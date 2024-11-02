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    İthal otomobillere yüzde 10 ek gümrük vergisi geldi: Hangi ülkeleri kapsıyor?

    Resmi Gazete’de yayınlanan düzenleme ile Meksika, Afrika, Japonya, Kanada ve Vietnam’da üretilen ve Türkiye’ye ithal edilen araçlara yüzde 10 ek gümrük vergisi getirildi.
    İthal otomobillere ek gümrük vergisi geldi: Fiyatlar artacak! Tam Boyutta Gör
    Resmi Gazete’de yayınlanan “Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar” ile Türkiye, ithal otomobillerde ek gümrük vergisi uygulamasını genişletti. Yeni kararnameye göre, Avrupa Birliği (AB) üzerinden ithal edilen bazı binek otomobiller için geçerli olan ek mali yükümlülük Meksika ve Güney Afrika Cumhuriyeti’ne ek olarak artık Vietnam, Japonya ve Kanada menşeli araçları da kapsıyor.

    Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Karar kapsamında, Türkiye ve AB'nin üçüncü ülkelerle yaptığı serbest ticaret anlaşmaları uyarınca düşük oranlı gümrük vergileri uygulanmaya devam ederken, Türkiye’nin tercihli ticaret anlaşması olmayan ülkelerden AB üzerinden gelen otomobillerde ise ek yüzde 10 gümrük vergisi mali yükümlülüğü geçerli olacak.

    Araç ithalatına ek gümrük vergisi

    Türkiye’nin bu kararı, Gümrük Birliği kapsamında AB üzerinden yapılan ithalatlarda yaşanan tarife farklılıklarını dengelemeyi amaçlıyor. Türkiye, Serbest Dolaşım Belgesi (A.TR) ile düşük gümrük tarifesiyle ülkeye sokulan bazı ürünlerin ülke ekonomisine zarar verdiği gerekçesiyle bu ek yükümlülüğü getirme kararı aldı.

    Bu kapsamda Meksika ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nden gelen binek otomobillere uygulanan yüzde 10’luk ek vergi, Vietnam, Japonya ve Kanada menşeli otomobiller için de geçerli olacak. Bu vergi oranı, konvansiyonel, hibrit ve elektrikli binek otomobillerde aynı şekilde uygulanacak. Bu araçlardaki toplam gümrük vergisi bu vesileyle yüzde 20 olacak.

    Ülke bazında genişletilen ek mali yükümlülük kararı, 30 gün sonra yürürlüğe girecek. Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek bu karar, Türkiye'nin ithalat düzenlemelerinde yerel üreticiyi koruma amacını taşıyor. Özellikle otomobil sektöründe ithalat maliyetlerini artıracak olan bu uygulamanın satış fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 3 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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