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    Otonom konteyner gemisi, 790 km'lik güzergahı başarıyla tamamladı

    Japonya'da geliştirilen bir tam otonom konteyner gemisi, 40 saat süren test sürecinde 790 km'lik güzergahın büyük bir çoğunluğunda otonom bir şekilde ilerleyerek testi başarıyla tamamladı.
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    Otonom konteyner gemisi, 790 km'lik güzergahı başarıyla tamamladı
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    Japonya'nın Nippon Vakfı tarafından Tam Otonom Gemi Programı kapsamında geliştirilen Suzaku, otonom gemi teknolojilerinin tam ölçekli olarak benimsenmesi konusunda önemli bir kilometre taşının aşılmasında öncü oldu.

    2025'te ticari kullanıma hazır olabilir

    Konteyner gemi için ilk kez trafik yoğunluğu yüksek bir bölgede kapsamlı bir tam otonom navigasyon sisteminin kullanımı gerçekleştirildi. Suzaku, her gün yaklaşık 500 geminin geçtiği Tokyo Körfezi ile Ise Körfezi arasında gerçekleştirilen testte gidiş dönüşü içeren 790km'lik güzergahın büyük bir bölümünü otonom olarak tamamladı.

    Gece ve gündüz 360° görüş sağlayan 18 yerleşik kamera yardımıyla gerçek zamanlı algılama, izleme, sınıflandırma ve menzil tahmini sağlayan sistemle donatılan otonom konteyner gemi, 40 saat süren testlerde 107 kaçınma manevrası gerçekleştirdi.

    Suzaku, 30'dan fazla şirketin ortak bir çalışması sonucunda geliştirildi ve Nippon Vakfı, geminin 2025 yılında ticari kullanım için hazır olacağını söylüyor. Otonom gemilerin yaygın hale getirilmesi sayesinde vakıf, Japonya'nın tek başına 8 milyar dolar ekonomik fayda elde edebileceğini düşünüyor.

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    supervisorberk 7 saat önce

    Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun

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    Sarı Mucit 1 gün önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 2 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 2 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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