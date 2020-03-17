Otomotiv devleri Avrupa'da üretime ara veriyor: PSA, FCA, Renault

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Çin’in Wuhan kentinde patlak veren koronavirüs salgını tüm Avrupa’yı etkisi altına almış durumda. Bu nedenle dünyanın önde gelen otomotiv üreticileri Avrupa’da kepenk kapatmaya devam ediyor.

Fiat Chrysler (FCA), koronavirüs salgını nedeniyle meydana gelen aksaklıklardan dolayı Avrupa’daki fabrikalarının neredeyse tamamında üretime 27 Mart’a kadar ara verme kararı aldı. Bu kapsamda, İtalya’daki Melfi, Pomigliano, Cassino, Mirafiori, Grugliasco ve Morena, Sırbistan’daki Kragujevaj ve Polonya’daki Tychy fabrikalarında üretim durduruldu.

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Koronavirüs salgını Renault’nun ana üssünü de vurdu. Daha önce Çin ve İspanya’daki tesislerini kapatan üretici, şimdi de Fransa’daki tesislerinde üretime ara vereceğini açıkladı. Bu kapsamda, şirketin 12 tesisinde üretim pazartesi akşamı itibariyle “bir sonraki duyuruya” kadar durduruldu ve 18 bin çalışan evlerine gönderildi. Ayrıca, elektrikli Renault Zoe’nin üretildiği Flins tesisi de tedarik sürecindeki aksamalar nedeniyle kepenk kapattı.

PSA Grubu da Avrupa’daki tüm fabrikalarını kapatma kararı aldı. Opel, Vauxhall, Citroen, Peugeot ve DS gibi markaları bünyesinde bulunduran şirket, Fransa, Polonya, İngiltere, Almanya, İspanya ve Slovakya’da bulunan toplam 15 fabrikanın 27 Mart’a kadar kapalı olacağını duyurdu. PSA, fabrika kapatma gerekçesi olarak çalışanlarının sağlığının yanı sıra sektördeki ani talep düşüşünü ve parça tedarik sorunlarını gösterdi.

Son olarak Alman otomotiv üreticisi Volkswagen de Slovakya, İtalya, Portekiz ve İspanya'daki fabrikalarında üretime ara verileceğini bildirdi.

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