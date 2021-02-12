Huawei bu yıl en az 15 yeni cihaz piyasaya sürecek: İşte listesi

Teknoloji Editörü
Huawei'nin bu yıl en az (daha da fazla olabilir) 15 yeni cihaz tanıtacağını iddia ediliyor. Akıllı telefonlar, tabletler, akıllı saatler ve kablosuz kulaklıklardan bahsediyoruz.
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2021 yılında satışa çıkacak Huawei cihazlar:
- Katlanabilir ekranlı Huawei Mate X2 amiral gemisi akıllı telefon
- Amiral gemisi serisi akıllı telefonlar Huawei P50, Huawei P50 Pro ve Huawei P50 Pro +
- Akıllı saat modelleri Huawei Watch 3 ve Huawei Watch GT 3
- Huawei MatePad Pro 2 ve Huawei MatePad 2 tablet modelleri
- Huawei Mate 50, Huawei Mate 50 Pro, Huawei Mate 50 Pro + ve Huawei Mate 50 RS üst düzey akıllı telefonlar
- Freebuds Pro 2, Freebuds 4 ve Freebuds 4i TWS kulaklıklar
İçeriden gelen bilgilere göre, Huawei Watch 3 ve Huawei Watch GT 3 akıllı saatler, HarmonyOS 2.0 veya HongMengOS tabanlı LiteOS işletim sistemini temel alacaklar. Uygulamalar için AppGallery mağaza desteğine sahip olmaları bekleniyor. Hem Huawei Watch 3 hem de Huawei Watch GT3 kalp atış hızı sensörüne, EKG özelliğine ve kan basıncı ölçme işlevine sahip olacaklar.
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