Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Otomotiv devlerinin Rusya'dan çekilmesi Çinli markalara yaradı

    Batılı otomotiv devlerinin yaptırımlar nedeniyle Rusya pazarından çıkmasıyla oluşan boşluğu Çinli otomobiller devralıyor. Çinli markaların pazar payı 2022'de hızla yükseldi.
    Oy Ver
    Otomotiv devlerinin Rusya'dan çekilmesi Çinli markalara yaradı Tam Boyutta Gör
    Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımlar pek çok şirketin Rusya pazarından çekilmesine neden oldu. Otomotiv sektöründe Renault, Nissan, Mercedes ve Toyota gibi devlerin ülkeden çıkması Çinli markalara yaradı.

    Ocak 2022'de Çinli markaların Rusya pazarındaki payı yüzde 9 dolaylarında iken bu oran yıl içerisinde hızlı bir şekilde yükseldi ve Haziran'da yüzde 21'e, Eylül'de yüzde 27'ye ve son olarak Kasım ayında yüzde 31,3'e kadar tırmandı.

    Kasım ayında Rusya'da toplam 46.403 adet otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Bunların 16.138 adedini Çinli markalar oluşturdu. Uzmanlar 2022 genelinde Rusya'daki satışların 600 bin adedi bulmasını bekliyor. 2023'e yönelik tahminler ise satışların 800 bin adede ulaşacağı ve Çinli markaların pazar payının yüzde 35'e yükseleceği yönünde.

    Rus otomotiv analisti Vladimir Bespalov, konuyla ilgili açıklamasında "Batılı otomobil markalarının üretimi ve ithalatı oldukça az. Bu nedenle pazar Rus ve Çin otomobil endüstrileri arasında bölünmüş durumda" ifadelerine yer verdi.

    Belirtilene göre pazarda Rus otomobiller 1.5 milyon rubleye kadar olan daha uygun fiyatlı araç talebini karşılarken Çinli otomobiller ise bu kesimin yanı sıra 2.5 milyon ruble ve üzerindeki araç talebine yanıt vermeyi batılı markalardan devralmış durumda.

    Moskviç, Çin ortaklığında üretime başlıyor

    Gelen haberlere göre Rusya ve Çin, batılı markalardan kalan boşluğu doldurmaya oldukça hevesli. Hatırlanacak olursa Rusya, Renault'dan devralınan fabrikada Moskviç markasını hayata döndürme kararı almıştı. Söz konusu fabrikada üretilmek üzere tanıtılan yeni Moskviç 3 SUV, hem içten yanmalı motorlu hem de %100 elektrikli versiyonlarla pazara sunulacak.

    Moskviç 3 aslında Çinli JAC JS4'ün logo değiştirilmiş hali ancak KAMAZ, 2024'ten itibaren SUV'daki yerlilik oranını artıracaklarını ve uzun vadede Rusya'nın kendi platformunu ve parçalarını kullanan bir elektrikli araç üretmeyi planladıklarını açıkladı. Bilmeyenler için KAMAZ; üretime yeniden başlayan Moskviç'in teknoloji partneri olarak seçilmişti.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 6 saat önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

    Profil resmi
    pudinkk 18 saat önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

    Profil resmi
    PERİSKOP 1 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    TCL L7 5002H GREEN
    TCL L7 5002H GREEN
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Travelmate TMP414-51
    Acer Travelmate TMP414-51
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız