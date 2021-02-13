Oppo X 2021 kayar ekranlı akıllı telefonu videoda gösterildi

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Mikroblog sitesi Twitter'da, Oppo X 2021 akıllı telefonunu kayan ekranlı gösteren birkaç video yayınladı. Cihaz geçtiğimiz yıl duyurulmış, ancak henüz piyasaya sürülmemişti.

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100 bin açma kapama testini geçti

Yayınlanan videolarda cihazı açık konumda görüyoruz. Ekran kaydırılırken, kullanıcı arayüzünün de kendini yeni ebata göre ayarladığı farkediliyor. OLED olarak sınıflandırılan bu ekran, çapraz olarak 6.7 ila 7.4 inç arasında uzayabilmekte. Ekranın düzenindeki değişiklik bir motor kullanılarak yapılıyor ve ekranın yapısında bir bozulma meydana gelmiyor.

Oppo, bu tasarımın akıllı telefonu çeşitli senaryolarda kullanmayı daha kolay hale getirdiğini iddia ediyor. Ayrıca şirketin açıklamalarına göre, ekranın 100 bin açma ve kapama testini sorunsuz veya hasar görmeden geçtiği belirtilmiş. Çıkış tarihi henüz duyurulmadı, ancak Oppo'nun çok da uzak olmayan tarihlerde cihazı ticari hale getirip satışa sunması bekleniyor.

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