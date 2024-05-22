Çin'de bir adam, 4600 telefon satın alıp, canlı yayınları izleyerek 415 bin dolar kazandı!

Tam Boyutta Gör Çin'de canlı yayın izleyici sayısını artırmak için 4.600 telefon satın alan adam, dört aydan kısa bir sürede 415 bin dolar kazandı. Whang isimli kişi, yasadışı ticari faaliyetler suçundan bir yıl üç ay hapis ve 50.000 yuan (7.000 dolar) para cezasına çarptırıldı.

Wang'ın, 2022'nin sonlarında bir arkadaşının ona "fırçalama" olarak bilinen kazançlı bir uygulamadan bahsetmesiyle işe başladığı belirtildi. Bu terim, gerçek izleyici etkileşimlerini simüle etmek ve tüketicileri yanıltmak için canlı yayındaki izleyici sayıları, beğeniler, yorumlar ve paylaşımlar gibi gerçek zamanlı etkinlikleri taklit etmeyi ifade ediyor.

Çok sayıda ekipman ve hizmet kullandı

Çinli dolandırıcı, özel bulut yazılımıyla kontrol edilen 4.600 cep telefonu satın aldı. Ayrıca Çin'in Hunan eyaletindeki Changsha merkezli bir teknoloji şirketinden VPN hizmetleri, routerler ve anahtarlar gibi ağ ekipmanları satın aldı. Bu sayede, bilgisayarında sadece birkaç tıklamayla, izleyici sayılarını ve etkileşimlerini artırmak için tüm cep telefonlarını aynı anda canlı yayın hedefine yönlendirdi.

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Wang, bir cep telefonunu kullanmanın günlük maliyetinin bir dolardan az olduğunu söyledi. Hizmetin nihai ücretinin, her telefonun canlı yayın etkinliğine bağlı kaldığı süreye ve etkinleştirilen cep telefonu sayısına bağlı olduğunu belirtti. Geçen yılın Mart ayına kadar, çevrimiçi performanslarını artırmak isteyen canlı yayıncılara bu hizmeti satarak yaklaşık 415 bin dolar kazandı. Wang, sahte izleyici hesaplarını başkalarından toplu olarak satın aldığını söyledi. Telefonları ise ikinci el olarak geri dönüşüm piyasasından temin ettiğini belirtti.

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4600 telefon ile canlı yayınları izleyerek 415 bin dolar kazandı!