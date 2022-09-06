Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla Full-Self Driving Beta yazılımının fiyatı resmi olarak 15 bin dolara yükseldi

    Elon Musk'ın geçen ay açıkladığı üzere 5 Eylül tarihinden itibaren Full-Self Driving Beta opsiyonunun fiyatı 15 bin dolara yükseldi. Söz konusu sistem 1 yıl önce zamlanarak 12 bin dolara çıkmıştı.
    3

    Tesla, otonom sürüş yazılımının fiyatını 15 bin dolara çıkardı
    Tam Boyutta Gör

    Tesla CEO'su Elon Musk geçen ay şirketin sunduğu Full-Self Driving Beta (FSD Beta) opsiyonunun fiyatını yükselteceklerini açıklamıştı. Söz konusu fiyat artışı artık Tesla'nın resmi internet sitesine de yansıdı ve FSD Beta'nın fiyatı 3 bin dolar artışla 15 bin dolara çıktı.

    Adındaki 'Beta' takısından da anlaşılacağı üzere henüz tamamlanmamış bir proje olan FSD Beta, bu opsiyonu satın alan Tesla sahiplerinin çeşitli otonom sürüş fonksiyonlarından faydalanmasını sağlıyor. Otonom sürüş derken şu anda tam olarak kusursuz bir sürücüsüz araç deneyimi sağlayan bir yazılımdan bahsetmiyoruz elbette ancak sistem, onu kullanan araç sahiplerinin verileriyle her geçen gün gelişiyor ve yeni fonksiyonlar kazanıyor.

    Öte yandan bu son zamla birlikte FSD Beta'nın 15 bin dolar edip etmeyeceği tartışılıyor. Çünkü ABD'li elektrikli araç üreticisi bu noktada kullanıcılarına farklı bir seçenek daha sunuyor: Enhanced Autopilot. Üstelik bu sistemin fiyatı 6 bin dolar yani FSD Beta'dan 9 bin dolar daha ucuz. Ayrıca bu sistem de mevcut şartlarda FSD Beta'nın sunduğu pek çok fonksiyonu kullanıcılarına sunabiliyor.

    Tesla, otonom sürüş yazılımının fiyatını 15 bin dolara çıkardı
    Tam Boyutta Gör

    Enhanced Autopilot sistemi, şerit ortalama ve otonom bir şekilde şerit değiştirme gibi direksiyon müdahalesi gerektiren pek çok işi kendi başına halledebiliyor. Sistem Navigate on Autopilot özelliğiyle geliyor ki bu özellik de basitçe aracın navigasyon rotasına bağlı olarak otoyol giriş-çıkış rampaları ve kavşaklarla başa çıkabilmesini, bu alanlar yönlenirken insan müdahalesi olmadan şerit değiştirebilmesini sağlıyor.

    Bunun dışında Smart Summon da bu sistemin özellikleri arasında. Kısaca bahsetmek gerekirse bu sistem sayesinde aracınızı uzak bir yere park ettiğinizde yanınıza çağırabiliyorsunuz.

    FSD Beta bunun üzerine ne ekliyor derseniz de bu noktada şehir içi yollarda otonom sürüş, dur işaretlerini tanıma ve tepki verme gibi gelişmiş özelliklerden bahsetmek mümkün. Üstelik sistemin gün geçtikçe yeni özellikler kazandığı söylenebilir ancak yine de Tesla kullanıcılarının bazı videoları göz önüne alındığında çok yoğun trafik ve kötü hava koşullarında - kar yağışı gibi - hala pek çok sorun yaşadığı söylenebilir. Bu yüzdendir ki Tesla, sistemin henüz tam otonom sürüşe hazır olmadığı ve sorumluluğun araç sahibinde olduğu konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor.

    Bu sebeplerden dolayı FSD Beta'ya 15 bin dolar vermek artık pek çok kişi için mantıksız geliyor. Özellikle sistemin 7 yıldır beta sürecinden çıkamadığı düşünülürse. Ancak Elon Musk, bu sistemin yakın gelecekte tamamlanacağı ve o zaman çok daha pahalı olacağını belirterek FSD Beta'yı şimdi satın almanın daha mantıklı olduğunu söylüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Siper hedefi 12'den vurdu

    G
    gokhanw10 2 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno5 Lite
    OPPO Reno5 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    M2 &#231;ipli 2022 Apple MacBook Pro 13 in&#231;
    M2 çipli 2022 Apple MacBook Pro 13 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız