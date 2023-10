Ortalama bir kullanıcı ayda 14 spam çağrı alıyor!

Tam Boyutta Gör Spam çağrılar veya spam aramalar artık çağımızın birer gerçeği olmuş durumda. Akıllı telefon kullanan neredeyse herkes bu sahte aramalar ile karşı karşıya kalıyor. Yapılan bir araştırmada ise şaşırtıcı olmayacak bir şekilde ortalama bir cep telefonu kullanıcısının her ay 14 spam çağrı aldığı ortaya çıktı.

Her ay en az 14 spam arama

Ses güvenliği şirketi Hiya, geçtiğimiz hafta düzenlediği State of the Call zirvesinde telefon dolandırıcılığı ve spam üzerine yaptığı son araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Şirkete göre, insanların her ay aldığı bilinmeyen telefon aramalarının yüzde 25’i istenmeyen aramalardan oluşuyor ve ortalama bir kişi her ay en az 14 spam arama alıyor.

Yapılan çalışma 1 Ocak ile 30 Haziran 2023 tarihleri arasında yapıldı. Çalışmada 98 milyar telefon araması analiz edilirken aynı zamanda telefon dolandırıcılıklarına ışık tutuldu. Dolandırıcıların başvurduğu en büyük suçlardan birisinin sigorta dolandırıcılığı olduğu tespit edildi. Bu yıl cep telefonu kullanıcılarını arayan birçok dolandırıcı, insanlara var olmayan hayat sigortası, sağlık sigortası ve daha fazlasını satmaya çalışıyor ya da ilgili şirketlerden birinden önceki bir faturaya ait borcu olduğunu iddia ediyor.

Spam aramalarda yapay zeka kullanılıyor

Tam Boyutta Gör Bu yılın diğer büyük dolandırıcılıklarından biri de hesabınızdan yetkisiz bir satın alma işlemi yapıldığını iddia eden Amazon taklitçiliği. Dolandırıcılar bu yöntemle giriş bilgilerinizi veya kredi kartı numaranızı almaya çalışıyorlar. Ek olarak yapay zeka da dolandırıcılıkta kullanılmaya başlandı. Özellikle, yapay zeka birinin sesini taklit etmek için kullanılabilir ve bu kişinin sesi daha sonra sevdiği birini arayarak para veya diğer kişisel bilgileri elde etmekte kullanılabilir.

Öte yandan çalışmada İngiltere'nin yüzde 28 ile en yüksek spam arama oranına sahip olduğu, onu yüzde 27 ile ABD ve yüzde 20 ile Kanada'nın izlediği görülüyor. Endişelenmeniz gereken sadece telefon aramaları değil. Rapor, hem SMS hem de MMS mesajlarının da cep telefonu kullanıcılarını dolandırmak için kullanıldığını belirtiyor.

Bilinmeyen kişilerden gelen aramalara ve mesajlara cevap verirken dikkatli olmak ve telefonda herhangi bir kullanıcı adı veya finansal bilgi verme konusunda şüpheci davranmak artık her zamankinden daha da önemli. Çoğu akıllı telefonda artık arama ve mesaj uygulamalarında spam önleme ayarları da bulunuyor. Bunlar her şeyi engellemese de aktifleştirmek yaşam kalitesini artıracaktır.

