Tesla Full-Self Driving Beta yazılımının fiyatı resmi olarak 15 bin dolara yükseldi

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Tesla CEO'su Elon Musk geçen ay şirketin sunduğu Full-Self Driving Beta (FSD Beta) opsiyonunun fiyatını yükselteceklerini açıklamıştı. Söz konusu fiyat artışı artık Tesla'nın resmi internet sitesine de yansıdı ve FSD Beta'nın fiyatı 3 bin dolar artışla 15 bin dolara çıktı.

Adındaki 'Beta' takısından da anlaşılacağı üzere henüz tamamlanmamış bir proje olan FSD Beta, bu opsiyonu satın alan Tesla sahiplerinin çeşitli otonom sürüş fonksiyonlarından faydalanmasını sağlıyor. Otonom sürüş derken şu anda tam olarak kusursuz bir sürücüsüz araç deneyimi sağlayan bir yazılımdan bahsetmiyoruz elbette ancak sistem, onu kullanan araç sahiplerinin verileriyle her geçen gün gelişiyor ve yeni fonksiyonlar kazanıyor.

Öte yandan bu son zamla birlikte FSD Beta'nın 15 bin dolar edip etmeyeceği tartışılıyor. Çünkü ABD'li elektrikli araç üreticisi bu noktada kullanıcılarına farklı bir seçenek daha sunuyor: Enhanced Autopilot. Üstelik bu sistemin fiyatı 6 bin dolar yani FSD Beta'dan 9 bin dolar daha ucuz. Ayrıca bu sistem de mevcut şartlarda FSD Beta'nın sunduğu pek çok fonksiyonu kullanıcılarına sunabiliyor.

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Enhanced Autopilot sistemi, şerit ortalama ve otonom bir şekilde şerit değiştirme gibi direksiyon müdahalesi gerektiren pek çok işi kendi başına halledebiliyor. Sistem Navigate on Autopilot özelliğiyle geliyor ki bu özellik de basitçe aracın navigasyon rotasına bağlı olarak otoyol giriş-çıkış rampaları ve kavşaklarla başa çıkabilmesini, bu alanlar yönlenirken insan müdahalesi olmadan şerit değiştirebilmesini sağlıyor.

Bunun dışında Smart Summon da bu sistemin özellikleri arasında. Kısaca bahsetmek gerekirse bu sistem sayesinde aracınızı uzak bir yere park ettiğinizde yanınıza çağırabiliyorsunuz.

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FSD Beta bunun üzerine ne ekliyor derseniz de bu noktada şehir içi yollarda otonom sürüş, dur işaretlerini tanıma ve tepki verme gibi gelişmiş özelliklerden bahsetmek mümkün. Üstelik sistemin gün geçtikçe yeni özellikler kazandığı söylenebilir ancak yine de Tesla kullanıcılarının bazı videoları göz önüne alındığında çok yoğun trafik ve kötü hava koşullarında - kar yağışı gibi - hala pek çok sorun yaşadığı söylenebilir. Bu yüzdendir ki Tesla, sistemin henüz tam otonom sürüşe hazır olmadığı ve sorumluluğun araç sahibinde olduğu konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor.

Bu sebeplerden dolayı FSD Beta'ya 15 bin dolar vermek artık pek çok kişi için mantıksız geliyor. Özellikle sistemin 7 yıldır beta sürecinden çıkamadığı düşünülürse. Ancak Elon Musk, bu sistemin yakın gelecekte tamamlanacağı ve o zaman çok daha pahalı olacağını belirterek FSD Beta'yı şimdi satın almanın daha mantıklı olduğunu söylüyor.

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Tesla, otonom sürüş yazılımının fiyatını 15 bin dolara çıkardı