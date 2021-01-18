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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Otomobil fiyatları düşer mi? Tüketici kararsız

    arabam.com, otomobil fiyatları konusunda tüketici beklenti ve davranışlarını analiz etmek amacıyla 37.413 kişinin katıldığı anket verilerini derleyerek bazı istatistikler paylaştı.
    42 dk.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Otomobil fiyatları düşer mi? Tüketici kararsız

    Türkiye otomotiv sektörü 2020'de özellikle fiyat artışları açısından oldukça hareketli bir yıl geçirdi. Fiyatlar aralık ayında ilk kez düşse de bu düşüş yıl içindeki artışların yanında devede kulak kaldı.

    Peki otomobil fiyatları 2021'de nasıl seyredecek? Bu konuyla alakalı sektör içindeki isimlerin görüşlerini zaman zaman siz değerli olurlarımıza sunuyoruz. Bu kez de bir ankete katılan tüketicilerin düşünceleriyle karşınızdayız.

    arabam.com, tüketici beklenti ve davranışlarını analiz etmek amacıyla 37.413 kişinin katıldığı anket verilerini derleyerek sektöre ışık tutacak istatistikleri paylaştı. Ankete katılan tüketicilerin %53’ü fiyatların düşmeye devam edeceğini düşünüyor ve araç fiyatlarındaki bu düşüş, tüketicilerin %56.1’ini araç almaya teşvik ediyor. Tüketicilerin %47’si ise otomobil fiyatlarındaki düşüşün devam etmeyeceğini düşünüyor. Fiyatların düşüp düşmeyeceği konusundaki görüşlerin birbirine yakın oranlarda olması, tüketicilerin kararsız olduğu izlenimini veriyor.

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    Otomobil fiyatları düşer mi? Tüketici kararsız

    Fiyatlardaki düşüş sonrası sıfır km otomobillere olan ilginin kademeli olarak arttığı, cevaplayıcıların %43,1 oranında  sıfır araç kampanyalarına ilgi duyduğunu ifade etmesinden anlaşılıyor. Bununla birlikte sıfır araç fiyatlarının geçmiş dönemlere göre hala yüksek olması, ikinci el araçlara olan ilginin de sürmeye devam edeceğini işaret ediyor.

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    Sıfır araç kampanyalarına yönelik tüketici eğilimi ise daha ziyade uygun kredi koşulları ile araç alma imkanlarını değerlendirme yönünde. Kendilerine hangi tür sıfır araç kampanyalarının ilgilerini çektiği sorulan katılımcılardan %41.9’u avantajlı faiz oranlarıyla ilgili kampanyaların, %36,5’i ise nakit alım desteği sunan fırsatların öne çıktığını söylüyor. Takas kampanyalarına ilgi gösterdiğini ifade edenlerin oranı ise %17,9 seviyesinde.

    Otomobil fiyatları düşer mi? Tüketici kararsız
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    Gerçekleştirdikleri anket ile ilgili düşüncelerini dile getiren arabam.com Pazarlama Direktörü Dr. Naim Çetintürk, "Düzenli bir şekilde yaptığımız saha araştırmaları ile tüketicilerin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Yaşadığımız fiyat değişimlerinin tüketici talebine ve tercihlerine olan etkisini ölçtüğümüz bu araştırma sonuçları bize Kasım ayından beri yaşanan durgunluğun düşen fiyatların da etkisi ile hem sıfır hem de ikinci ele olan ilgiyi yavaş yavaş tekrar artırmaya başladığını, ancak alıcıların fiyat seviyelerine temkinli yaklaştıklarını, özellikle sıfır otomobil almayı düşünenlerin araç finansmanı konusundaki destekler ve teşviklerle daha çok ilgilendiklerini gösteriyor.

    Anket sonuçlarına göre tüketicilerin fiyatlardaki düşüşün devam etmesi yönündeki kararsız tutumu, son haftalarda yaşadığımız durgunluğu açıklar nitelikte. Alıcı ve satıcıların değişen fiyatları içselleştirmesi sonrası pazardaki hareketliliğin biraz daha artmasını beklemek mümkün olabilir" şeklinde konuştu.

    Otomobil fiyatları düşer mi? Tüketici kararsız



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    TheJudgé

    yapıştırmak saçma olmuş onun yerine özel cepli bi atlet falan olabilirmiş

    13 saat önce
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    huge_marv 2 dk. ( Mesaj Silindi )
    eli yüzü düzgün bir araba alayım diyen adam 200bin ve üzeri para harcamak zorunda.. fiyatlarda oluşan bu durum aracın kasko ve benzeri yan masraflarına da yansıyor. durum öyle olunca o paraya az daha koyar ev alırım diyor bir çok insan(metropol merkezlerini dahil etmiyorum buna). Ha ev alabiliyor mu? Onu da alamıyor zaten. Yani tüketici kararsız değil, artık parasız...
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    T th9 7 dk. ( Mesaj Silindi )
    düşer diyenler ne bekliyor acaba.dolar sene sonu 10 tl olmazsa iyi.
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    khytr89 (Hakan ) 9 dk. ( Mesaj Silindi )
    Abi nasıl düşüyor anlamıyorum, geçen sene hepsiburada fiat egea 1.4 easy paketi 68 bin tl den sattı o zaman bayi fiyatı da 70 - 72 bin tl di, bu sene aynı araba 130 bin tl.. demek ki ciddi bir kriz ile egea 200 e fırlasa ve 180 den kampanya yapılsa millet ucuzladı diyip atlayacak..



    Milletçe tükettiğimiz rize çayı bize kafa yapıyor sanırım..
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    eCoLL (Eser ÖZYAMAN) 10 dk. ( Mesaj Silindi )
    Otomobil fiyatları bayi tarafından kar marjlarını azalttıkları sürece biraz daha düşük seviyeden alınabilir. TL değer kazandığı ve sürdürülebilir olduğu süreçte gerçekleşebilecek bir durumdur. Şuanki dalgalı ortamda zor.
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    kazuya58 (sinan polat) 17 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    "Verilen zam geri alınmaz"
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    mgundog (m gundog) 21 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Türkiye de neyin fiyatı çıkmışta geri düşmüş varmı örneği
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    B buraque2 33 dk. ( Mesaj Silindi )
    bakıcıyız biz alıcı değiliz
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