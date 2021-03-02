Otomotiv pazarı Şubat ayında da büyümeyi sürdürdü: İşte en çok satış yapan markalar

Mart ayına giriş yapmamızla birlikte Türkiye otomotiv pazarının şubat ayına ilişkin verileri de ortaya çıktı. Verilere göre otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı şubat ayında da büyümeyi sürdürdü.
Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları 2021 yılı şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,2 artarak 58.504 adet oldu. 2021 yılı şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,6 artarak 44.749 adet olurken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 46,4 artarak 13.755 adet oldu.İlginizi Çekebilir Honda Civic Sedan ve HR-V modellerinde şubat ayına özel fırsatlar
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 27,9 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 31,2 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı ise 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 18,2 arttı.
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Şubat ayında benzinli otomobil satışları 47.386 adetle yüzde 59,2 pay, dizel otomobil satışları 21.946 adetle yüzde 27,4 pay, hibrit otomobil satışları 6.979 adetle yüzde 8,7 pay, LPG'li otomobil satışları ise 3.658 adetle yüzde 4,6 pay aldı. Geçen ay 138 adet elektrikli otomobil satıldı. Bu da toplam satışların sadece yüzde 0,2'sini oluşturuyor. Zira geçtiğimiz ayın başında elektrikli otomobillere yüzde 400'e varan ÖTV zammı gelmişti.
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının 2021 yılı Ocak-Şubat dönemine baktığımızda da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,4 artarak 102.232 adet olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Otomobil satışları bu dönemde geçen yıla göre yüzde 34,1 oranında artarak 80.107 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 51 artarak 22.125 adede ulaşmış durumda.
2021 yılının şubat ayında en çok otomobil satan markalara baktığımızda Fiat'ın 7.147 adetle lider olduğunu görüyoruz. Onu 5.982 adetle Renault izlerken, Volkswagen ise 4.286 adetle üçüncü sırada yer alıyor. İşte en çok otomobil satan ilk 10 marka:
2021 Şubat
|Marka
|Adet
|Fiat
|7.147
|Renault
|5.982
|Volkswagen
|4.286
|Toyota
|3.814
|Peugeot
|2.742
|Skoda
|2.708
|Honda
|1.760
|Opel
|1.708
|Citroen
|1.702
|Nissan
|1.682
2021 Ocak - Şubat
|Marka
|Adet
|Fiat
|10.542
|Renault
|9.606
|Volkswagen
|8.368
|Toyota
|7.876
|Peugeot
|5.419
|Skoda
|4.638
|Opel
|3.380
|Honda
|3.313
|Nissan
|3.117
|Dacia
|3.007
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O yüzden bu kazançtan kolay kolay vazgeçmek istemezler.
senin 1 yıllık pazarın Almanya nın - İngiltere nin 1 -2 aylık satışına denk geliyor...
Millet ÖTV yi %50 den ödesin de devletimiz %80 lik ötv yi saplamasın diye bulduğu ucuz-B -C segmenti araçlara saldırıyor...
Bizi kısanan avrupa da milletin 3 - 5 bin Euro ya aldığı 2. el araçlara sayenizde 200 - 250 bin bayılıyoruz; senin gibi kıllarda mutlu olsun.