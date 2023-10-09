Ortalama bir kullanıcı ayda 14 spam çağrı alıyor!

Her ay en az 14 spam arama
Ses güvenliği şirketi Hiya, geçtiğimiz hafta düzenlediği State of the Call zirvesinde telefon dolandırıcılığı ve spam üzerine yaptığı son araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Şirkete göre, insanların her ay aldığı bilinmeyen telefon aramalarının yüzde 25’i istenmeyen aramalardan oluşuyor ve ortalama bir kişi her ay en az 14 spam arama alıyor.
Yapılan çalışma 1 Ocak ile 30 Haziran 2023 tarihleri arasında yapıldı. Çalışmada 98 milyar telefon araması analiz edilirken aynı zamanda telefon dolandırıcılıklarına ışık tutuldu. Dolandırıcıların başvurduğu en büyük suçlardan birisinin sigorta dolandırıcılığı olduğu tespit edildi. Bu yıl cep telefonu kullanıcılarını arayan birçok dolandırıcı, insanlara var olmayan hayat sigortası, sağlık sigortası ve daha fazlasını satmaya çalışıyor ya da ilgili şirketlerden birinden önceki bir faturaya ait borcu olduğunu iddia ediyor.
Spam aramalarda yapay zeka kullanılıyor
Öte yandan çalışmada İngiltere'nin yüzde 28 ile en yüksek spam arama oranına sahip olduğu, onu yüzde 27 ile ABD ve yüzde 20 ile Kanada'nın izlediği görülüyor. Endişelenmeniz gereken sadece telefon aramaları değil. Rapor, hem SMS hem de MMS mesajlarının da cep telefonu kullanıcılarını dolandırmak için kullanıldığını belirtiyor.
Bilinmeyen kişilerden gelen aramalara ve mesajlara cevap verirken dikkatli olmak ve telefonda herhangi bir kullanıcı adı veya finansal bilgi verme konusunda şüpheci davranmak artık her zamankinden daha da önemli. Çoğu akıllı telefonda artık arama ve mesaj uygulamalarında spam önleme ayarları da bulunuyor. Bunlar her şeyi engellemese de aktifleştirmek yaşam kalitesini artıracaktır.Kaynakça https://www.pcmag.com/news/the-average-mobile-phone-user-gets-14-spam-calls-a-month https://www.hiya.com/press-releases/report-the-average-mobile-phone-user-gets-14-spam-calls-per-month Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.