Bored Ape yeni NFT projesi 320 milyon dolar üretti

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En değerli NFT koleksiyonu haline gelen Bored Ape Yacht Club’ın geliştiricileri bu hafta yeni bir NFT projesi daha hazırladı. Otherside oyununda oynamak için gerekli olan Otherdeeds NFT parçaları Ethereum ağını çökertti.

Otherdeeds projesi rekor kırdı

30 Nisan itibariyle kazıma açılan Otherdeeds NFT koleksiyonu toplamda 55 bin parçadan oluşuyor. Bored Ape NFT sahiplerine KYC yapma şartı ile iki adet olarak hak verilen koleksiyona ilgi çok fazla olunca Ethereum ağı çöktü.

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Bazı kullanıcılar saatlerce beklemek zorunda kalırken bazı kullanıcılar ise 6000$’a yakın transfer ücreti ödedi. Her NFT için 305 APE sabit tutar belirlenmişti. Böylece toplamda Otherdeeds koleksiyonu 320 milyon dolar üretti. Opensea üzerinde yapılan satışlar da hesaba katılınca 700 milyon dolara yakın bir meblağ ortaya çıktı.

NFT tarihindeki en yüksek gelirin Otherdeeds’e ait olduğu belirtiliyor. Bu hafta NFT ticaretinin yüzde 60’fan fazlası Otherdeeds’e ait. Bazı oltalama saldırıları ile dolandırılan kullanıcılar da oldu. Yuga Labs toplamda 200 milyon doları geçen ETH transfer ücretini kullanıcılara geri yansıtacaklarını duyurdu.



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Otherdeeds NFT projesi rekor kırdı