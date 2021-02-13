Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo X 2021 kayar ekranlı akıllı telefonu videoda gösterildi

    Çinli teknoloji üreticisi Oppo'nun kayar ekranlı telefon modelinin videosu ortaya çıktı. Akıllı telefonun önümüzdeki dönemde satışa çıkması bekleniyor.
    13 Şubat 2021, 18:00 (4 gün)
    8,2b
    1
    24
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    9

    Oppo X 2021 kayar ekranlı akıllı telefonu videoda gösterildi
    Tam Boyutta Gör

    Mikroblog sitesi Twitter'da, Oppo X 2021 akıllı telefonunu kayan ekranlı gösteren birkaç video yayınladı. Cihaz geçtiğimiz yıl duyurulmış, ancak henüz piyasaya sürülmemişti.

    Ayrıca Bkz. "Huawei bu yıl en az 15 yeni cihaz piyasaya sürecek: İşte listesi"

    100 bin açma kapama testini geçti

    Yayınlanan videolarda cihazı açık konumda görüyoruz. Ekran kaydırılırken, kullanıcı arayüzünün de kendini yeni ebata göre ayarladığı farkediliyor. OLED olarak sınıflandırılan bu ekran, çapraz olarak 6.7 ila 7.4 inç arasında uzayabilmekte. Ekranın düzenindeki değişiklik bir motor kullanılarak yapılıyor ve ekranın yapısında bir bozulma meydana gelmiyor.

    Oppo, bu tasarımın akıllı telefonu çeşitli senaryolarda kullanmayı daha kolay hale getirdiğini iddia ediyor. Ayrıca şirketin açıklamalarına göre, ekranın 100 bin açma ve kapama testini sorunsuz veya hasar görmeden geçtiği belirtilmiş. Çıkış tarihi henüz duyurulmadı, ancak Oppo'nun çok da uzak olmayan tarihlerde cihazı ticari hale getirip satışa sunması bekleniyor.



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Mac'lerdeki malware tehdidi büyümeye başladı
    11 sa.
    Apple'ın yaklaşan M1X işlemcisinin özellikleri ortaya çıktı
    15 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    ERIKCI (Arap Saçı) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    şimdiye kadaki en iyi esnek ekran kullanımı olmuş
    Yanıtla +22
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    K Krone 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu çok iyi olmuş yalnız. Farketmeden ekran genişliyor.
    Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M Murat.Ak (Murat Ak) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Olay budur gerisi hikaye
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (23) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    por favor (ssena arıkuşu) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Sadece yana değil aşağıya doğru da büyümeli.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fatality4906 (Srdr ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Telefon cebindeyken tuşa basılıp içerde açılsa ??
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    S Shoresh (Shoresh penaber) 1 gün ( Mesaj Silindi ) fatality4906
    Arka cepte değilse sorun olmaz. :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Sonklavyebükücü (Onur ...) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    daha düz ekrana zar zor para yetiriyoruz, en az 2000 doları var bu aletin. Tabletin yerini de alabileceğini düşünmüyorum pek. 7 inçlik 8 inçlik tabletler piyasadan silindi hemen hemen. Pek tutmaz diye düşünüyorum, bakalım...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Teknoloji ve fikir enteresan. Ama kayar ekran ekran kapalı iken cihazın içinde olacağı için ekranın sürekli temiz tutulması ve gerekiyor. Cihazın içinde toz, ter vb artıklar birikebilir. Ayriyeten kılıf vb koyuyucu kapakların bu cihaz için bulunması zor olabilir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Hayal ama telefon gözlerde olmalı düşünceyle herşeyi yapabilmeli işi bittiğinde gözden silinmeli çağrıldığında gelmeli ve daha fazlası
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Babblebabble 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Gerçekten çok hoş olmuş. Uzun süre sonra ilk defa ilgimi özellikle çeken bir telefon!
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ardicli2000 (KEREM ARDIÇLI) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Olması gereken bu. Tebrikler oppo ya..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bakalım alınabilir fiyatlara ne zaman gelecek.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Dr. Donanım 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Çinlilerden ilk defa orijinal bir mühendislik görüyorum. Helal olsun oldukça mantıklı bir kullanım olmuş.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Teknolojist_44 (**** ****) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu tasarımın monitörlere bir an önce gelmesi dileğiyle. Rulo şeklinde tasarla 27-32” sokalım çantaya götürelim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    khytr89 +252 veleciraptor +235 marcelor +206 CleanCoders +129 Phant0mTR +92 WB +85 Celonfix +85 TR_mahmutpek +77 1BilimAdamı +75 uysaloguz +69
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 shkoksal ilk kez +511 2 WB 6. kez +449 3 yc#1 ilk kez +397
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    8224 kez okundu.
    22 kişi, toplam 23 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Oppo X 2021, kayar ekranlı telefon ve
    5 etiket daha katlanabilir telefon akıllı telefon sızıntı video Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası247,3b
    Twitter Profili98,3b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı315b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 gün Amazon'dan Mr. & Mrs. Smith dizisi geliyor 3 gün Google; Fransa’da haber sitelerine ödeme yapacak 3 gün Christian Bale ve Margot Robbie'nin de kadroda olduğu yıldızlarla dolu filmin setinden yeni görüntüler paylaşıldı 3 gün Samsung; 3 yeni yazılımı Windows’a getiriyor 4 gün Elon Musk, Tesla’nın güneş panelli ve açılır tavanlı bir elektrikli karavan üretebileceğini duyurdu 4 gün Apple’dan Malatya’ya mağaza sürprizi mi geliyor? 4 gün Avrupa havacılık sektörü, karbon nötr olma yolundaki hedefleri ortaya koydu 4 gün Robot gibi yürüyebilen insansız araç: Hyundai TIGER 4 gün 2,5 milyon Türk haftaya Mars'a ulaşıyor 4 gün AMD Ryzen 7 5700G eBay’de 500 dolardan listelendi 4 gün Haftalık Dizi Önerisi 13: A Young Doctor's Notebook 4 gün Xiaomi, Mi 11 akıllı telefonlarda gece çekim modunun nasıl çalıştığını gösterdi 4 gün Core i7-11700K önincelemesi yayınlandı 4 gün Realme oyuncu aksesuarlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor 4 gün 11. nesil Comet Lake işlemciler raflara ulaştı, Yeni kutu tasarımı geliyor 4 gün Polonya, koronavirüsü birkaç saniyede tespit edebilen cihaz geliştirdi 4 gün Yaklaşmakta olan LG W41'in render görüntüleri ortaya çıktı 4 gün Android 12'nin yüksek çözünürlüklü duvar kağıtları yayınlandı 4 gün Microsoft, Google ve Qualcomm, Nvidia'nın ARM'ı satın almasına karşı çıkıyor 4 gün 2si1 "Düşük internet hızında emsal karar" Modemi resetleyen Teknoloji ve oyun Programı 4 gün GÖRÜNTÜLENEN Oppo X 2021 kayar ekranlı akıllı telefonu videoda gösterildi Sonraki Facebook, hücresel bağlantıya sahip bir akıllı saat geliştiriyor 4 gün Mercedes-Benz, 50 milyonuncu otomobilini üretti 4 gün RTX 3060 12 GB’ın çıkış tarihi resmiyet kazandı 4 gün 2021 Renault Captur R.S. Line, sportif tasarımıyla geldi 4 gün Intel, Comet Lake’te %13 indirime gitti 4 gün Rockstar'ın yeni iş ilanı GTA 6 fragmanına işaret ediyor 4 gün Dijital içerik platformu Mubi, yarın 24 saat boyunca ücretsiz 4 gün Vücut ısısından yararlanarak elektrik üretebilen yüzük geliştirildi 4 gün Game of Thrones yaratıcıları ve Hugh Jackman'ın yeni Netflix dizisi duyuruldu 4 gün Kemik yoğunluğu az olan bireylerde kullanılabilecek implant kaplaması geliştirildi 4 gün Twitter kurucusu Bitcoin’i geniş kitlelere benimsetecek 4 gün Yandex’e şok: Çalışanı epostaları satarken yakalandı 4 gün Orta çağ temalı Chivalry II'nin çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı açıklandı 4 gün Caviar yine servet değerinde iPhone 12 Pro modelleri hazırladı 4 gün Popüler oyun serisinden uyarlanan Borderlands filminin kadrosuna Jack Black katıldı 4 gün Apple Watch serisi 100 milyon kullanıcıya ulaştı 5 gün BluTV'nin ilk dönem dizisi Yeşilçam'dan ilk video yayınlandı! 5 gün Galaxy S21 FE yolda 5 gün Huawei bu yıl en az 15 yeni cihaz piyasaya sürecek: İşte listesi 5 gün BlackBerry'nin ilk 5G özellikli akıllı telefonu bu yıl çıkacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız