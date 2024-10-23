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    Otonom kara aracı Ts-2 tanıtıldı: Savaş ortamının Tesla'sı olacak!

    İnsanlı ve insansız araçlar geliştirien yerli teknoloji şirketi TS Tech, savaş ortamının Tesla'sı olarak tanımladığı Ts-2 kara aracını tanıttı. Ts-2 aracının özellikleri neler?
    Otonom kara aracı Ts-2 tanıtıldı: Savaş ortamının Tesla'sı olacak Tam Boyutta Gör
    İstanbul’da düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda yeni ürünler tanıtılmaya devam ediliyor. Bu defa otonom sürüş kabiliyetine sahip kara aracı “Ts-2” tanıtıldı.

    Ad Astra Technology Group (AATG) Üst Yöneticisi Uğur Coşkun, holding bünyesindeki TS Tech şirketi tarafından geliştirilen Ts-2 aracının özelliklerini açıkladı. Çok hafif taktik tekerlekli kara aracı kategorisinde geliştirilen Ts-2 aracı, insanlı ve insansız olarak kullanılabiliyor. Araç, otonom olarak düşman bölgeye kadar ulaşacak. Hedefe ulaştıktan sonra sürücü tarafından kontrol edilebilecek. Görevden sonra “eve geri dön” komutu ile otonom olarak güvenli bölgeye dönecek.

    Otonom kara aracı Ts-2 tanıtıldı: Savaş ortamının Tesla'sı olacak Tam Boyutta Gör
    İnsansız Ts-2 aracı 1,4-1,8 ton ağırlığa sahip olacak. Bu sayede C-130 uçağının ve CH-47 helikopterinin kabinine sığacak. Nakliye uçağından paraşütle atılabilme ve amfibi araçlarla nakledilebilme ya da nakliye helikopterleri tarafından askıda taşınabilme gibi avantajlara da sahip olacak.

    Araçlara; tanksavar silahlar, uzaktan komutalı silah istasyonları, kapı makineli tüfeği, mast üzerinde faydalı yükler ve benzeri sistemler entegre edilebiliyor. TS Tech, araçlarını; dizel yakıtlı, elektrikli ya da hibrit konfigürasyonlarda teslim edebilecek.

    Araçların özel kuvvetler, komandolar, deniz piyadeleri, havadan indirme birlikleri gibi taktik ve stratejik seviyede hareket ihtiyacı olan birliklerin, muharebe etkinliklerini önemli ölçüde arttırması bekleniyor.



    Coşkun: "Savaş ortamının Tesla'sını yaptık"

    Aracın benzinli, dizel, hibrit, seri hibrit olarak planlandığını belirten AATG Üst Yöneticisi Uğur Coşkun, "İlk varyant olarak Ts-2 modelimizi tanıtıyoruz. Araç, dar bölgelerde hızlı ve çevik hareket edebiliyor. Hızlı şekilde sisteme mermi yüklemek için de kullanılabiliyor. Yeni dönemin Tesla'sı mantığında yaklaşıyoruz. Araç otonom olarak çalışabiliyor. Araç hem insanlı hem insansız kullanılıyor. Düşman bölgesine ulaştığınızda aracın üzerindeki kontrolünüzü elinize alıp, aracı otonom kullanabiliyorsunuz. Aracı sonrasında 'eve geri dön' komutuyla döndürebiliyorsunuz. Savaş ortamının Tesla'sını yaptık. Üzerine dron sistemleri, robotik köpek sistemleri yerleştirebiliyoruz. Aracımız ayrıca cihazları şarj edebiliyor. Üzerinde ciddi büyüklükte bir batarya sistemi var. Etrafında makineli tüfeği var. İki askeri de yatar pozisyonda koyarsanız bölgeden yaralı tahliye edebilirsiniz." diye konuştu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 4 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 6 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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