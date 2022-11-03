Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    2023'te IMEI harcı, MTV ve cezalara uygulanacak zam miktarı belli oldu

    TÜİK verilerine göre 2023 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 oldu. 2023 Ocak ayında IMEI harcı, pasaport bedeli, MTV ve trafik cezalarına bu oran kadar zam gelmesi bekleniyor.
    45
    2023'te IMEI harcı, MTV ve cezalara ne kadar zam gelecek? Tam Boyutta Gör
    Her sene olduğu gibi bu sene de yılbaşında vergilere zam gelecek. Zam oranları, yeniden değerleme oranına göre uygulanıyor. 2023 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu. Yeni yılda imei kaydı, pasaport harcı, MTV ve trafik cezası gibi vergilere yüzde 122,93 zam yapılacak.

    2023'te vergilere ne kadar zam yapılacak? 💰

    2023 yılında vergilere yüzde 122,93 zam yapılacak. Zam oranı, TÜİK’in TÜİK'in Ekim ayı yıllık üretici fiyat endeksi (ÜFE), yeniden değerleme oranına göre belirleniyor. TÜİK’in yeni açıkladığı verilere göre 2023 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 oldu.

    Hangi vergilere zam gelecek? ❓

    Yeniden değerleme oranı; IMEI kayıt harcı, pasaport harcı, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), ehliyet harcı, trafik cezaları gibi vergilere zam olarak yansıyor. KDV, ÖTV ve faturalardaki ek vergiler gibi vergiler kapsam dışında tutuluyor. Cumhurbaşkanı tarafından aksi bir karar alınmadığı sürece 2023 yılında vergi, ceza ve harçlar 122,93 oranında zamlanacak.

    Yasaya göre Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranını yukarı veya aşağı yönlü değiştirme yetkisi bulunuyor. Kesin karar Kasım ayı sonunda Resmi Gazete'de yayımlanıyor. 2022 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak belirlenmiş ancak Cumhurbaşkanı kararıyla MTV için zam oranının yüzde 25 olarak uygulanmasına karar verilmişti. Diğer vergilere ise yeniden değerleme oranı kadar zamlanmıştı.

    Yeniden değerleme oranında değişiklik yapılmazsa 2023 yılında vergi ücretleri tabloda belirtilen tutarlara yükselecek. 

    2023'te vergilere ne kadar zam gelecek? 💸
    Vergi/Harç/Cezalar 2021 2022 2023
    IMEI Kayıt Harcı 2006 TL 2732 TL 6091 TL
    Mobil Özel İletişim Vergisi (ÖİV) 86 TL 117 TL 260 TL
    3+ Yıl Pasaport Harcı 1085,40 TL 1478,31 TL 3.295,59 TL
    1-3 yaş 1300 cc Altı Otomobil MTV'si 1261 TL 1313,75 TL 2.928 TL
    Kapalı Alanda Sigara İçme Cezası 205 TL 279 TL 621 TL
    Emniyet Kemeri Kullanmama Cezası 144 TL 196 TL 436 TL
    Seyir Halinde Telefon Kullanma Cezası 314 TL 427 TL 951 TL
    Kırmızı Işık Cezası 314 TL 427 TL 951 TL
    Hız Sınırını %10-30 Aşmak 314 TL 427 TL 951 TL
    Hız Sınırını %30-50 Aşmak 652 TL 888 TL 1.979 TL
    Hız Sınırını %50’den Fazla Aşmak 1340 TL 1825 TL 4.068 TL
    B Sınıfı Ehliyet Harcı 820,10 TL 1116,97 TL 2.490 TL
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    D
    DH Misafiri 2 saat önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    V4LKyR +161 Mylevi +125 Ziromen +108 Elma +103 Soul741 +94 Bloodin +77 CWaRRioR +76 ahmet1905_47 +68 RaptorFX +62 hamza5806 +60
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    330 Kişi Okuyor (144 Üye, 186 Misafir) 54 Masaüstü 276 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    5532 kez okundu.
    43 kişi, toplam 43 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    mtv, imei kayıt ve
    3 etiket daha yeniden değerleme oranı Teknoloji Haberleri Yaşam
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili111,8b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı322b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO M4 Pro
    Xiaomi POCO M4 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız