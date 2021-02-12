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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei bu yıl en az 15 yeni cihaz piyasaya sürecek: İşte listesi

    Çinli teknoloji devi Huawei'nin, 2021 yılı içerisinde piyasaya süreceği yeni nesil telefon, akıllı saat ve tablet modellerinin listesi ortaya çıktı.
    12 Şubat 2021, 23:15 (5 gün)
    9,8b
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    18
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    6

    Huawei bu yıl en az 15 yeni cihaz piyasaya sürecek: İşte listesi
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    Huawei'nin bu yıl en az (daha da fazla olabilir) 15 yeni cihaz tanıtacağını iddia ediliyor. Akıllı telefonlar, tabletler, akıllı saatler ve kablosuz kulaklıklardan bahsediyoruz.

    Ayrıca Bkz. "VLC media player, 3.5 milyar indirme rakamına ulaştı: Büyük güncelleme geliyor"

    2021 yılında satışa çıkacak Huawei cihazlar:

    • Katlanabilir ekranlı Huawei Mate X2 amiral gemisi akıllı telefon
    • Amiral gemisi serisi akıllı telefonlar Huawei P50, Huawei P50 Pro ve Huawei P50 Pro +
    • Akıllı saat modelleri Huawei Watch 3 ve Huawei Watch GT 3
    • Huawei MatePad Pro 2 ve Huawei MatePad 2 tablet modelleri
    • Huawei Mate 50, Huawei Mate 50 Pro, Huawei Mate 50 Pro + ve Huawei Mate 50 RS üst düzey akıllı telefonlar
    • Freebuds Pro 2, Freebuds 4 ve Freebuds 4i TWS kulaklıklar

    Huawei bu yıl en az 15 yeni cihaz piyasaya sürecek: İşte listesi
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    İçeriden gelen bilgilere göre, Huawei Watch 3 ve Huawei Watch GT 3 akıllı saatler, HarmonyOS 2.0 veya HongMengOS tabanlı LiteOS işletim sistemini temel alacaklar. Uygulamalar için AppGallery mağaza desteğine sahip olmaları bekleniyor. Hem Huawei Watch 3 hem de Huawei Watch GT3 kalp atış hızı sensörüne, EKG özelliğine ve kan basıncı ölçme işlevine sahip olacaklar.



    https://twitter.com/RODENT950/status/1360143926594830336 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    S SeniorGrandMaster 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Hem Huawei Watch 3 hem de Huawei Watch GT3 kalp atış hızı sensörüne, EKG özelliğine ve kan basıncı ölçme işlevine sahip olurlarsa artık alma vaktim gelmiş demektir. umarım özellikle kan basıncı işlevi olur artık.
    Hem Huawei Watch 3 hem de Huawei Watch GT3 kalp atış hızı sensörüne, EKG özelliğine ve kan basıncı ölçme işlevine sahip olurlarsa artık alma vaktim gelmiş demek...
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    Yanıtla +8
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    por favor (ssena arıkuşu) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Huawei Watch GT 3 Tomografi çekiyorsa alırım.
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Huawei uygur turklerinin yuzunu okuyup yerlerini pilise bildiren bir firmadır. Benim gözümde huawei bitmiştir
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    karagece25 (Mehmet Ali TARHAN) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu cihazlarla Uygurlu larida takip edebiliyo muyuz?
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    astegon (astegon CF) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Kan basıncını büyük ihtimalle kalibre etmeden ölçemez. Ölçmesi için aşağıdaki ürün gibi olmalı.




    https://omronhealthcare.com/products/heartguide-wearable-blood-pressure-monitor-bp8000m/
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +1
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    P50 yi merakla bekliyorum
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    sis651 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Strava'ya da bağlanacak mı?
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    D DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Ya Apple a rakip olamaz diyen arkadaşa gelsin bu yorum. Huawei şu an satışta 2 kat fazla paya sahip Apple dan ne rakip olamazı? Geçmiş yemiş bitirmiş zaten. Ayrıca harmony os da ios gibi olacak. Bunun yanında Huawei satışta pay kaybetmiyor ya da küçülen bir marka değil hala büyüyor. En basitinden grafiklere bakıp bunu anlayabilirsiniz. Dünya kafanızda dönüyor herhalde?
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    D DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Peki ya orta segment cihazlar
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    C chnyldz03 4 gün ( Mesaj Silindi )
    huwaei bitti artık alınmaz
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    P proixewety 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Google desteği kesilince artık pek mantıklı gelmiyor.
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    9841 kez okundu.
    13 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

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    huawe, akıllı telefon ve
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