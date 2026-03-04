Samsung, yapay zekalı yeni OLED ekran teknolojilerini tanıttı

Bu temel konsept ilk olarak MWC 2024'te tanıtıldı. LEAD 2.0 ile Samsung Display, gizlilik odaklı işlevselliği korurken parlaklığı ve güç verimliliğini iyileştirdi.
Samsung Display ayrıca Galaxy XR gibi karma gerçeklik başlıkları için tasarlanmış, OLEDoS olarak da bilinen RGB OLED on Silicon panelini tanıttı. Bu panel mikroskobik pikseller kullanıyor ve tipik akıllı telefon ekranlarının piksel yoğunluğundan yaklaşık on kat daha yüksek olan inç başına 5.000 piksel gibi olağanüstü yüksek bir piksel yoğunluğu sunuyor.
OLED AI MiniPetBot ve AI Toyhouse
Başka bir konseptte ise 13.4 inç dairesel bir OLED ekran, bükülebilen ya da katlanabilen 18.1 inç esnek bir OLED panelle birleştirildi. Birlikte, evdeki değerli koleksiyon parçalarını veya oyuncakları sergilemek için tasarlanmış, AI Toyhouse adı verilen dinamik bir vitrin oluşturuyorlar. Esnek panel, nesnelerin etrafında kıvrılarak fütüristik bir vitrin etkisi yaratabiliyor.
Samsung Bezel-less OLED Wall
Bu konseptler, Samsung Display'in OLED teknolojisini akıllı telefonların çok ötesine, geniş bir yelpazedeki günlük cihazlara yayma hedefini yansıtıyor.