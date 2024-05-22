Çin'de bir adam, 4600 telefon satın alıp, canlı yayınları izleyerek 415 bin dolar kazandı!

Wang'ın, 2022'nin sonlarında bir arkadaşının ona "fırçalama" olarak bilinen kazançlı bir uygulamadan bahsetmesiyle işe başladığı belirtildi. Bu terim, gerçek izleyici etkileşimlerini simüle etmek ve tüketicileri yanıltmak için canlı yayındaki izleyici sayıları, beğeniler, yorumlar ve paylaşımlar gibi gerçek zamanlı etkinlikleri taklit etmeyi ifade ediyor.
Çok sayıda ekipman ve hizmet kullandı
Çinli dolandırıcı, özel bulut yazılımıyla kontrol edilen 4.600 cep telefonu satın aldı. Ayrıca Çin'in Hunan eyaletindeki Changsha merkezli bir teknoloji şirketinden VPN hizmetleri, routerler ve anahtarlar gibi ağ ekipmanları satın aldı. Bu sayede, bilgisayarında sadece birkaç tıklamayla, izleyici sayılarını ve etkileşimlerini artırmak için tüm cep telefonlarını aynı anda canlı yayın hedefine yönlendirdi.
Wang, bir cep telefonunu kullanmanın günlük maliyetinin bir dolardan az olduğunu söyledi. Hizmetin nihai ücretinin, her telefonun canlı yayın etkinliğine bağlı kaldığı süreye ve etkinleştirilen cep telefonu sayısına bağlı olduğunu belirtti. Geçen yılın Mart ayına kadar, çevrimiçi performanslarını artırmak isteyen canlı yayıncılara bu hizmeti satarak yaklaşık 415 bin dolar kazandı. Wang, sahte izleyici hesaplarını başkalarından toplu olarak satın aldığını söyledi. Telefonları ise ikinci el olarak geri dönüşüm piyasasından temin ettiğini belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.