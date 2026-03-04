Giriş
    Samsung, yapay zekalı yeni OLED ekran teknolojilerini tanıttı

    Samsung, MWC 2026'da OLED ekran teknolojilerindeki gelişmeleri sergiledi. Bu gelişmeler arasında halihazırda çalışır halde görebileceğiniz yapay zeka optimizasyonlu özellikler de yer alıyor.

    samsung ai oled konsept mwc 2026 Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka, Samsung OLED ekranlarında önemli bir rol oynuyor ve şirket, bu yeni teknolojiyi Mobil Dünya Kongresi'ne getirerek bu tür donanımı kullanan teknolojilerde kullanıcı deneyimini nasıl geliştirdiğini sergiledi. Bu yeni yapay zeka optimizasyonlu teknolojilerin en dikkat çekici olanı, Samsung Galaxy S26 Ultra'daki gizlilik ekranının oluşturulmasına yardımcı olmak için kullanılan Samsung'un Flex Magic Pixel teknolojisi.

    Samsung LEAD 2.0 OLED panel

    Samsung LEAD 2.0 OLED panel Tam Boyutta Gör
    Samsung Display, MWC’de Flex Magic Pixel (FMP) teknolojisine sahip LEAD 2.0 OLED panelini sergiledi. Bu, Galaxy S26 Ultra'da Privacy Display özelliğini etkinleştirmek için kullanılan teknoloji. Bu özellik, yan açılardan görünürlüğü sınırlıyor ve yakındaki kişilerin ekrandaki içeriği görmesini engelliyor.

    Bu temel konsept ilk olarak MWC 2024'te tanıtıldı. LEAD 2.0 ile Samsung Display, gizlilik odaklı işlevselliği korurken parlaklığı ve güç verimliliğini iyileştirdi.

    Samsung Display ayrıca Galaxy XR gibi karma gerçeklik başlıkları için tasarlanmış, OLEDoS olarak da bilinen RGB OLED on Silicon panelini tanıttı. Bu panel mikroskobik pikseller kullanıyor ve tipik akıllı telefon ekranlarının piksel yoğunluğundan yaklaşık on kat daha yüksek olan inç başına 5.000 piksel gibi olağanüstü yüksek bir piksel yoğunluğu sunuyor.

    OLED AI MiniPetBot ve AI Toyhouse

    Samsung OLED AI MiniPetBot & AI Toyhouse Tam Boyutta Gör
    Bir diğer dikkat çekici OLED konsepti Mini PetBot AI. Bu küçük robot, animasyonlu yüz ifadeleri gösteren 1.34 inç dairesel bir OLED ekrana sahip. Hem sese hem de dokunmatik girişe yanıt veriyor ve daha etkileşimli bir deneyim yaratmak için ekranında farklı duygularla tepki veriyor.

    Başka bir konseptte ise 13.4 inç dairesel bir OLED ekran, bükülebilen ya da katlanabilen 18.1 inç esnek bir OLED panelle birleştirildi. Birlikte, evdeki değerli koleksiyon parçalarını veya oyuncakları sergilemek için tasarlanmış, AI Toyhouse adı verilen dinamik bir vitrin oluşturuyorlar. Esnek panel, nesnelerin etrafında kıvrılarak fütüristik bir vitrin etkisi yaratabiliyor.

    Samsung Bezel-less OLED Wall

    Samsung Bezel-less OLED Wall Tam Boyutta Gör
    Son olarak, Samsung Display “Bezel-less OLED Wall” konseptini tanıttı. Bu kurulum, iki adet 6.8 inç OLED panel ve iki adet 27 inç QD-OLED panelin mozaik deseninde birleştirilmesiyle oluşturulmuş. Kurulum, ekranların ultra ince çerçevelerine dikkat çekiyor ve Barselona'daki Park Güell'ün kendine özgü mozaik tasarımlarından ilham alıyor.

    Bu konseptler, Samsung Display'in OLED teknolojisini akıllı telefonların çok ötesine, geniş bir yelpazedeki günlük cihazlara yayma hedefini yansıtıyor.

