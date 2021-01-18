Otomotiv ihracatı 2020'de azalsa da liderliği bırakmadı

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Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), sektörün 2020 yılına ilişkin üretim ve ihracat adetlerini içeren karneyi paylaştı. Buna göre geçen yıl toplam üretim 2019'a göre yüzde 11 azalarak 1 milyon 297 bin 854 adet oldu.

Otomobil üretimi yüzde 13 azalarak 855 bin 43 adet olarak gerçekleşirken, traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 1 milyon 335 bin 957 adede ulaştı. 2020'de ticari araç üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 8 daraldı. Bu dönemde hafif ticari araç grubu yüzde 9 daralırken, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 8 arttı.

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Sadece aralık ayı üretimine baktığımızda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 149 bin 614 adet olduğunu görüyoruz. Aynı dönemde 92 bin 300 adet otomobil üretildiği kayda geçti.

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Otomotiv sanayisinin 2020 kapasite kullanım oranı yüzde 65 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil ve hafif ticari araç) yüzde 66, ağır ticari araçlarda yüzde 46 ve traktörde ise yüzde 51 oldu.

İhracatın 15 yıldır değişmeyen lideri

İhracatın şampiyonu yüzde 15 payla otomotiv oldu. Geçen yıl otomotiv ihracatı 2019'a göre adet bazında yüzde 27 azalarak 916 bin 543 adet olarak gerçekleşti.

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Otomobil ihracatı yüzde 28 azalarak 596 bin 616 adet oldu. Traktör ihracatı da 2019'a göre yüzde 15 azalarak 13 bin 495 adet olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sektörü toplam ihracatın yüzde 15'ini gerçekleştirdi ve 15 yıldır üst üste ihracat şampiyonu oldu. Aralıkta toplam ihracatın yüzde 15,7'sini gerçekleştiren otomotiv sanayi, aylık sektörel ihracat sıralamasında da zirvede yer almaya devam etti.

Yaklaşık 26 milyar dolarlık otomotiv ihracatı

Geçen yıl 2019'a göre toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 17, Euro bazında ise yüzde 19 azaldı.

2020'de toplam otomotiv ihracatı 25,9 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 22 azalarak 9,3 milyar dolar oldu. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 23 azalarak 8,1 milyar Euro olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 20, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 11 azaldı.

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