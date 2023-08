Oppo Watch 4 Pro akıllı saat tanıtıldı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Oppo, yeni üst seviye akıllı saati OPPO Watch 4 Pro’yu tanıttı. Kare kadranlı akıllı saat “mikro yay” kavisli tasarım, elmas doku, paslanmaz çelik kasa ve seramik arka yüze sahip. Gelin, Oppo Watch 4 Pro özelliklerine daha yakından bakalım.

OPPO Watch 4 Pro, selefinden farklı bir tasarımla geliyor. Oppo, yeni modelde alüminyum alaşımdan vazgeçip yerine 316 paslanmaz çelik kasa kullanmış. Temel materyal, dokuyu ve mukavemeti artıran seramik. Bu model silikon ve deri kayış seçeneğiyle geliyor. Akıllı saatin ekranı 1.91 inç boyutunda ve kavisli geliyor. AMOLED panel, her zama açık ekran (always on display) ve LTPO teknolojisini destekliyor. Üst kısmında kavisli cam bulunan ekran, 378 x 496 çözünürlük, 326 ppi piksel yoğunluğunu destekliyor. Saatin kasası 52.3 g ağırlığında.

Tam Boyutta Gör Oppo, Watch 4 Pro modelinde Qualcomm’un Snapdragon W5 işlemcisi ve BES 2700 çipi içeren çift yonga seti bulunuyor. Qualcomm işlemci muhtemelen daha ağır görevleri üstlenirken, ikinci çip düşük güç modunda devreye giriyor. 2GB RAM 32GB dahili depolama alanı sunan saat, 24 saat boyunca kalp atış hızı takibi, kandaki oksijen haritalaması, uyku takibi, kan şekeri seviyesi takibi, EKG ve fazlası için çeşitli sensörler kullanıyor. Saat, düzensiz kalp ritmi algıladığında uyarıyor, stres haritasını çıkarabiliyor ve hatta uykuda horlama risk değerlendirmesi sunuyor.

Oppo’nun yeni akıllı saati tek şarjla 14 güne kadar dayanabiliyor ancak yoğun kullanımda pil ömrü 5 güne kadar düşebiliyor. Saat, 10 dakika şarjla 24 saate kadar kullanım sunuyor, tam şarj olması ise 65 dakika sürüyor. Saatte 570 mAh batarya mevcut. Saat, sınıf modu ve orta okul öğrencilerine uygun 100’den fazla spor modu ile geliyor. Koşu, tenis, badminton dahil yüzlerce spor modu sunuyor. Bluetooth 5.0 bağlantısını destekliyor. eSIM desteği de mevcut.

Oppo Watch 4 Pro fiyatı

Tam Boyutta Gör Oppo Watch 4 Pro, siyah silikon ve kahverengi deri kayış seçeneğiyle satışa sunuldu. Silikon kordonlu modelin fiyatı; 315 dolar. Deri kordonlu modelin fiyatı ise; 343 dolar.

Oppo Watch 4 Pro özellikleri

Ekran : 1.91 inç, 378x496 piksel, 326ppi, LTPO AMOLED, 3D cam koruyucu

: 1.91 inç, 378x496 piksel, 326ppi, LTPO AMOLED, 3D cam koruyucu İşlemci : Snapdragon W5 ve Hengxuan 2700

: Snapdragon W5 ve Hengxuan 2700 Bellek : 2GB RAM

: 2GB RAM Depolama : 32GB

: 32GB Bağlantı : Bluetooth 5.0, NFC, WLAN 5G/2.4G, 802.11 a/b/g/n

: Bluetooth 5.0, NFC, WLAN 5G/2.4G, 802.11 a/b/g/n Su geçirmezlik : 50M

: 50M Uydu konumlandırma : Beidou, GPS, Galileo, GLONASS, QZSS desteği

: Beidou, GPS, Galileo, GLONASS, QZSS desteği Boyut ve ağırlık : 50.1 x 38.3 x 12.85 mm; Ağırlık: 52.3 g

: 50.1 x 38.3 x 12.85 mm; Ağırlık: 52.3 g Pil kapasitesi : 570mAh (Tam akıllı modla 5 gün, Hafif akıllı modla 14 gün)

: 570mAh (Tam akıllı modla 5 gün, Hafif akıllı modla 14 gün) Şarj süresi: 65 dakika (Tam şarj), 10 dakika şarjla 24 saat kullanım

