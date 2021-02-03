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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OSD'den ÖTV artışıyla ilgili açıklama: "Vergi artışı değil teşvik gerekli"

    Otomotiv Sanayii Dernegˆi (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, elektrikli araçlardan alınan ÖTV'nin yüzde 400'e varan oranda artırılmasıyla ilgili görüşlerini dile getirdi.
    03 Şubat 2021, 12:30 (2 hf.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    OSD'den ÖTV artışıyla ilgili açıklama:
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    Türkiye'de elektrikli araçların ÖTV'si yüzde 15'i geçmiyordu. Dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararla bu oran yüzde 60'a yükseldi. Hal böyle olunca özellikle 120 kW'ı geçen araçların fiyatları dişe dokunur biçimde arttı.

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    Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Otomotiv Sanayii Dernegˆi (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, "Otomotiv sanayi yapısı gereği uzun vadeli planlama ve stratejik bir bakış açısıyla yönetmesi gereken bir sanayi kolu. Vergilendirmede yapılan tekil uygulamalar sisteme fayda sağlamıyor. Bu noktada, sektörümüz için vergi sadece araç satışına yönelik değil bütünsel bir bakış açısıyla ele alınarak, pazar potansiyelini ortaya çıkaracak bir yapıda kurgulanmalıdır. Dolayısıyla, son olarak küresel eğilimlerin tersine elektrikli araçlarda aniden uygulanan vergi artışının ülkemiz otomotiv ekosistemine olumsuz etkisi olur" dedi.

    OSD'den ÖTV artışıyla ilgili açıklama:

    "Türkiye'de rekabetçi bir vergi sistemi yok"

    Vergilerdeki ani artışların olumsuz etkileri olabileceğini kaydeden Yenigün, "Stratejik bakış açısı ile uzun vadeli planlama, yatırım çekiciliğinin arttırılması ve mevcut yatırımların korunması için büyüyen ve öngörülebilir iç pazar, yeni ihraç pazarlarının geliştirilmesi, değişen otomotiv ekosisteminde rekabetçiliğimizin korunması konularını otomotiv sanayiinin gündemindeki en önemli konular olarak görüyoruz. Bu kapsamda, bugünden yarına verilen dönemsel teşvikler ve aniden alınan ÖTV kararları planlarımızı olumsuz anlamda etkileyebiliyor. Türkiye’de şu anda otomotiv alanında sektörün gelişimi üzerine kurgulanmış, rekabetçi bir vergi sistemi maalesef yok. Vergi sisteminin sadece satış üzerinden değil bütünsel olarak ele alınması gerekiyor. Böylece, kuvvetli ve öngörülebilir bir iç pazarla yeni yatırımları çekmemiz ve ihracatımızı artırmamız mümkün" ifadelerini kullandı.

    Ayrıca Bkz. "Temsa'nın otobüsleri Prag'ı da elektriklendirecek"

    Türkiye’nin elektrikli ve hibrit araç yatırımlarını her geçen gün artırdığını da sözlerine ekleyen OSD Yönetim Kurulu Başkanı Yenigün, "Yatırım çekiciliği ve mevcut yatırımların korunması için büyüyen iç pazar dediğimizde elektrikli ve hibrit araçların gelişimine dikkat çekmemiz gerekiyor. Türkiye olarak ihracatımızı büyük oranda Avrupa’ya gerçekleştiriyoruz. Ülkemizde her geçen gün hibrit ve elektrikli araçlara yönelik yeni yatırımlar yapılıyor. Avrupa’ya ihraç ettiğimiz bu araçlar oldukça değerli ve yüksek girdi getiren araçlar olarak dikkatleri çekiyor. Önümüzdeki dönemde, AB’nin ‘Green Deal’ yani ‘Yeşil Mutabakatı’ destekleyecek şekilde daha çok elektrikli araç talebi olacak. Bu talebi karşılamaya aday, önde gelen ülkelerden birisi olarak, vergi artışının aksine iç pazarda elektrikli ve hibrit araçları teşvik etmeliyiz” diye konuştu.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    S susesa (selim sağlam) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sevgili hükümetimiz yeşil enerjinin önüne set çekerek kendine yakışanı yapmış. Tebrik ederim.
    Yanıtla +185
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    vergiyi önce artırıp sonra düşürecekler. böylece teşvik yapmış olacaklar. hiç bişeyden anladığınız yok.
    3 Yanıt Yanıtla +134
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    technician77 (Ali Emrah YEŞİLDEMİR) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aklımdan geçenleri buraya yazamıyorum. Ama anlayabilirsiniz....

    Bunların benzinden ve mazottan aldığı %90 vergi varken kimseye elektrikli kullandırmazlar. Gerçekten yazıklar olsun. Her şeyin bir sonu olduğu gibi 2023 te de bir devrin sonu gelecek. Buna inanıyorum ve Ümit ediyorum...
    Aklımdan geçenleri buraya yazamıyorum. Ama anlayabilirsiniz.... Bunların benzinden ve mazottan aldığı %90 vergi varken kimseye elektrikli kullandırmazla...
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    1 Yanıt Yanıtla +76
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    Yorumlar (38) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Mendieta58 (Gksn Dmr) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu osd kimin maşası acaba,yine dış güçler düğmeye basmış
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    fbyram (Bayram Emek) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Otomobil haberlerini okudukça darlanıyorum
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    Redeemertr (aktroll tokatlayan bankamatikçi tokatlayan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    oyun böyük yegen

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    D denn.zent 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Olaya bir de iyi tarafından bakın. Ülkede adalet yok deniyor, iş vergi toplamaya gelince baya adalet var.
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    hasanmerto (Hasan Mertoğlu) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Vizyoner bir açıklama olmuş beğendim açıklamayi. Ama açıklamayı yalan beyefendi yanliş ulkede dogmus:))
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Pubg calistrsin yeter bizim millet e
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    Whole Lotta Rosie 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    "Elektrikli araç kullanmayın. Fosil yakıt tüketin. Her yer Dilovası gibi olsun. Nefes alamayalım. Herkes hasta olsun."
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    snop02 (mehmet y&#305;ld&#305;z) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Adamsın reyizzz

    "Hiç kimse sevmedi,

    Senin bu milleti sevdigin kadar"

    Ohhh miss

    Yetmezzz daha daha
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    K kenbalx (f k) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Reno twizy bile 180bin TL olmuş. 155binTL ye clio al daha iyi. Nasıl bir üretim maliyet hesabı yapıyorlar bunlar. Ufacık arabaya 180bin TL istemek nedir.
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    A AtiMX4 (Ati ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Avrupa bu ülkeye hicbirsey satmasin. İnsan kıskanır biz üretiyoruz Türkiye üretmeden bizim urettigimizden 4 kat kazanıyor der. Bu böyle olamaz.
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    4 etiket daha osd elektrikli araçlar vergi artışı Bilim ve Teknoloji
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