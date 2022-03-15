Hubble, genç bir yıldızdan fırlatılan gazı yakaladı

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NASA ve Avrupa Uzay Ajansı(ESA) tarafından ortak geliştirilen Hubble Uzay Teleskopu, genç bir yıldızdan gelen bir püskürtmenin görüntüsünü yakaladı. Oluşumun en erken evresinde genç bir yıldızın 'öfkesini' temsil eden görüntü, özel bir Herbig-Haro nesnesini gösteriyor.

Daha önce birkaç defa daha görüntülendi

Genç yıldızlarla ilişkilendirilen ve genç yıldızların fırlattığı gazın, saniyede birkaç yüz km hızla yakındaki gaz ve toz bulutlarıyla çarpışmasıyla oluşan Herbig-Haro nesnelerinden birisi olan HH34'ün görüntüsü bir kez daha yakalandı.

HH34, daha önce Hubble tarafından 1994 ve 2007 yılları arasında birkaç kez ve 2015 yılında görüntülendi. HH34, Dünya'nın yaklaşık 1.250 ışıkyılı uzaklığında çıplak gözle görülebilen ve yaygın yıldız oluşumunun Dünya'ya en yakın yerlerinden biri olan Orion Bulutsusu'nda bulunuyor.

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NASA araştırmacıları, Hubble'dan elde edilen görüntülerin analiz edilmesiyse James Webb Uzay Teleskopu tarafından yakalanan görüntülerin yorumlanmasının kolaylaşacağını belirtiyorlar.

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