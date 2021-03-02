Otomotiv pazarı Şubat ayında da büyümeyi sürdürdü: İşte en çok satış yapan markalar

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Mart ayına giriş yapmamızla birlikte Türkiye otomotiv pazarının şubat ayına ilişkin verileri de ortaya çıktı. Verilere göre otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı şubat ayında da büyümeyi sürdürdü.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları 2021 yılı şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,2 artarak 58.504 adet oldu. 2021 yılı şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,6 artarak 44.749 adet olurken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 46,4 artarak 13.755 adet oldu.

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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 27,9 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 31,2 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı ise 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 18,2 arttı.

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Şubat ayında benzinli otomobil satışları 47.386 adetle yüzde 59,2 pay, dizel otomobil satışları 21.946 adetle yüzde 27,4 pay, hibrit otomobil satışları 6.979 adetle yüzde 8,7 pay, LPG'li otomobil satışları ise 3.658 adetle yüzde 4,6 pay aldı. Geçen ay 138 adet elektrikli otomobil satıldı. Bu da toplam satışların sadece yüzde 0,2'sini oluşturuyor. Zira geçtiğimiz ayın başında elektrikli otomobillere yüzde 400'e varan ÖTV zammı gelmişti.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının 2021 yılı Ocak-Şubat dönemine baktığımızda da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,4 artarak 102.232 adet olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Otomobil satışları bu dönemde geçen yıla göre yüzde 34,1 oranında artarak 80.107 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 51 artarak 22.125 adede ulaşmış durumda.

2021 yılının şubat ayında en çok otomobil satan markalara baktığımızda Fiat'ın 7.147 adetle lider olduğunu görüyoruz. Onu 5.982 adetle Renault izlerken, Volkswagen ise 4.286 adetle üçüncü sırada yer alıyor. İşte en çok otomobil satan ilk 10 marka:

2021 Şubat

Marka Adet Fiat 7.147 Renault 5.982 Volkswagen 4.286 Toyota 3.814 Peugeot 2.742 Skoda 2.708 Honda 1.760 Opel 1.708 Citroen 1.702 Nissan 1.682

2021 Ocak - Şubat

Marka Adet Fiat 10.542 Renault 9.606 Volkswagen 8.368 Toyota 7.876 Peugeot 5.419 Skoda 4.638 Opel 3.380 Honda 3.313 Nissan 3.117 Dacia 3.007

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