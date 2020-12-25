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    Oscar ödüllü yönetmen: Cemal Kaşıkçı'nın belgeselini yaptık, kimse yayınlamak istemedi

    Oscar ödüllü yönetmen Bryan Fogel, Cemal Kaşıkçı cinayetini ele alan yeni belgeselini yayınlayacak yer bulamadı. Film, Suudi devletinden çekinen medya devleri nedeniyle seyircilere ulaşamıyor.
    1 sa.
    682
    50
    10
    Sinema ve Dizi
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    3

    Oscar ödüllü yönetmen: Cemal Kaşıkçı'nın belgeselini yaptık, kimse yayınlamak istemedi
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    Oscar ödüllü yönetmen Bryan Fogel, Cemal Kaşıkçı cinayeti için hazırladığı belgeseli 'The Dissident'ı yayınlayacak platform bulamadı. The New York Times'a konuşan Fogel, hiçbir streaming platformunun belgeseli yayınlamaya yanaşmadığını söyledi. Netflix ve Prime Video gibi devler de dahil olmak üzere hiçbir medya devi, Suudi devletini hedef alan bu belgeseli yayınlamaya cüret edemedi.

    Bryan Fogel, 2017 yılında Netflix'te yayınlanan Icarus isimli belgeselle Oscar ödülü kazanmıştı. Rusya'nın 2018 Kış Olimpiyatları'ndaki doping skandalını ele alan Icarus belgeseli büyük başarıya ulaşmış ve Netflix'in Oscar'daki ilk büyük başarılarından olmuştu. Şimdiyse Netflix, aynı yönetmenin yine büyük övgü alan yeni belgeselini yayınlamaya yanaşmıyor. Bryan Fogel, bunun nedeni olarak büyük medya devlerinin Suudi Arabistan gibi devletlerin tepkilerinden korkmasını gösteriyor.

    "Bunu Çin'de, Rusya'da, Pakistan'da yayınlarsak ne olur?"

    Fogel,"Bu global medya şirketleri artık sadece 'Bu içerik ABD seyircisi tarafından nasıl karşılanır?' şeklinde düşünmüyor. Şunu soruyorlar: 'Bu filmi Mısır'da yayınlarsam ne olur? Veya Çin'de, Rusya'da, Pakistan'da, Hindistan'da yayınlarsam ne olur?' Tüm bu faktörler rol oynuyor ve dolayısıyla bu tarz hikayelerin önü kapanmış oluyor." şeklinde konuştu.

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    Icarus'un başarısının ardından, Netflix'in yeni filmine de sıcak bakacağını düşündüğünü söyleyen Fogel,"Netflix'i seviyorum ve Icarus'taki muhteşem deneyimimizin ardından kendimi ailenin bir parçası olarak görüyordum. Ancak ne yazık ki artık Netflix, birkaç yıl önce tutkuyla Rusya ve Putin'e karşı duran o eski şirket değil. Icarus'tan sonra çok şey değişti." ifadelerini kullandı. Netflix, son olarak 2019 yılında, Hasan Minhaj'ın Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Prens Muhammed'i eleştirdiği Patriot Act bölümünü, Suudi devletinin isteği üzerine platformdan kaldırmıştı. 

    Fogel, Netflix haricinde ayrıca Prime Video, Hulu, PBS ve Fox Searchlight gibi şirketlere de filmi götürdüklerini ancak hiçbirinden cevap alamadıklarını söyledi.

    Oscar ödüllü yönetmen: Cemal Kaşıkçı'nın belgeselini yaptık, kimse yayınlamak istemedi
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    The Dissident filmi ilk olarak bu yılın başlarında Sundance Film Festivali'nde gösterilmişti. Festivalin ardından Variety ve The Hollywood Reporter gibi büyük medya organları filmden müthiş övgülerle bahsetti. The Dissident'ı yine Sundance'te izleyen Hillary Clinton da filmi çok beğendiğini belirterek kesinlikle herkesin izlemesi gerektiğini söylemişti.

    The Dissident filminde Türkiye'den birçok yetkiliyle de röportajlara yer verilmiş. Örneğin İletişim Bakanı Fahrettin Altun filmde yer alan isimlerden. Bryan Fogel ayrıca sunulan belgeler ve kanıtlarla Türk müfettişlerin belgeselin hazırlanışında kendilerine çok yardımcı olduklarını söylüyor. Aşağıdaki fragmanda görüntüleri izleyebilirsiniz.

    Bryan Fogel, The Dissident filmine hiçbir medya devi yanaşmayınca en son bağımsız ve küçük bir dağıtım şirketi olan Briarcliff Entertainment ile anlaşmaya varmış. The Dissident'ın ABD haricinde Türkiye, İngiltere, Avustralya, İtalya ve diğer bazı Avrupa ülkelerinde yayınlanacağı belirtiliyor. Önümüzdeki ay ayrıca internet üzerinden de yayınlanacak.



    https://www.nytimes.com/2020/12/24/business/media/dissident-jamal-khashoggi-netflix-amazon.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Giyilebilir sandalye: Lex

    BatuhanDN

    Ayn katlanabilir tabure hem dah basit ve her gelip geçende sana bakmaz

    1 gün önce
    mhzn

    Katlanır tabureyi akıl edememişler herhalde, koy çantana götür istediğin yere,

    1 gün önce
    Gulivers1

    beyin dalgalarıyla da kontrol edilebilseydi süper olurdu

    1 gün önce
    selcuk_

    O garip bacaklı aleti mankenlerin poposuna takınca işi kurtaracaklarını sanmışlar ama yemez.. Kim ister poposundan örümcek ayağı çıkmış gibi ortalıkta dolanmayı? Götürüsü getirisinden fazla.. Tutmaz bu.

    1 gün önce
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bir insanı cesedi bulanamayacak şekilde vahşice katlettiler ama hiç bir ceza almadılar yazıklar olsun. İş teroristlere geldi mi insan haklarından bahsedenler bu tür katliamları dolarlar sayesinde görmezden geliyorlar..
    Bir insanı cesedi bulanamayacak şekilde vahşice katlettiler ama hiç bir ceza almadılar yazıklar olsun. İş teroristlere geldi mi insan haklarından bahsedenler bu...
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 20 dk. ( Mesaj Silindi )
    ABD'de GSMH' nın en büyük pay sahiplerinden birisi silah ticareti, haliyle bu konuda en büyük müşteri Suudiler. Korkmaları doğal tabii bu durumu meşru kılmaz.
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    joven 21 dk. ( Mesaj Silindi )
    Cesur bir yönetmenmiş bravo derim kendisine
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    joven 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    Dünyanın belkide en büyük yalanıdır DEMOKRASİ
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    İnsanlar neden safa yatıyor bu tarz konularda? Netflix hani özgür bir platformdu, istediğini yayınlardı? Yayınlatmıyorlar işte böyle. Demekki işlerine geldiği kadar özgürler. İnsanalrın iki yüzlülüğünden sıkıldım artık.
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    hvl00 (Abdullah DEMİR) 32 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yayıncı şirket ne kadar kazanacak. X dolar mı? Para içinde yüzen prens kat kat X dolar verince ticari amaçlı bu şirketler yatırımlarını ona göre yaparlar. Aktivist falanlar mı? Niye kassınlar kendilerini?
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    Nevfel (T. I. ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Prime video sahibi olan Jeff Bezos İstanbul'a da gelip protestolara katılmıştı sanırım. Sahibi olduğu Washington post suudlara karşı savaş veriyordu şimdi ise belgeselini bile yayınlamıyor.



    Demek ki hepsi hikayeymiş suudlardan para koparmak için yapmış Jeff emmi.
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    Source (Barış ) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu belgeseli uzun zamandır takip ediyorum ve yayınlanacağı ilk platformda izliycem bir aksilik olmazsa. Ama medyanın dünyada özgür olmadığının en büyük kanıtı sanırım. Paran varsa haksızlık karşısında bile dünyayı susturursun..
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bir insanı cesedi bulanamayacak şekilde vahşice katlettiler ama hiç bir ceza almadılar yazıklar olsun. İş teroristlere geldi mi insan haklarından bahsedenler bu tür katliamları dolarlar sayesinde görmezden geliyorlar..
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    pasa king (A A) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    paranın gücü istediğini öldür dokunamasınlar hemi de DÜNYADA
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    BiqBrav3 (Bayram Öngan) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ne ara bu kadar korkar hale geldi bu streaming servisleri anlamıyorum, globale açıldıkça kimseyi kızdırmayalım mı diyorlar ne diyorlar ya da paraları kesileceği için
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    682 kez okundu.
    9 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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