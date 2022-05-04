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    Bored Ape yeni NFT projesi 320 milyon dolar üretti

    Bored Ape Yacht Club’ın geliştiricileri tarafından hazırlanan oyun projesinin NFT satışları rekor kırdı. Ayrıca transfer ücreti anlamında da rekorlar görüldü.   
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    Otherdeeds NFT
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    En değerli NFT koleksiyonu haline gelen Bored Ape Yacht Club’ın geliştiricileri bu hafta yeni bir NFT projesi daha hazırladı. Otherside oyununda oynamak için gerekli olan Otherdeeds NFT parçaları Ethereum ağını çökertti. 

    Otherdeeds projesi rekor kırdı

    30 Nisan itibariyle kazıma açılan Otherdeeds NFT koleksiyonu toplamda 55 bin parçadan oluşuyor. Bored Ape NFT sahiplerine KYC yapma şartı ile iki adet olarak hak verilen koleksiyona ilgi çok fazla olunca Ethereum ağı çöktü.

    Bazı kullanıcılar saatlerce beklemek zorunda kalırken bazı kullanıcılar ise 6000$’a yakın transfer ücreti ödedi. Her NFT için 305 APE sabit tutar belirlenmişti. Böylece toplamda Otherdeeds koleksiyonu 320 milyon dolar üretti. Opensea üzerinde yapılan satışlar da hesaba katılınca 700 milyon dolara yakın bir meblağ ortaya çıktı. 

    NFT tarihindeki en yüksek gelirin Otherdeeds’e ait olduğu belirtiliyor. Bu hafta NFT ticaretinin yüzde 60’fan fazlası Otherdeeds’e ait. Bazı oltalama saldırıları ile dolandırılan kullanıcılar da oldu. Yuga Labs toplamda 200 milyon doları geçen ETH transfer ücretini kullanıcılara geri yansıtacaklarını duyurdu. 
     

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    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    C
    Command-01 4 gün önce

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    L
    linkci_sude 6 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 6 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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