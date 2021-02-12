Huawei bu yıl en az 15 yeni cihaz piyasaya sürecek: İşte listesi

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Huawei'nin bu yıl en az (daha da fazla olabilir) 15 yeni cihaz tanıtacağını iddia ediliyor. Akıllı telefonlar, tabletler, akıllı saatler ve kablosuz kulaklıklardan bahsediyoruz.

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2021 yılında satışa çıkacak Huawei cihazlar:

Katlanabilir ekranlı Huawei Mate X2 amiral gemisi akıllı telefon

Amiral gemisi serisi akıllı telefonlar Huawei P50, Huawei P50 Pro ve Huawei P50 Pro +

Akıllı saat modelleri Huawei Watch 3 ve Huawei Watch GT 3

Huawei MatePad Pro 2 ve Huawei MatePad 2 tablet modelleri

Huawei Mate 50, Huawei Mate 50 Pro, Huawei Mate 50 Pro + ve Huawei Mate 50 RS üst düzey akıllı telefonlar

Freebuds Pro 2, Freebuds 4 ve Freebuds 4i TWS kulaklıklar

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İçeriden gelen bilgilere göre, Huawei Watch 3 ve Huawei Watch GT 3 akıllı saatler, HarmonyOS 2.0 veya HongMengOS tabanlı LiteOS işletim sistemini temel alacaklar. Uygulamalar için AppGallery mağaza desteğine sahip olmaları bekleniyor. Hem Huawei Watch 3 hem de Huawei Watch GT3 kalp atış hızı sensörüne, EKG özelliğine ve kan basıncı ölçme işlevine sahip olacaklar.

https://twitter.com/RODENT950/status/1360143926594830336

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