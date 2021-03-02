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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Otomotiv pazarı Şubat ayında da büyümeyi sürdürdü: İşte en çok satış yapan markalar

    Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin verilerine göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları 2021 yılı şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,2 artarak 58.504 adet oldu.
    02 Mart 2021, 16:30 (5 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Otomotiv pazarı Şubat ayında da büyümeyi sürdürdü: İşte en çok satış yapan markalar
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    Mart ayına giriş yapmamızla birlikte Türkiye otomotiv pazarının şubat ayına ilişkin verileri de ortaya çıktı. Verilere göre otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı şubat ayında da büyümeyi sürdürdü.

    Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları 2021 yılı şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,2 artarak 58.504 adet oldu. 2021 yılı şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,6 artarak 44.749 adet olurken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 46,4 artarak 13.755 adet oldu.

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    Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 27,9 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 31,2 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı ise 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 18,2 arttı.

    Ayrıca Bkz. "2021 Hyundai Bayon tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri"

    Şubat ayında benzinli otomobil satışları 47.386 adetle yüzde 59,2 pay, dizel otomobil satışları 21.946 adetle yüzde 27,4 pay, hibrit otomobil satışları 6.979 adetle yüzde 8,7 pay, LPG'li otomobil satışları ise 3.658 adetle yüzde 4,6 pay aldı. Geçen ay 138 adet elektrikli otomobil satıldı. Bu da toplam satışların sadece yüzde 0,2'sini oluşturuyor. Zira geçtiğimiz ayın başında elektrikli otomobillere yüzde 400'e varan ÖTV zammı gelmişti.

    Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının 2021 yılı Ocak-Şubat dönemine baktığımızda da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,4 artarak 102.232 adet olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Otomobil satışları bu dönemde geçen yıla göre yüzde 34,1 oranında artarak 80.107 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 51 artarak 22.125 adede ulaşmış durumda.

    2021 yılının şubat ayında en çok otomobil satan markalara baktığımızda Fiat'ın 7.147 adetle lider olduğunu görüyoruz. Onu 5.982 adetle Renault izlerken, Volkswagen ise 4.286 adetle üçüncü sırada yer alıyor. İşte en çok otomobil satan ilk 10 marka:

    2021 Şubat

    Marka Adet
    Fiat 7.147
    Renault 5.982
    Volkswagen 4.286
    Toyota 3.814
    Peugeot 2.742
    Skoda 2.708
    Honda 1.760
    Opel 1.708
    Citroen 1.702
    Nissan 1.682

    2021 Ocak - Şubat

    Marka Adet
    Fiat 10.542
    Renault 9.606
    Volkswagen 8.368
    Toyota 7.876
    Peugeot 5.419
    Skoda 4.638
    Opel 3.380
    Honda 3.313
    Nissan 3.117
    Dacia 3.007


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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    orientem (Orientus Prime) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Elektrikli araçlara gelen vergi zammı son yıllarda gördüğüm en kötü karar olabilir. Acilen bu hatadan dönülmesi gerekiyor. Türkiye petrol zengini de bizim mi haberimiz yok da insanların fosil yakıtlı araçları bırakmasının önü kesiliyor. Akıl alır gibi değil.
    Elektrikli araçlara gelen vergi zammı son yıllarda gördüğüm en kötü karar olabilir. Acilen bu hatadan dönülmesi gerekiyor. Türkiye petrol zengini de bizim mi ha...
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    3 Yanıt Yanıtla +22
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    zero01 5 gün ( Mesaj Silindi ) orientem
    Sanırım petrolden alınan ÖTV, devletin vergi pastasında en büyük paya sahip.
    O yüzden bu kazançtan kolay kolay vazgeçmek istemezler.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    ghostiki (k.e. o.) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    önde gidenisiniz zaten; 85 milyonluk ülkede 1 ayda 54 bin otomobil satılmış; 1 yılda da en fazla 600-700 bin satılıyor....
    senin 1 yıllık pazarın Almanya nın - İngiltere nin 1 -2 aylık satışına denk geliyor...
    Millet ÖTV yi %50 den ödesin de devletimiz %80 lik ötv yi saplamasın diye bulduğu ucuz-B -C segmenti araçlara saldırıyor...
    Bizi kısanan avrupa da milletin 3 - 5 bin Euro ya aldığı 2. el araçlara sayenizde 200 - 250 bin bayılıyoruz; senin gibi kıllarda mutlu olsun.
    önde gidenisiniz zaten; 85 milyonluk ülkede 1 ayda 54 bin otomobil satılmış; 1 yılda da en fazla 600-700 bin satılıyor.... senin 1 yıllık pazarın Almanya...
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    Yanıtla +6
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    temmuzaksami 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Listedeki tüm araçlarda en ucuz arabaları üreten firmalar
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    BlackGhost12 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Yılda 2.5 milyon araç satılması gerekiyor bu ülkede normal durumda. Vergiler, Faizler üstüne Maaşlar engel oluyor.
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    D DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Ekonomik kriz nerede

    Herşey eski tas eski hamam dökün dökün dur
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    _Saint_ (Ugur K) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Sizin algınızı yiyim. O kadar araba satılıyorda bayilerde hani sıfır araç yoktu. Bırakın bu işleri. Sıfır araç stoklayan veya Kiralama şirketlerinden dönen araçları alan galericiler dün haberlerde kan ağlıyordu bir de hala elinizi çabuk tutun artıcak diyorlar. Almayın zaten büyük bir kesimin almasıda mümkün değilde neyse artık...
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    aserkang (Ahmet Serkan) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Ocak satışlarına aldanmayın Aralıktan sipariş var diyen arkadaşlar vardı. Araba satılmıyor inanmayın diyenler vardı. Almayın -aldırmayın piyasa düşecek araç satılmıyor diyenler vardı.

    Demekki hepsi hikaye, araç satılıyor kimse fiyata bakmıyor ; bakmıyorlar çünkü gelecek günlerde alamama durumunu riskli görüyorlar. Piyasa da iniş değil artış olacağını düşünüyorlar.

    Yatırım tavsiyesi değildir.
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    S SevenDeadlySins (Uğur ) 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Halk TV kriz var kriz millet açliktan ölüyor, ahh bide bu cahapeliler bize koyun demez mi
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    WB 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Adam Maltepe’de cöpün icinden laf yetistirmeye calisiyor hala hukumete gecirecegim diye.. guler misin aglar misin..
    Yanıtla +3
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    BabyLatte (berat bayar) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Citroen ilk 10 a girmiş demekki doğru yolda
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    A auto_man 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Hyundai bu listede yok. Demek ki şapkayı önlerine koyup düşünme vakti gelmiş.
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    Z zeytunk (kamil zeytun) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    EN UCUZ OLAN EN COK SATAN BAYA ŞAŞIRDIM ....
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