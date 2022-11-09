Otomobiller için ÖTV matrah güncellemesi gündemde

Tam Boyutta Gör Uzun süredir konuşulan ancak henüz bir gelişme göremediğimiz ÖTV indirimi konusunda bu kez doğrudan hükümetin hazırlık içerisinde olduğunu belirten yeni bir haber geldi. Buna göre hükümet, otomobil dahil bazı ürünlerde ÖTV indirimini gündemine aldı.

Ülkemizde sıfır otomobil fiyatları cep yakıyor. Döviz kurundaki artışa yüksek ÖTV oranları da eklenince otomobillerin yanına yaklaşılmıyor. Daha önce otomobillere yönelik bir matrah güncellemesi geldi fakat çok etkili olmadı. Şu anda 400 bin TL'nin altında neredeyse hiç sıfır otomobil kalmadı. Görünürde yüzde 45, 50 ve 60'lık dilimler var ama bu dilimlere giren sıfır otomobil yok.

Otomobil için matrah düzenlemesi yapılabilir

Hükümete yakın kaynaklardan alındığı belirtilen habere göre yeni bir ÖTV güncellemesi gelmesi muhtemel. Bunun ÖTV matrah limitinin artırılması veya düşük silindir hacimli araçlar için doğrudan ÖTV indirimine gidilmesi şeklinde uygulanabileceği söyleniyor.

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Eğer ÖTV matrahlarında güncelleme yapılacaksa gerçekten ciddi bir yükseltme yapılması gerekiyor. Zira güncel otomobil fiyatlarına baktığımızda matrahların çok üzerinde seyrettiğini görmekteyiz. ODD'nin verilerine göre, 2022'de satılan tüm otomobillerin yüzde 90'a yakını yüzde 80 ÖTV dilimine giriyor.

Vergi, harç ve cezaların zam oranında değişiklik yapılabilir

Yapılacağı söylenen bir diğer değişiklik de yeniden değerleme oranıyla ilgili. Bilindiği üzere bazı vergi, harç ve cezalar bir sonraki yılda yeniden değerleme oranı kadar zamlanıyor. 2023 için yüzde 122,93 gibi rekor bir oran ortaya çıktı. Kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden değerleme oranına yönelik indirim yetkisini kullanabileceğini belirtiyor.

Söz konusu düzenlemelerin EYT’lileri de içeren torba yasa teklifi içine konulması ve yılbaşından sonra uygulanabilmesi için de bütçe görüşmelerinden hemen sonra, Meclis’ten geçirilmesi planlanıyor.

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Otomobiller için ÖTV matrah güncellemesi gündemde