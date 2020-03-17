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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Otomotiv devleri Avrupa'da üretime ara veriyor: PSA, FCA, Renault

    Dev üreticiler, fabrika kapatma gerekçesi olarak çalışanlarının sağlığının yanı sıra otomotiv sektöründeki talep düşüşü ve parça tedarik sürecindeki aksamaları gösteriyor.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Otomotiv devleri Avrupa'da üretime ara veriyor: PSA, FCA, Renault
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    Çin’in Wuhan kentinde patlak veren koronavirüs salgını tüm Avrupa’yı etkisi altına almış durumda. Bu nedenle dünyanın önde gelen otomotiv üreticileri Avrupa’da kepenk kapatmaya devam ediyor.

    Fiat Chrysler (FCA), koronavirüs salgını nedeniyle meydana gelen aksaklıklardan dolayı Avrupa’daki fabrikalarının neredeyse tamamında üretime 27 Mart’a kadar ara verme kararı aldı. Bu kapsamda, İtalya’daki Melfi, Pomigliano, Cassino, Mirafiori, Grugliasco ve Morena, Sırbistan’daki Kragujevaj ve Polonya’daki Tychy fabrikalarında üretim durduruldu.

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    Ayrıca Bkz. "Ford Otosan, Gölcük'te üretime ara veriyor"

    Koronavirüs salgını Renault’nun ana üssünü de vurdu. Daha önce Çin ve İspanya’daki tesislerini kapatan üretici, şimdi de Fransa’daki tesislerinde üretime ara vereceğini açıkladı. Bu kapsamda, şirketin 12 tesisinde üretim pazartesi akşamı itibariyle “bir sonraki duyuruya” kadar durduruldu ve 18 bin çalışan evlerine gönderildi. Ayrıca, elektrikli Renault Zoe’nin üretildiği Flins tesisi de tedarik sürecindeki aksamalar nedeniyle kepenk kapattı.

    PSA Grubu da Avrupa’daki tüm fabrikalarını kapatma kararı aldı. Opel, Vauxhall, Citroen, Peugeot ve DS gibi markaları bünyesinde bulunduran şirket, Fransa, Polonya, İngiltere, Almanya, İspanya ve Slovakya’da bulunan toplam 15 fabrikanın 27 Mart’a kadar kapalı olacağını duyurdu. PSA, fabrika kapatma gerekçesi olarak çalışanlarının sağlığının yanı sıra sektördeki ani talep düşüşünü ve parça tedarik sorunlarını gösterdi.

    Son olarak Alman otomotiv üreticisi Volkswagen de Slovakya, İtalya, Portekiz ve İspanya'daki fabrikalarında üretime ara verileceğini bildirdi. 



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    khytr89 (Hakan ) 3 gün en beğenilen
    2.el piyasası patlayacak, alma planı olan ertelemesin, kurda zaten aldı başını gidiyor haa ama sözüm nakit parası olana, kredi faizlerinin düşük olduğunu görüp çekmeye kalkmayın virüs ve küresel daralma sebebiyle işsizlikte de patlama yaşanabilir, devlet memurlarıda öyle halk kazanamaz vergi veremezse kimse 5krş kazanamaz..

    2.el piyasası patlayacak, alma planı olan ertelemesin, kurda zaten aldı başını gidiyor haa ama sözüm nakit parası olana, kredi faizlerinin düşük olduğunu görüp ...
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    sanatairum (B Ç) 3 gün khytr89
    Bence parası olan da olmayan da araba alma işini ertelesin.
    Vakit parayı elde tutma devri, şundan bir ay sonra ne olacağı gerçekten belirsiz.

    Otomotivde çalışıyorum, tüm müşterilerimiz duruyor birer birer. Yakında bize de hayırlı işler derler.
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    haberelectro 3 gün
    Korona orana burana korum ha
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    termomuk (Bahadır ) 3 gün
    otomotiv sektöründeki talep düşüşü mü? komik şaka
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    khytr89 (Hakan ) 3 gün en beğenilen
    2.el piyasası patlayacak, alma planı olan ertelemesin, kurda zaten aldı başını gidiyor haa ama sözüm nakit parası olana, kredi faizlerinin düşük olduğunu görüp çekmeye kalkmayın virüs ve küresel daralma sebebiyle işsizlikte de patlama yaşanabilir, devlet memurlarıda öyle halk kazanamaz vergi veremezse kimse 5krş kazanamaz..

    1 Yanıt Yanıtla +7
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    haberelectro 3 gün
    Korona orana burana korum ha
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