Oscar ödüllü yönetmen: Cemal Kaşıkçı'nın belgeselini yaptık, kimse yayınlamak istemedi

Oscar ödüllü yönetmen Bryan Fogel, Cemal Kaşıkçı cinayeti için hazırladığı belgeseli 'The Dissident'ı yayınlayacak platform bulamadı. The New York Times'a konuşan Fogel, hiçbir streaming platformunun belgeseli yayınlamaya yanaşmadığını söyledi. Netflix ve Prime Video gibi devler de dahil olmak üzere hiçbir medya devi, Suudi devletini hedef alan bu belgeseli yayınlamaya cüret edemedi.

Bryan Fogel, 2017 yılında Netflix'te yayınlanan Icarus isimli belgeselle Oscar ödülü kazanmıştı. Rusya'nın 2018 Kış Olimpiyatları'ndaki doping skandalını ele alan Icarus belgeseli büyük başarıya ulaşmış ve Netflix'in Oscar'daki ilk büyük başarılarından olmuştu. Şimdiyse Netflix, aynı yönetmenin yine büyük övgü alan yeni belgeselini yayınlamaya yanaşmıyor. Bryan Fogel, bunun nedeni olarak büyük medya devlerinin Suudi Arabistan gibi devletlerin tepkilerinden korkmasını gösteriyor.

"Bunu Çin'de, Rusya'da, Pakistan'da yayınlarsak ne olur?"

Fogel,"Bu global medya şirketleri artık sadece 'Bu içerik ABD seyircisi tarafından nasıl karşılanır?' şeklinde düşünmüyor. Şunu soruyorlar: 'Bu filmi Mısır'da yayınlarsam ne olur? Veya Çin'de, Rusya'da, Pakistan'da, Hindistan'da yayınlarsam ne olur?' Tüm bu faktörler rol oynuyor ve dolayısıyla bu tarz hikayelerin önü kapanmış oluyor." şeklinde konuştu.

Icarus'un başarısının ardından, Netflix'in yeni filmine de sıcak bakacağını düşündüğünü söyleyen Fogel,"Netflix'i seviyorum ve Icarus'taki muhteşem deneyimimizin ardından kendimi ailenin bir parçası olarak görüyordum. Ancak ne yazık ki artık Netflix, birkaç yıl önce tutkuyla Rusya ve Putin'e karşı duran o eski şirket değil. Icarus'tan sonra çok şey değişti." ifadelerini kullandı. Netflix, son olarak 2019 yılında, Hasan Minhaj'ın Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Prens Muhammed'i eleştirdiği Patriot Act bölümünü, Suudi devletinin isteği üzerine platformdan kaldırmıştı.

Fogel, Netflix haricinde ayrıca Prime Video, Hulu, PBS ve Fox Searchlight gibi şirketlere de filmi götürdüklerini ancak hiçbirinden cevap alamadıklarını söyledi.

The Dissident filmi ilk olarak bu yılın başlarında Sundance Film Festivali'nde gösterilmişti. Festivalin ardından Variety ve The Hollywood Reporter gibi büyük medya organları filmden müthiş övgülerle bahsetti. The Dissident'ı yine Sundance'te izleyen Hillary Clinton da filmi çok beğendiğini belirterek kesinlikle herkesin izlemesi gerektiğini söylemişti.

The Dissident filminde Türkiye'den birçok yetkiliyle de röportajlara yer verilmiş. Örneğin İletişim Bakanı Fahrettin Altun filmde yer alan isimlerden. Bryan Fogel ayrıca sunulan belgeler ve kanıtlarla Türk müfettişlerin belgeselin hazırlanışında kendilerine çok yardımcı olduklarını söylüyor. Aşağıdaki fragmanda görüntüleri izleyebilirsiniz.

Bryan Fogel, The Dissident filmine hiçbir medya devi yanaşmayınca en son bağımsız ve küçük bir dağıtım şirketi olan Briarcliff Entertainment ile anlaşmaya varmış. The Dissident'ın ABD haricinde Türkiye, İngiltere, Avustralya, İtalya ve diğer bazı Avrupa ülkelerinde yayınlanacağı belirtiliyor. Önümüzdeki ay ayrıca internet üzerinden de yayınlanacak.

