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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Redmi K40 serisinde Samsung'un E4 OLED paneli kullanılacak

    Redmi'nin yaklaşmakta olan serisi ile alakalı bilgiler gelmeye devam ediyor. Şirket, paylaştığı posterlerle seriye dair bilgileri vermeye başladı. Seride Samsung E4 OLED panele yer verilecek.
    21 Şubat 2021, 19:30 (5 sa.)
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    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Redmi K40 serisinde Samsung'un E4 OLED paneli kullanılacak
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    Redmi K40 serisi resmi olarak 25 Şubat'ta tanıtılacak. Lansman tarihi yaklaştıkça Redmi'nin seriye dair yaptığı paylaşımlar da artırıyor. Bu paylaşımlar aynı zamanda telefonun özelliklerini de ortaya koyuyor. Şirket daha önce K40'ın arka kamera kurulumunu gösteren bir poster yayınlamıştı. Şimdi ise ekranla ilgili detayları paylaştı.

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    Samsung E4 OLED panel yer alacak

    Redmi'den yapılan son paylaşıma göre K40 serisinde Samsung'un E4 OLED panelleri yer alıyor. Buradaki E4 adı Samsung'un OLED ekranları üretmek için kullandığı yeni nesil malzemelerden geliyor. Bu yeni nesi malzemeler sayesinde, işleme gücünden tasarruf edilirken parlaklık seviyeleri artırılıyor, kontrast ve renk doğruluğu iyileştiriliyor.

    Redmi genel müdürü Lu Weibing, daha önce Redmi K40 serisinin ekranının sektördeki en pahalı düz ekran olabileceğini açıklamıştı. Paylaşılan başka bir görsel, ekranın 120 Hz yenileme hızına sahip olacağını gösteriyor.

    Sızıntılara göre Redmi K40 Pro, Snapdragon 888'i içerecek ancak Redmi K40 ise Snapdragon 870 yonga setinden güç alacak.



    https://www.gsmarena.com/redmi_k40_banners_reveal_the_series_will_feature_120hz_samsung_e4_material_oled_panels-news-47850.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    O
    oguztatli 1 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 1 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 1 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 1 gün önce

    Doktor bu ne?

    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Holk (Holk Holk) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mi 11 T olarak mı gelecek bizim ülkeye?
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