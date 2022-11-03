2023'te IMEI harcı, MTV ve cezalara uygulanacak zam miktarı belli oldu

Tam Boyutta Gör Her sene olduğu gibi bu sene de yılbaşında vergilere zam gelecek. Zam oranları, yeniden değerleme oranına göre uygulanıyor. 2023 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu. Yeni yılda imei kaydı, pasaport harcı, MTV ve trafik cezası gibi vergilere yüzde 122,93 zam yapılacak.

2023'te vergilere ne kadar zam yapılacak? 💰

2023 yılında vergilere yüzde 122,93 zam yapılacak. Zam oranı, TÜİK’in TÜİK'in Ekim ayı yıllık üretici fiyat endeksi (ÜFE), yeniden değerleme oranına göre belirleniyor. TÜİK’in yeni açıkladığı verilere göre 2023 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 oldu.

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Hangi vergilere zam gelecek? ❓

Yeniden değerleme oranı; IMEI kayıt harcı, pasaport harcı, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), ehliyet harcı, trafik cezaları gibi vergilere zam olarak yansıyor. KDV, ÖTV ve faturalardaki ek vergiler gibi vergiler kapsam dışında tutuluyor. Cumhurbaşkanı tarafından aksi bir karar alınmadığı sürece 2023 yılında vergi, ceza ve harçlar 122,93 oranında zamlanacak.

Yasaya göre Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranını yukarı veya aşağı yönlü değiştirme yetkisi bulunuyor. Kesin karar Kasım ayı sonunda Resmi Gazete'de yayımlanıyor. 2022 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak belirlenmiş ancak Cumhurbaşkanı kararıyla MTV için zam oranının yüzde 25 olarak uygulanmasına karar verilmişti. Diğer vergilere ise yeniden değerleme oranı kadar zamlanmıştı.

Yeniden değerleme oranında değişiklik yapılmazsa 2023 yılında vergi ücretleri tabloda belirtilen tutarlara yükselecek.

2023'te vergilere ne kadar zam gelecek? 💸 Vergi/Harç/Cezalar 2021 2022 2023 IMEI Kayıt Harcı 2006 TL 2732 TL 6091 TL Mobil Özel İletişim Vergisi (ÖİV) 86 TL 117 TL 260 TL 3+ Yıl Pasaport Harcı 1085,40 TL 1478,31 TL 3.295,59 TL 1-3 yaş 1300 cc Altı Otomobil MTV'si 1261 TL 1313,75 TL 2.928 TL Kapalı Alanda Sigara İçme Cezası 205 TL 279 TL 621 TL Emniyet Kemeri Kullanmama Cezası 144 TL 196 TL 436 TL Seyir Halinde Telefon Kullanma Cezası 314 TL 427 TL 951 TL Kırmızı Işık Cezası 314 TL 427 TL 951 TL Hız Sınırını %10-30 Aşmak 314 TL 427 TL 951 TL Hız Sınırını %30-50 Aşmak 652 TL 888 TL 1.979 TL Hız Sınırını %50’den Fazla Aşmak 1340 TL 1825 TL 4.068 TL B Sınıfı Ehliyet Harcı 820,10 TL 1116,97 TL 2.490 TL

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2023'te IMEI harcı, MTV ve cezalara ne kadar zam gelecek?