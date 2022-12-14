Otomotiv devlerinin Rusya'dan çekilmesi Çinli markalara yaradı

Ocak 2022'de Çinli markaların Rusya pazarındaki payı yüzde 9 dolaylarında iken bu oran yıl içerisinde hızlı bir şekilde yükseldi ve Haziran'da yüzde 21'e, Eylül'de yüzde 27'ye ve son olarak Kasım ayında yüzde 31,3'e kadar tırmandı.
Kasım ayında Rusya'da toplam 46.403 adet otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Bunların 16.138 adedini Çinli markalar oluşturdu. Uzmanlar 2022 genelinde Rusya'daki satışların 600 bin adedi bulmasını bekliyor. 2023'e yönelik tahminler ise satışların 800 bin adede ulaşacağı ve Çinli markaların pazar payının yüzde 35'e yükseleceği yönünde.
Rus otomotiv analisti Vladimir Bespalov, konuyla ilgili açıklamasında "Batılı otomobil markalarının üretimi ve ithalatı oldukça az. Bu nedenle pazar Rus ve Çin otomobil endüstrileri arasında bölünmüş durumda" ifadelerine yer verdi.
Belirtilene göre pazarda Rus otomobiller 1.5 milyon rubleye kadar olan daha uygun fiyatlı araç talebini karşılarken Çinli otomobiller ise bu kesimin yanı sıra 2.5 milyon ruble ve üzerindeki araç talebine yanıt vermeyi batılı markalardan devralmış durumda.
Moskviç, Çin ortaklığında üretime başlıyor
Gelen haberlere göre Rusya ve Çin, batılı markalardan kalan boşluğu doldurmaya oldukça hevesli. Hatırlanacak olursa Rusya, Renault'dan devralınan fabrikada Moskviç markasını hayata döndürme kararı almıştı. Söz konusu fabrikada üretilmek üzere tanıtılan yeni Moskviç 3 SUV, hem içten yanmalı motorlu hem de %100 elektrikli versiyonlarla pazara sunulacak.
Moskviç 3 aslında Çinli JAC JS4'ün logo değiştirilmiş hali ancak KAMAZ, 2024'ten itibaren SUV'daki yerlilik oranını artıracaklarını ve uzun vadede Rusya'nın kendi platformunu ve parçalarını kullanan bir elektrikli araç üretmeyi planladıklarını açıkladı. Bilmeyenler için KAMAZ; üretime yeniden başlayan Moskviç'in teknoloji partneri olarak seçilmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...