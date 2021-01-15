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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tofaş, yapay zeka destekli araç içi sesli asistan geliştiriyor

    Tofaş ve Sestek iş birliğiyle geliştirilen yapay zeka destekli araç içi sesli asistan Tofaş tarafından üretilmekte olan binek ve hafif ticari araçlarda kullanılabilecek.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Tofaş, yapay zeka destekli araç içi sesli asistan geliştiriyor
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    Tofaş ve Sestek iş birliğinde geliştirilen, Türkiye'nin ilk yapay zeka destekli araç içi sesli asistanı için geri sayım başladı.

    Türk otomotiv sektöründe bir ilk olacak Araç İçi Sesli Asistan Projesi, sürüş esnasında sürücü ve sanal asistan arasında sesli diyalog kurulmasını sağlayacak. Proje, ses ve yapay zeka teknolojileri şirketi Sestek ile birlikte hayata geçirilecek. Tofaş Fabrikası'nda üretilen binek ve hafif ticari araçlarda kullanılabilecek olan sesli asistan uygulamasının geliştirilmesine TÜBİTAK da finansal destek sağlayacak.

    Türkiye’nin ilk yapay zeka destekli Araç İçi Sesli Asistan Projesi Fiat araç kullanıcılarına, rota ve yol durum bilgisi verecek, kullanıcısının sürüş karakteristiğine özel öneriler sunacak ve anlık sesli uyarılar ile sürüş güvenliklerini destekleyecek.

    Araç İçi Asistan uygulaması, ilerleyen dönemde "Fiat Yol Arkadaşım Connect" bağlantılı araç teknolojisine entegre edilecek. Halihazırda 15 bin kullanıcısı bulunan, Tofaş'ta geliştirilen ve otomobil ile sürücüyü birbirine bağlayan Yol Arkadaşım Connect ile Fiat binek ve ticari araç sahipleri uzaktan otomobilin kapı ve bagaj kilitlerini açma-kapama, lastik basınçlarını, yakıt ve akü durumu ile geçmiş servis işlemlerini takip edebilme, yol üzerinde bulunan kaza tehlikesi yüksek bölgelere dair uyarı alma gibi ayrıcalıklı özelliklere sahip olabiliyor.

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    Kullanıcılar, Connect teknolojisi ile aracının park konumu ve sürüş detaylarını görebilme, hız ve mesafe limiti belirleyerek bildirim alabilme, acil yol yardımı ve kaza anında ambulans hizmeti gibi birçok faydalı fonksiyona da sahip oluyorlar.

    Tofaş, yapay zeka destekli araç içi sesli asistan geliştiriyor

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Tofaş Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü Özgür Çetinoğlu, şirketin başlatmış olduğu dijital ve teknolojik dönüşüm faaliyetlerinin hız kesmeden süreceğini belirtti. Çetinoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Tofaş olarak yenilikçi teknoloji kullanımına verdiğimiz önemle müşterilerimize yönelik geliştirmekte olduğumuz çözümlerimizi her geçen gün artırıyoruz. Araç İçi Sesli Asistan Projesi yenilikçi bakış açımızı yansıtmasının yanında, araçtan alınan verileri işleyerek kullanıcıya sesli destek veren ilk yerli asistan olarak da fark yaratacak. Proje kapsamında geliştireceğimiz araç içi sesli asistan teknolojisi sayesinde kullanıcılar, otomobilleriyle sesli etkileşim kurabilecek. Böylelikle hem güvenlik hem de kolaylık ve konfor açısından daha ileri bir sürüş deneyimi yaşanacak.

    Uygulamanın bilinen sanal asistanlardan en büyük farkı otomobilden çekilecek çok sayıda anlık veriyi analiz edebilecek olması. Bu sayede geri bildirimler ve analizlerden yola çıkılarak kullanıcıya destek olacak bilgiler de sunuluyor olacak. Araç İçi Sesli Asistan, söylenenleri anlamlandırarak gerekli cevaplarla dönüş yapabilecek ve ek bilgiye ihtiyaç duyduğunda sürücüye çeşitli sorular yönelterek detaylı bilgi talep edebilecek."

    Sestek Ar-Ge Koordinatörü Tuba Arslan Kır ise "Bugüne kadar akıllı ev asistanlarından chatbotlara uzanan geniş bir alanda kullanılan diyaloğa dayalı yapay zekâ teknolojilerimizi ilk kez bir araç içi uygulamada konumlandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Tofaş ile gerçekleştireceğimiz bu projenin Türkiye otomotiv sektöründe öncü bir çalışma olacağına ve sektörde benzer uygulamalar gerçekleştirmeyi hedefleyen firmalar için ilham verecek bir örnek olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



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    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Arabaya binince "ooo reyiz hoşgeldin", hızlı gidince "gardaş yavaşla la" falan....
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    6s 17 dk. ( Mesaj Silindi ) theJuDGe_41
    Bugünün haberleri neden apaçi ağırlıklı Dünya apaçiler günü mü?
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    kkvan (KORHAN ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tebrikler diyeceğim ama bir yandan da önce otomatik vitesli araba üretmeyi öğrensinler diyorum
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