Türkiye’nin enerji ithalatı büyük oranda düşmeye devam ediyor: İşte eylül verileri

Tam Boyutta Gör Türkiye, 2023 yılını enerji konusunda güçlü geçirmeye devam ediyor. Enerji alanında yapılan yatırımların meyvesini gösteren enerji ithalat rakamları da gelinen noktaya işaret ediyor. 2023 yılının başından bu yana aylık enerji ithalatı sürekli olarak düşüş gösterdi. TÜİK’in eylül verilerine göre de enerji ithalatı önemli ölçüde düştü.

Eylül’de enerji ithalatı yüzde 36,4 düştü

Ocak ayındaki 0,3’lük enerji ithalatının arkasından eylül ayına kadar ortalama olarak Türkiye’nin enerji ithalatı yüzde 28 civarında düşüş gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre eylül ayı enerji ithalatı 5 milyar 629 milyon 555 bin dolar olarak gerçekleştirdi. Bu tutarı, "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yıl eylülde bu rakam 8 milyar 852 milyon 5 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatının tutarı yıllık bazda yüzde 36,4 azaldı.Bununla birlikte eylül 2023’te ithalat miktarı 27 milyar 501 milyon dolar olarak kaydedildi. Dolayısıyla ithalatta enerjinin payı yüzde 18 seviyelerinde. İhracat ise 22 milyar 490 milyon dolar oldu.

Türkiye’nin elektrik görünümü

Türkiye Ulusal Enerji Planı çalışmasının sonuçlarına göre elektrik tüketiminin 2025 yılında 380,2 TWh, 2030 yılında 455,3 TWh, 2035 yılında ise 510,5 TWh seviyesine ulaşması bekleniyor. 2023 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla ülkemiz kurulu gücü 105.668 MW’a ulaşmış durumda.

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2023 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla kurulu gücün kaynaklara göre dağılımı ise şu şekilde: %29,9’u hidrolik enerji, %24,0’ı doğal gaz, %20,6’sı kömür, %11’i rüzgâr, %10,3’ü güneş, %1,6’sı jeotermal ve %2,6’sı ise diğer kaynaklar. Bununla birlikte elektrik enerjisi üretim santrali sayısı, 2023 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla 12.562’ye (Lisanssız santraller dâhil) yükselmiş durumda. Mevcut santrallerin 753 adedi hidroelektrik, 68 adedi kömür, 363 adedi rüzgâr, 63 adedi jeotermal, 343 adedi doğal gaz, 10.479 adedi güneş, 493 adedi ise diğer kaynaklı santrallerden oluşuyor.

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