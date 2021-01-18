Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Otomotiv ihracatı 2020'de azalsa da liderliği bırakmadı

    Türkiye otomotiv sanayiinin 2020 yılına ilişkin üretim ve ihracat verilerine baktığımızda, pandeminin etkisiyle iki alanda da düşüş görüyoruz. Buna karşın otomotiv ihracatı hala lider.
    2 sa.
    309
    9
    Otomobil Teknolojileri
    Abone ol
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Otomotiv ihracatı 2020'de azalsa da liderliği bırakmadı
    Tam Boyutta Gör

    Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), sektörün 2020 yılına ilişkin üretim ve ihracat adetlerini içeren karneyi paylaştı. Buna göre geçen yıl toplam üretim 2019'a göre yüzde 11 azalarak 1 milyon 297 bin 854 adet oldu.

    Otomobil üretimi yüzde 13 azalarak 855 bin 43 adet olarak gerçekleşirken, traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 1 milyon 335 bin 957 adede ulaştı. 2020'de ticari araç üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 8 daraldı. Bu dönemde hafif ticari araç grubu yüzde 9 daralırken, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 8 arttı.

    Ayrıca Bkz. "Tofaş, yapay zeka destekli araç içi sesli asistan geliştiriyor"

    Sadece aralık ayı üretimine baktığımızda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 149 bin 614 adet olduğunu görüyoruz. Aynı dönemde 92 bin 300 adet otomobil üretildiği kayda geçti.

    İlginizi Çekebilir Avatar Koronavirüsün etkisi otomotivde üretim ve ihracat rakamlarına yansımaya başladı

    Otomotiv sanayisinin 2020 kapasite kullanım oranı yüzde 65 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil ve hafif ticari araç) yüzde 66, ağır ticari araçlarda yüzde 46 ve traktörde ise yüzde 51 oldu.

    İhracatın 15 yıldır değişmeyen lideri

    İhracatın şampiyonu yüzde 15 payla otomotiv oldu. Geçen yıl otomotiv ihracatı 2019'a göre adet bazında yüzde 27 azalarak 916 bin 543 adet olarak gerçekleşti.

    Otomotiv ihracatı 2020'de azalsa da liderliği bırakmadı
    Tam Boyutta Gör

    Otomobil ihracatı yüzde 28 azalarak 596 bin 616 adet oldu. Traktör ihracatı da 2019'a göre yüzde 15 azalarak 13 bin 495 adet olarak kayıtlara geçti.

    Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sektörü toplam ihracatın yüzde 15'ini gerçekleştirdi ve 15 yıldır üst üste ihracat şampiyonu oldu. Aralıkta toplam ihracatın yüzde 15,7'sini gerçekleştiren otomotiv sanayi, aylık sektörel ihracat sıralamasında da zirvede yer almaya devam etti.

    Yaklaşık 26 milyar dolarlık otomotiv ihracatı

    Geçen yıl 2019'a göre toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 17, Euro bazında ise yüzde 19 azaldı.

    2020'de toplam otomotiv ihracatı 25,9 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 22 azalarak 9,3 milyar dolar oldu. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 23 azalarak 8,1 milyar Euro olarak gerçekleşti.

    Aynı dönemde dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 20, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 11 azaldı.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dik durmak için teknolojik çözüm: Kodgem Straight

    TheJudgé

    yapıştırmak saçma olmuş onun yerine özel cepli bi atlet falan olabilirmiş

    9 saat önce
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Yeni nesil Honda HR-V'den ilk teaser geldi: Hibrit gücüyle gelecek
    1 sa.
    Tofaş, yapay zeka destekli araç içi sesli asistan geliştiriyor
    2 gün
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 24 dk. Ünlü oyuncu Matt Damon, yeni Thor filminin kadrosuna katıldı 49 dk. Battlefield 6'tan yeni bilgiler sızdı: 128 kişilik haritalar ve daha fazlası 58 dk. Amazon'da cep telefonu aksesuarlarında yüzde 50 indirim 1 sa. GeForce GT 1010 OEM kartı duyuruldu 1 sa. Facebook ve Instagram, Türkiye'ye temsilci atama kararı aldı 1 sa. Yeni nesil Honda HR-V'den ilk teaser geldi: Hibrit gücüyle gelecek 2 sa. Sinovac'ın web sitesi Türkiye'den erişime açıldı 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Otomotiv ihracatı 2020'de azalsa da liderliği bırakmadı Sonraki ELGATO Yayıncı Ekipmanları ile Twitch Yayını Açmak 3 sa. Google uygulama ve hizmetleri Honor telefonlara geri dönüyor 3 sa. Boeing 747 üzerinden roket fırlatıldı: İşte o anlar 3 sa. Alcatel yeni telefon ve tabletlerini tanıttı 4 sa. Galaxy S21 Ultra’nın kamerası detaylandı 4 sa. Konsol fiyatları düşmeye başladı: Xbox Series X, 7.499 TL; Xbox Series S, 4.499 TL 4 sa. Netflix'in The Queen’s Gambit dizisinin yazarından bilim kurgu dizisi geliyor 5 sa. Samsung başkan yardımcısı yeniden hapse giriyor 5 sa. Realme Watch 2 ve Watch 2 Pro geliyor 6 sa. Ekranlara yeniden dönen Dexter'ın yeni sezon detayları belli oldu; çekimler başlıyor 14 sa. Dik durmak için teknolojik çözüm: Kodgem Straight 14 sa. Flappy Bird ve Resogun karışımı METBOY!, mobil cihazlar için yayınlandı 14 sa. John Wick aktöründen John Wick 4'ün çekimleriyle ilgili açıklama 15 sa. Popüler oyun 'Control' bu hafta Xbox Game Pass PC'ye geliyor 16 sa. Norwegian Air, uzun mesafe uçuşlarını pandemi yüzünden süresiz olarak durdurdu 16 sa. NASA, Ay roketi SLS'nin motorlarını ateşledi: İşte müthiş görüntüler (VİDEO) 17 sa. MIT’nin hibrit-elektrikli uçak konsepti, sektörün hava kirliliğine olan katkısını azaltmayı vadediyor 18 sa. Dondurmada tespit edilen koronavirüse bilim kurulu üyesinden açıklama geldi 19 sa. Haftalık Oyun Önerisi 10: Amnesia Rebirth 19 sa. Koronavirüs aşısı için müjdeli haber ! Yeni aşılar yolda ! Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız