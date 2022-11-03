2023'te IMEI harcı, MTV ve cezalara uygulanacak zam miktarı belli oldu

- 2023'te vergilere ne kadar zam yapılacak? 💰
- Hangi vergilere zam gelecek? ❓
- 2023'te vergilere ne kadar zam gelecek? 💸
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2023'te vergilere ne kadar zam yapılacak? 💰
2023 yılında vergilere yüzde 122,93 zam yapılacak. Zam oranı, TÜİK’in TÜİK'in Ekim ayı yıllık üretici fiyat endeksi (ÜFE), yeniden değerleme oranına göre belirleniyor. TÜİK’in yeni açıkladığı verilere göre 2023 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 oldu.
Hangi vergilere zam gelecek? ❓
Yeniden değerleme oranı; IMEI kayıt harcı, pasaport harcı, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), ehliyet harcı, trafik cezaları gibi vergilere zam olarak yansıyor. KDV, ÖTV ve faturalardaki ek vergiler gibi vergiler kapsam dışında tutuluyor. Cumhurbaşkanı tarafından aksi bir karar alınmadığı sürece 2023 yılında vergi, ceza ve harçlar 122,93 oranında zamlanacak.
Yasaya göre Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranını yukarı veya aşağı yönlü değiştirme yetkisi bulunuyor. Kesin karar Kasım ayı sonunda Resmi Gazete'de yayımlanıyor. 2022 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak belirlenmiş ancak Cumhurbaşkanı kararıyla MTV için zam oranının yüzde 25 olarak uygulanmasına karar verilmişti. Diğer vergilere ise yeniden değerleme oranı kadar zamlanmıştı.
Yeniden değerleme oranında değişiklik yapılmazsa 2023 yılında vergi ücretleri tabloda belirtilen tutarlara yükselecek.
|Vergi/Harç/Cezalar
|2021
|2022
|2023
|IMEI Kayıt Harcı
|2006 TL
|2732 TL
|6091 TL
|Mobil Özel İletişim Vergisi (ÖİV)
|86 TL
|117 TL
|260 TL
|3+ Yıl Pasaport Harcı
|1085,40 TL
|1478,31 TL
|3.295,59 TL
|1-3 yaş 1300 cc Altı Otomobil MTV'si
|1261 TL
|1313,75 TL
|2.928 TL
|Kapalı Alanda Sigara İçme Cezası
|205 TL
|279 TL
|621 TL
|Emniyet Kemeri Kullanmama Cezası
|144 TL
|196 TL
|436 TL
|Seyir Halinde Telefon Kullanma Cezası
|314 TL
|427 TL
|951 TL
|Kırmızı Işık Cezası
|314 TL
|427 TL
|951 TL
|Hız Sınırını %10-30 Aşmak
|314 TL
|427 TL
|951 TL
|Hız Sınırını %30-50 Aşmak
|652 TL
|888 TL
|1.979 TL
|Hız Sınırını %50’den Fazla Aşmak
|1340 TL
|1825 TL
|4.068 TL
|B Sınıfı Ehliyet Harcı
|820,10 TL
|1116,97 TL
|2.490 TL
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