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    Oppo zengin gerçeklik gözlüklerini duyurdu

    5G teknolojilerinin yeni potansiyellere kapı açacağına inanan Oppo bugün zengin gerçeklik gözlüğünü duyurdu. 4 kamerası ile Oppo AR gözlüğü farklılaşmaya çalışıyor.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Oppo zengin gerçeklik gözlüklerini duyurdu
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    İsmini daha çok akıllı telefon pazarında duyduğumuz Çinli üretici Oppo bugün sürpriz bir tanıtım yaparak zengin gerçeklik gözlüğünü sahneye çıkardı. Gözlük gelişmiş özellikleri ile dikkat çekiyor.

    Oppo AR gözlüğü neler sunuyor?

    Oppo henüz hayatımıza giren 5G standardının gelecekte büyük potansiyelleri açığa çıkaracağına inanıyor. Bunlardan birisi de sanal gerçeklik veya zengin gerçeklik olarak adlandırdığımız sektör olacak. Gözlük de bu inancın bir ürünü.

    Ayrıca Bkz. "Deepfake videolar Snapchat platformunda"

    Oppo AR gözlükleri bağımsız olarak çalışabiliyor. Firma donanım detayları hakkında net bir bilgi vermedi ancak demolarda bu net bir şekilde anlaşılıyor. Bununla birlikte kablosuz olarak bilgisayar ile bir bağlantı kurulması ihtimali düşük görülüyor.

    Kaskta 4 adet kamera yer alıyor. İki kamera balık gözü lensler ile geniş bir açı sunuyor. Bir kamera HD görüntü alıyor. Diğer kamera ise ToF teknolojisi ile daha kapsamlı derinlik verileri toplayabiliyor. Kamera paketi ile kaskın çok katmanlı ve açılı görüntüler elde edebildiği ifade ediliyor. Ayrıca kaskta 3D surround ses desteği de sunuluyor.

    Oppo AR gözlükleri henüz satışa hazır değil. Firma içerik, oyun ve servis platformlarını kullanıma sunduktan sonra AR gözlükleri de satışa başlayacak.



    https://www.slashgear.com/oppo-just-revealed-its-own-ar-glasses-09602719/ Yorum Yaz
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    burakdc 2 gün
    Nedense bu tip ürünler ülkemizde satılmıyor. İzlenmiyor diye TV lerden 3D yi kaldıran firmalar ve yine aynı sebeple 3D Vision sürücüsünü kaldıran Nvidia son kullanıcıya yaygın bir satışı olmadığı için kullanılamayan VR ve AR gözlükleri için ekran kartlarına özel bir port ekledi.
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    qoqoCAN 2 gün
    Sadece zenginlere.
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    captain320 2 gün
    Bu teknoloji beni çok heyecanlandırıyor.Eminim 5 yıl içinden herkesin evinde olacak fiyat düzeyine düşecek insanlar bu teknoloji ile tanışınca çoğu alışkanlıklarını unutacak.Eğer geliştirici olmak isteyen varsa kendine bu alandan yatırım yapsın 5 yılda insan illaki kendine bir şeyler katar yeterki siz isteyin.Özellikle çinli firmalar işin içine girdiyse fiyat skalası çok hızlı düşecektir.Zaten apple da 2023 te gözlüğünü piyasaya süreceğini resmi olarak açıkladı o zaman bu alanda çok fazla geliştirici aranacak pişman olmayın kendinize yatırı yapın
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