Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aylarda Oppo Watch ailesinin yeni üyesi Oppo Watch 4 Pro modelini duyuran Oppo, yepyeni bir modelle daha karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Kaçıranlar için Oppo Watch serisi, tanıtıldığı günden bu yana Apple Watch benzeri bir tasarıma sahip. Ancak bir süredir daha klasik bir modelin yolda olduğu konuşuluyordu. Geçtiğimiz saatlerde ise bu iddialar doğrulandı. Oppo Watch X için tarih verildi.

Oppo Watch X için tarih verildi

Bugün paylaştığı teaser görüntüsünde Oppo, merakla beklenen Oppo Watch X modelinin 29 Şubat'ta piyasaya çıkacağını duyurdu. Ayrıca paylaşılan görüntüde, akıllı saatin OnePlus Watch 2 ile benzer olacağını doğruluyor. Dolayısıyla aynı özelliklerin korunduğunu görebiliriz. Bunlar arasında, 466 x 466 piksel çözünürlüklü 1,43 inç OLED ekran, Snapdragon W5 Gen 1 çip ve Google Wear OS 4 yer alıyor.

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Aktarıldığı kadarıyla Oppo Watch X, Platin Siyah ve Kahverengi renk seçenekleriyle satışa çıkacak. Ayrıca eSIM aracılığıyla 4G LTE bağlantısı ve 10W şarj desteğine sahip olacağı doğrulandı. Pil kapasitesi ise henüz net değil ancak mevcut raporlar 500mAh pil taşıyacağı yönünde. Tüm detaylar içinse lansman tarihine kadar beklememiz gerekecek.

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Oppo Watch X için tarih verildi: İşte özellikleri