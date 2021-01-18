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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni nesil Honda HR-V'den ilk teaser geldi: Hibrit gücüyle gelecek

    Japon markanın popüler kompakt SUV modeli Honda HR-V, yeni nesilde e:HEV adı verilen iki elektrik motorlu hibrit sisteme geçiş yaparak Jazz ve CR-V'ye katılacak. İşte yeni HR-V'nin tanıtılacağı tarih:
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni nesil Honda HR-V'den ilk teaser geldi: Hibrit gücüyle gelecek
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    Japon otomotiv devi Honda, yakında örtüsünü kaldıracağı yeni nesil HR-V modeliyle ilgili ipucu görseli paylaştı. Şirket ayrıca popüler kompakt SUV modeliyle ilgili yeni bilgiler de verdi.

    Yapılan açıklamaya göre yeni Honda HR-V'nin tanıtımı 18 Şubat 2021'de yapılacak. Kompakt SUV üretim hayatı boyunca ilk kez şirketin iki motorlu hibrit sistemini kullanacak. Bu sayede Japon markanın Avrupa'daki elektriklenme stratejisinin önemli parçalarından biri olacak otomobilin ismi de HR-V e:HEV olarak açıklandı.

    Yeni nesil HR-V e:HEV için aslında CR-V ve Jazz modellerinin arasına katılıyor diyebiliriz. Zira bu iki model de Avrupa'da şirketin en yeni hibrit teknolojisini kullanıyor.

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    Ayrıca Bkz. "Kia'dan elektrikli araç atağı: 2027'ye kadar 7 yeni model geliyor"

    Yeni Honda HR-V'nin daha önce kamuflajlı bir şekilde test edilirken çekilen fotoğraflarını görmüştük. Detaylar çok belli olmasa da aracın tıpkı yeni Civic gibi daha dinamik bir gövde tasarımına sahip olmasını bekleyebiliriz. Ayrıca HR-V'nin boyutlarının büyüdüğünü ve daha crossover-coupe benzeri bir görünüme sahip olduğunu söylemek mümkün. Bugün paylaşılan ipucu görseli de (yukarıda) bunu net bir şekilde gösteriyor.

    Yeni Honda HR-V e:HEV'in hibrit sistemine ilişkin detaylar henüz belli değil. Eğer büyük kardeşi CR-V'deki sistemi ele alırsak, markanın çift motorlu hibrit sistemi bu modelde toplam 184 beygir güç üretiyor. Aracın güç aktarma organları arasında iki elektrik motoru, 2.0 litre i-VTEC benzinli ünite ve lityum iyon batarya kitinden oluşuyor. Ayrıca e:HEV modellerde geleneksel bir şanzıman yerine sabit vites oranlarına sahip özel bir şanzıman kullanılıyor.

    Öte yandan gelen son haberlerde yeni Honda HR-V e:HEV'de tıpkı Jazz'daki gibi 1.5 litre benzinli ünite kullanılacağı iddia ediliyor. Honda Jazz e:HEV'deki sistem de toplamda 109 beygir güç ve 253 Nm tork üretiyor.

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    Dik durmak için teknolojik çözüm: Kodgem Straight

    TheJudgé

    yapıştırmak saçma olmuş onun yerine özel cepli bi atlet falan olabilirmiş

    9 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    cand. 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hibrit sistemini kim alıyor ya yap elektrikli gitsin işte
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