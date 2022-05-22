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    Örümcek benzeri tasarımlı WAM-V, su üzerinde çalışmaya başladı

    2,4 metreden 30 metreye kadar üretilebilen ve birçok kullanım amacına yönelik özelleştirilebilen WAM-V, otonom olarak hareket edebilmesinin haricinde uzaktan da kontrol edilebiliyor.
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    Örümcek benzeri tasarımlı WAM-V, su üzerinde çalışmaya başladı
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    Marine Advanced Robotics, Dalgaya Uyarlanabilir Modüler Gemisi (WAM-V) üzerinde önemli gelişmeler kaydetti. Şirket, ultra hafif bir yapıya sahip katamaranı 2,4 metreden 30 metreye kadar farklı boyutlarda ve farklı donanımlarla üretmeye başladı.

    Arama kurtarma için de kullanılabilir

    Belirli bir büyüklüğe sahip katamarana dahil edilebilecek kabin bölümü, yolcuların veya mürettebatın kolay binebilmesi için alçalabiliyor. WAM-V, bir insan tarafından yönetebiliyor veya isteğe göre otonom veya uzaktan kontrolle kumanda edilebiliyor.

    Örümcek benzeri tasarımlı WAM-V, su üzerinde çalışmaya başladı
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    Ayrıca gerektiğinde kendilerini bir yandan diğer yana çok daha kompakt hale getirmek için bacaklarını doğruca katlayabiliyor. Katamaran,isteğe bağlı olarak içten yanmalı motorlu ve elektrikli olarak üretilebiliyor.

    Örümcek benzeri tasarımlı WAM-V, su üzerinde çalışmaya başladı
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    Marine Advanced Robotics, WAM-V'leri seri üretimde 2,4 m, 4,8  m ve 6,7 m boyutlarında üretirken daha büyük boyut isteyen müşterileri için özel üretim gerçekleştiriyor. Şirket, modüler yapıya sahip katamaranlarının ticari amaçlı kullanılabilmesinin yanında arama ve kurtarma operasyonları için de önemli bir role sahip olabileceğini belirtiyor.

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