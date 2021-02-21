Redmi K40 serisinde Samsung'un E4 OLED paneli kullanılacak

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Redmi K40 serisi resmi olarak 25 Şubat'ta tanıtılacak. Lansman tarihi yaklaştıkça Redmi'nin seriye dair yaptığı paylaşımlar da artırıyor. Bu paylaşımlar aynı zamanda telefonun özelliklerini de ortaya koyuyor. Şirket daha önce K40'ın arka kamera kurulumunu gösteren bir poster yayınlamıştı. Şimdi ise ekranla ilgili detayları paylaştı.

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Samsung E4 OLED panel yer alacak

Redmi'den yapılan son paylaşıma göre K40 serisinde Samsung'un E4 OLED panelleri yer alıyor. Buradaki E4 adı Samsung'un OLED ekranları üretmek için kullandığı yeni nesil malzemelerden geliyor. Bu yeni nesi malzemeler sayesinde, işleme gücünden tasarruf edilirken parlaklık seviyeleri artırılıyor, kontrast ve renk doğruluğu iyileştiriliyor.

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Redmi genel müdürü Lu Weibing, daha önce Redmi K40 serisinin ekranının sektördeki en pahalı düz ekran olabileceğini açıklamıştı. Paylaşılan başka bir görsel, ekranın 120 Hz yenileme hızına sahip olacağını gösteriyor.

Sızıntılara göre Redmi K40 Pro, Snapdragon 888'i içerecek ancak Redmi K40 ise Snapdragon 870 yonga setinden güç alacak.

https://www.gsmarena.com/redmi_k40_banners_reveal_the_series_will_feature_120hz_samsung_e4_material_oled_panels-news-47850.php

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