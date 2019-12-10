Oppo zengin gerçeklik gözlüklerini duyurdu

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İsmini daha çok akıllı telefon pazarında duyduğumuz Çinli üretici Oppo bugün sürpriz bir tanıtım yaparak zengin gerçeklik gözlüğünü sahneye çıkardı. Gözlük gelişmiş özellikleri ile dikkat çekiyor.

Oppo AR gözlüğü neler sunuyor?

Oppo henüz hayatımıza giren 5G standardının gelecekte büyük potansiyelleri açığa çıkaracağına inanıyor. Bunlardan birisi de sanal gerçeklik veya zengin gerçeklik olarak adlandırdığımız sektör olacak. Gözlük de bu inancın bir ürünü.

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Oppo AR gözlükleri bağımsız olarak çalışabiliyor. Firma donanım detayları hakkında net bir bilgi vermedi ancak demolarda bu net bir şekilde anlaşılıyor. Bununla birlikte kablosuz olarak bilgisayar ile bir bağlantı kurulması ihtimali düşük görülüyor.

Kaskta 4 adet kamera yer alıyor. İki kamera balık gözü lensler ile geniş bir açı sunuyor. Bir kamera HD görüntü alıyor. Diğer kamera ise ToF teknolojisi ile daha kapsamlı derinlik verileri toplayabiliyor. Kamera paketi ile kaskın çok katmanlı ve açılı görüntüler elde edebildiği ifade ediliyor. Ayrıca kaskta 3D surround ses desteği de sunuluyor.

Oppo AR gözlükleri henüz satışa hazır değil. Firma içerik, oyun ve servis platformlarını kullanıma sunduktan sonra AR gözlükleri de satışa başlayacak.

https://www.slashgear.com/oppo-just-revealed-its-own-ar-glasses-09602719/