS, QZSS desteği
- Boyut ve ağırlık: 50.1 x 38.3 x 12.85 mm; Ağırlık: 52.3 g
- Pil kapasitesi: 570mAh (Tam akıllı modla 5 gün, Hafif akıllı modla 14 gün)
- Şarj süresi: 65 dakika (Tam şarj), 10 dakika şarjla 24 saat kullanım
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.