Otomotiv devlerinin Rusya'dan çekilmesi Çinli markalara yaradı

Tam Boyutta Gör Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımlar pek çok şirketin Rusya pazarından çekilmesine neden oldu. Otomotiv sektöründe Renault, Nissan, Mercedes ve Toyota gibi devlerin ülkeden çıkması Çinli markalara yaradı.

Ocak 2022'de Çinli markaların Rusya pazarındaki payı yüzde 9 dolaylarında iken bu oran yıl içerisinde hızlı bir şekilde yükseldi ve Haziran'da yüzde 21'e, Eylül'de yüzde 27'ye ve son olarak Kasım ayında yüzde 31,3'e kadar tırmandı.

Kasım ayında Rusya'da toplam 46.403 adet otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Bunların 16.138 adedini Çinli markalar oluşturdu. Uzmanlar 2022 genelinde Rusya'daki satışların 600 bin adedi bulmasını bekliyor. 2023'e yönelik tahminler ise satışların 800 bin adede ulaşacağı ve Çinli markaların pazar payının yüzde 35'e yükseleceği yönünde.

Rus otomotiv analisti Vladimir Bespalov, konuyla ilgili açıklamasında "Batılı otomobil markalarının üretimi ve ithalatı oldukça az. Bu nedenle pazar Rus ve Çin otomobil endüstrileri arasında bölünmüş durumda" ifadelerine yer verdi.

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Belirtilene göre pazarda Rus otomobiller 1.5 milyon rubleye kadar olan daha uygun fiyatlı araç talebini karşılarken Çinli otomobiller ise bu kesimin yanı sıra 2.5 milyon ruble ve üzerindeki araç talebine yanıt vermeyi batılı markalardan devralmış durumda.

Moskviç, Çin ortaklığında üretime başlıyor

Gelen haberlere göre Rusya ve Çin, batılı markalardan kalan boşluğu doldurmaya oldukça hevesli. Hatırlanacak olursa Rusya, Renault'dan devralınan fabrikada Moskviç markasını hayata döndürme kararı almıştı. Söz konusu fabrikada üretilmek üzere tanıtılan yeni Moskviç 3 SUV, hem içten yanmalı motorlu hem de %100 elektrikli versiyonlarla pazara sunulacak.

Moskviç 3 aslında Çinli JAC JS4'ün logo değiştirilmiş hali ancak KAMAZ, 2024'ten itibaren SUV'daki yerlilik oranını artıracaklarını ve uzun vadede Rusya'nın kendi platformunu ve parçalarını kullanan bir elektrikli araç üretmeyi planladıklarını açıkladı. Bilmeyenler için KAMAZ; üretime yeniden başlayan Moskviç'in teknoloji partneri olarak seçilmişti.

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Otomotiv devlerinin Rusya'dan çekilmesi Çinli markalara yaradı