Otomobil fiyatları düşer mi? Tüketici kararsız

Türkiye otomotiv sektörü 2020'de özellikle fiyat artışları açısından oldukça hareketli bir yıl geçirdi. Fiyatlar aralık ayında ilk kez düşse de bu düşüş yıl içindeki artışların yanında devede kulak kaldı.

Peki otomobil fiyatları 2021'de nasıl seyredecek? Bu konuyla alakalı sektör içindeki isimlerin görüşlerini zaman zaman siz değerli olurlarımıza sunuyoruz. Bu kez de bir ankete katılan tüketicilerin düşünceleriyle karşınızdayız.

arabam.com, tüketici beklenti ve davranışlarını analiz etmek amacıyla 37.413 kişinin katıldığı anket verilerini derleyerek sektöre ışık tutacak istatistikleri paylaştı. Ankete katılan tüketicilerin %53’ü fiyatların düşmeye devam edeceğini düşünüyor ve araç fiyatlarındaki bu düşüş, tüketicilerin %56.1’ini araç almaya teşvik ediyor. Tüketicilerin %47’si ise otomobil fiyatlarındaki düşüşün devam etmeyeceğini düşünüyor. Fiyatların düşüp düşmeyeceği konusundaki görüşlerin birbirine yakın oranlarda olması, tüketicilerin kararsız olduğu izlenimini veriyor.

İlginizi Çekebilir

Tofaş, yapay zeka destekli araç içi sesli asistan geliştiriyor

Fiyatlardaki düşüş sonrası sıfır km otomobillere olan ilginin kademeli olarak arttığı, cevaplayıcıların %43,1 oranında sıfır araç kampanyalarına ilgi duyduğunu ifade etmesinden anlaşılıyor. Bununla birlikte sıfır araç fiyatlarının geçmiş dönemlere göre hala yüksek olması, ikinci el araçlara olan ilginin de sürmeye devam edeceğini işaret ediyor.

Ayrıca Bkz. "Yeni nesil Honda HR-V'den ilk teaser geldi: Hibrit gücüyle gelecek"

Sıfır araç kampanyalarına yönelik tüketici eğilimi ise daha ziyade uygun kredi koşulları ile araç alma imkanlarını değerlendirme yönünde. Kendilerine hangi tür sıfır araç kampanyalarının ilgilerini çektiği sorulan katılımcılardan %41.9’u avantajlı faiz oranlarıyla ilgili kampanyaların, %36,5’i ise nakit alım desteği sunan fırsatların öne çıktığını söylüyor. Takas kampanyalarına ilgi gösterdiğini ifade edenlerin oranı ise %17,9 seviyesinde.

Tam Boyutta Gör

Gerçekleştirdikleri anket ile ilgili düşüncelerini dile getiren arabam.com Pazarlama Direktörü Dr. Naim Çetintürk, "Düzenli bir şekilde yaptığımız saha araştırmaları ile tüketicilerin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Yaşadığımız fiyat değişimlerinin tüketici talebine ve tercihlerine olan etkisini ölçtüğümüz bu araştırma sonuçları bize Kasım ayından beri yaşanan durgunluğun düşen fiyatların da etkisi ile hem sıfır hem de ikinci ele olan ilgiyi yavaş yavaş tekrar artırmaya başladığını, ancak alıcıların fiyat seviyelerine temkinli yaklaştıklarını, özellikle sıfır otomobil almayı düşünenlerin araç finansmanı konusundaki destekler ve teşviklerle daha çok ilgilendiklerini gösteriyor.

Anket sonuçlarına göre tüketicilerin fiyatlardaki düşüşün devam etmesi yönündeki kararsız tutumu, son haftalarda yaşadığımız durgunluğu açıklar nitelikte. Alıcı ve satıcıların değişen fiyatları içselleştirmesi sonrası pazardaki hareketliliğin biraz daha artmasını beklemek mümkün olabilir" şeklinde konuştu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.