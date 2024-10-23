Otonom kara aracı Ts-2 tanıtıldı: Savaş ortamının Tesla'sı olacak!

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Tam Boyutta Gör İstanbul’da düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda yeni ürünler tanıtılmaya devam ediliyor. Bu defa otonom sürüş kabiliyetine sahip kara aracı “Ts-2” tanıtıldı.

Ad Astra Technology Group (AATG) Üst Yöneticisi Uğur Coşkun, holding bünyesindeki TS Tech şirketi tarafından geliştirilen Ts-2 aracının özelliklerini açıkladı. Çok hafif taktik tekerlekli kara aracı kategorisinde geliştirilen Ts-2 aracı, insanlı ve insansız olarak kullanılabiliyor. Araç, otonom olarak düşman bölgeye kadar ulaşacak. Hedefe ulaştıktan sonra sürücü tarafından kontrol edilebilecek. Görevden sonra “eve geri dön” komutu ile otonom olarak güvenli bölgeye dönecek.

Tam Boyutta Gör İnsansız Ts-2 aracı 1,4-1,8 ton ağırlığa sahip olacak. Bu sayede C-130 uçağının ve CH-47 helikopterinin kabinine sığacak. Nakliye uçağından paraşütle atılabilme ve amfibi araçlarla nakledilebilme ya da nakliye helikopterleri tarafından askıda taşınabilme gibi avantajlara da sahip olacak.

Araçlara; tanksavar silahlar, uzaktan komutalı silah istasyonları, kapı makineli tüfeği, mast üzerinde faydalı yükler ve benzeri sistemler entegre edilebiliyor. TS Tech, araçlarını; dizel yakıtlı, elektrikli ya da hibrit konfigürasyonlarda teslim edebilecek.

Araçların özel kuvvetler, komandolar, deniz piyadeleri, havadan indirme birlikleri gibi taktik ve stratejik seviyede hareket ihtiyacı olan birliklerin, muharebe etkinliklerini önemli ölçüde arttırması bekleniyor.





Coşkun: "Savaş ortamının Tesla'sını yaptık"

Aracın benzinli, dizel, hibrit, seri hibrit olarak planlandığını belirten AATG Üst Yöneticisi Uğur Coşkun, "İlk varyant olarak Ts-2 modelimizi tanıtıyoruz. Araç, dar bölgelerde hızlı ve çevik hareket edebiliyor. Hızlı şekilde sisteme mermi yüklemek için de kullanılabiliyor. Yeni dönemin Tesla'sı mantığında yaklaşıyoruz. Araç otonom olarak çalışabiliyor. Araç hem insanlı hem insansız kullanılıyor. Düşman bölgesine ulaştığınızda aracın üzerindeki kontrolünüzü elinize alıp, aracı otonom kullanabiliyorsunuz. Aracı sonrasında 'eve geri dön' komutuyla döndürebiliyorsunuz. Savaş ortamının Tesla'sını yaptık. Üzerine dron sistemleri, robotik köpek sistemleri yerleştirebiliyoruz. Aracımız ayrıca cihazları şarj edebiliyor. Üzerinde ciddi büyüklükte bir batarya sistemi var. Etrafında makineli tüfeği var. İki askeri de yatar pozisyonda koyarsanız bölgeden yaralı tahliye edebilirsiniz." diye konuştu.

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