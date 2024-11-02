İthal otomobillere yüzde 10 ek gümrük vergisi geldi: Hangi ülkeleri kapsıyor?

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Resmi Gazete’de yayınlanan “Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar” ile Türkiye, ithal otomobillerde ek gümrük vergisi uygulamasını genişletti. Yeni kararnameye göre, Avrupa Birliği (AB) üzerinden ithal edilen bazı binek otomobiller için geçerli olan ek mali yükümlülük Meksika ve Güney Afrika Cumhuriyeti’ne ek olarak artık Vietnam, Japonya ve Kanada menşeli araçları da kapsıyor.

Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Karar kapsamında, Türkiye ve AB'nin üçüncü ülkelerle yaptığı serbest ticaret anlaşmaları uyarınca düşük oranlı gümrük vergileri uygulanmaya devam ederken, Türkiye’nin tercihli ticaret anlaşması olmayan ülkelerden AB üzerinden gelen otomobillerde ise ek yüzde 10 gümrük vergisi mali yükümlülüğü geçerli olacak.

Araç ithalatına ek gümrük vergisi

Türkiye’nin bu kararı, Gümrük Birliği kapsamında AB üzerinden yapılan ithalatlarda yaşanan tarife farklılıklarını dengelemeyi amaçlıyor. Türkiye, Serbest Dolaşım Belgesi (A.TR) ile düşük gümrük tarifesiyle ülkeye sokulan bazı ürünlerin ülke ekonomisine zarar verdiği gerekçesiyle bu ek yükümlülüğü getirme kararı aldı.

Bu kapsamda Meksika ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nden gelen binek otomobillere uygulanan yüzde 10’luk ek vergi, Vietnam, Japonya ve Kanada menşeli otomobiller için de geçerli olacak. Bu vergi oranı, konvansiyonel, hibrit ve elektrikli binek otomobillerde aynı şekilde uygulanacak. Bu araçlardaki toplam gümrük vergisi bu vesileyle yüzde 20 olacak.

Ford, F-150 Lightning üretimini durdurdu: İşte nedeni 1 gün önce eklendi

Ülke bazında genişletilen ek mali yükümlülük kararı, 30 gün sonra yürürlüğe girecek. Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek bu karar, Türkiye'nin ithalat düzenlemelerinde yerel üreticiyi koruma amacını taşıyor. Özellikle otomobil sektöründe ithalat maliyetlerini artıracak olan bu uygulamanın satış fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

İthal otomobillere ek gümrük vergisi geldi: Fiyatlar artacak!