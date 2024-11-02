İthal otomobillere yüzde 10 ek gümrük vergisi geldi: Hangi ülkeleri kapsıyor?

Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Karar kapsamında, Türkiye ve AB'nin üçüncü ülkelerle yaptığı serbest ticaret anlaşmaları uyarınca düşük oranlı gümrük vergileri uygulanmaya devam ederken, Türkiye’nin tercihli ticaret anlaşması olmayan ülkelerden AB üzerinden gelen otomobillerde ise ek yüzde 10 gümrük vergisi mali yükümlülüğü geçerli olacak.
Araç ithalatına ek gümrük vergisi
Türkiye’nin bu kararı, Gümrük Birliği kapsamında AB üzerinden yapılan ithalatlarda yaşanan tarife farklılıklarını dengelemeyi amaçlıyor. Türkiye, Serbest Dolaşım Belgesi (A.TR) ile düşük gümrük tarifesiyle ülkeye sokulan bazı ürünlerin ülke ekonomisine zarar verdiği gerekçesiyle bu ek yükümlülüğü getirme kararı aldı.
Bu kapsamda Meksika ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nden gelen binek otomobillere uygulanan yüzde 10’luk ek vergi, Vietnam, Japonya ve Kanada menşeli otomobiller için de geçerli olacak. Bu vergi oranı, konvansiyonel, hibrit ve elektrikli binek otomobillerde aynı şekilde uygulanacak. Bu araçlardaki toplam gümrük vergisi bu vesileyle yüzde 20 olacak.
Ülke bazında genişletilen ek mali yükümlülük kararı, 30 gün sonra yürürlüğe girecek. Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek bu karar, Türkiye'nin ithalat düzenlemelerinde yerel üreticiyi koruma amacını taşıyor. Özellikle otomobil sektöründe ithalat maliyetlerini artıracak olan bu uygulamanın satış fiyatlarına da yansıması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
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O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
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