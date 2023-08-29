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    Oppo Watch 4 Pro akıllı saat tanıtıldı: İşte özellikleri

    Oppo, 29 Ağustos'ta düzenlediği etkinlikte yeni kapaklı katlanır telefonu Find N3 Flip ile birlikte Oppo Watch 4 Pro'yu tanıttı.                                 
    Oppo Watch 4 Pro tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Oppo, yeni üst seviye akıllı saati OPPO Watch 4 Pro’yu tanıttı. Kare kadranlı akıllı saat “mikro yay” kavisli tasarım, elmas doku, paslanmaz çelik kasa ve seramik arka yüze sahip. Gelin, Oppo Watch 4 Pro özelliklerine daha yakından bakalım.

    OPPO Watch 4 Pro, selefinden farklı bir tasarımla geliyor. Oppo, yeni modelde alüminyum alaşımdan vazgeçip yerine 316 paslanmaz çelik kasa kullanmış. Temel materyal, dokuyu ve mukavemeti artıran seramik. Bu model silikon ve deri kayış seçeneğiyle geliyor. Akıllı saatin ekranı 1.91 inç boyutunda ve kavisli geliyor. AMOLED panel, her zama açık ekran (always on display) ve LTPO teknolojisini destekliyor. Üst kısmında kavisli cam bulunan ekran, 378 x 496 çözünürlük, 326 ppi piksel yoğunluğunu destekliyor. Saatin kasası 52.3 g ağırlığında.

    oppo watch 4 pro akıllı saat özellikleri Tam Boyutta Gör
    Oppo, Watch 4 Pro modelinde Qualcomm’un Snapdragon W5 işlemcisi ve BES 2700 çipi içeren çift yonga seti bulunuyor. Qualcomm işlemci muhtemelen daha ağır görevleri üstlenirken, ikinci çip düşük güç modunda devreye giriyor. 2GB RAM 32GB dahili depolama alanı sunan saat, 24 saat boyunca kalp atış hızı takibi, kandaki oksijen haritalaması, uyku takibi, kan şekeri seviyesi takibi, EKG ve fazlası için çeşitli sensörler kullanıyor. Saat, düzensiz kalp ritmi algıladığında uyarıyor, stres haritasını çıkarabiliyor ve hatta uykuda horlama risk değerlendirmesi sunuyor.

    Oppo’nun yeni akıllı saati tek şarjla 14 güne kadar dayanabiliyor ancak yoğun kullanımda pil ömrü 5 güne kadar düşebiliyor. Saat, 10 dakika şarjla 24 saate kadar kullanım sunuyor, tam şarj olması ise 65 dakika sürüyor. Saatte 570 mAh batarya mevcut. Saat, sınıf modu ve orta okul öğrencilerine uygun 100’den fazla spor modu ile geliyor. Koşu, tenis, badminton dahil yüzlerce spor modu sunuyor. Bluetooth 5.0 bağlantısını destekliyor. eSIM desteği de mevcut.

    Oppo Watch 4 Pro fiyatı

    Oppo Watch 4 Pro fiyatı ne kadar Tam Boyutta Gör
    Oppo Watch 4 Pro, siyah silikon ve kahverengi deri kayış seçeneğiyle satışa sunuldu. Silikon kordonlu modelin fiyatı; 315 dolar. Deri kordonlu modelin fiyatı ise; 343 dolar.

    Oppo Watch 4 Pro özellikleri

    Oppo Watch 4 Pro teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 1.91 inç, 378x496 piksel, 326ppi, LTPO AMOLED, 3D cam koruyucu
    • İşlemci: Snapdragon W5 ve Hengxuan 2700
    • Bellek: 2GB RAM
    • Depolama: 32GB
    • Bağlantı: Bluetooth 5.0, NFC, WLAN 5G/2.4G, 802.11 a/b/g/n
    • Su geçirmezlik: 50M
    • Uydu konumlandırma: Beidou, GPS, Galileo, GLONASS, QZSS desteği
    • Boyut ve ağırlık: 50.1 x 38.3 x 12.85 mm; Ağırlık: 52.3 g
    • Pil kapasitesi: 570mAh (Tam akıllı modla 5 gün, Hafif akıllı modla 14 gün)
    • Şarj süresi: 65 dakika (Tam şarj), 10 dakika şarjla 24 saat kullanım
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    meybuz nerede satılıyor evde motosiklet aküsü şarj etme etsy borcu ödenmezse ne olur şarjlı süpürgeler sürekli şarjda mı kalmalı fren pedalı sonuna kadar gidiyor

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