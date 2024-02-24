Oppo Watch X için tarih verildi: İşte özellikleri

Oppo Watch X için tarih verildi
Bugün paylaştığı teaser görüntüsünde Oppo, merakla beklenen Oppo Watch X modelinin 29 Şubat'ta piyasaya çıkacağını duyurdu. Ayrıca paylaşılan görüntüde, akıllı saatin OnePlus Watch 2 ile benzer olacağını doğruluyor. Dolayısıyla aynı özelliklerin korunduğunu görebiliriz. Bunlar arasında, 466 x 466 piksel çözünürlüklü 1,43 inç OLED ekran, Snapdragon W5 Gen 1 çip ve Google Wear OS 4 yer alıyor.
Aktarıldığı kadarıyla Oppo Watch X, Platin Siyah ve Kahverengi renk seçenekleriyle satışa çıkacak. Ayrıca eSIM aracılığıyla 4G LTE bağlantısı ve 10W şarj desteğine sahip olacağı doğrulandı. Pil kapasitesi ise henüz net değil ancak mevcut raporlar 500mAh pil taşıyacağı yönünde. Tüm detaylar içinse lansman tarihine kadar beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.