Otonom kara aracı Ts-2 tanıtıldı: Savaş ortamının Tesla'sı olacak!

Ad Astra Technology Group (AATG) Üst Yöneticisi Uğur Coşkun, holding bünyesindeki TS Tech şirketi tarafından geliştirilen Ts-2 aracının özelliklerini açıkladı. Çok hafif taktik tekerlekli kara aracı kategorisinde geliştirilen Ts-2 aracı, insanlı ve insansız olarak kullanılabiliyor. Araç, otonom olarak düşman bölgeye kadar ulaşacak. Hedefe ulaştıktan sonra sürücü tarafından kontrol edilebilecek. Görevden sonra “eve geri dön” komutu ile otonom olarak güvenli bölgeye dönecek.
Araçlara; tanksavar silahlar, uzaktan komutalı silah istasyonları, kapı makineli tüfeği, mast üzerinde faydalı yükler ve benzeri sistemler entegre edilebiliyor. TS Tech, araçlarını; dizel yakıtlı, elektrikli ya da hibrit konfigürasyonlarda teslim edebilecek.
Araçların özel kuvvetler, komandolar, deniz piyadeleri, havadan indirme birlikleri gibi taktik ve stratejik seviyede hareket ihtiyacı olan birliklerin, muharebe etkinliklerini önemli ölçüde arttırması bekleniyor.
Coşkun: "Savaş ortamının Tesla'sını yaptık"
Aracın benzinli, dizel, hibrit, seri hibrit olarak planlandığını belirten AATG Üst Yöneticisi Uğur Coşkun, "İlk varyant olarak Ts-2 modelimizi tanıtıyoruz. Araç, dar bölgelerde hızlı ve çevik hareket edebiliyor. Hızlı şekilde sisteme mermi yüklemek için de kullanılabiliyor. Yeni dönemin Tesla'sı mantığında yaklaşıyoruz. Araç otonom olarak çalışabiliyor. Araç hem insanlı hem insansız kullanılıyor. Düşman bölgesine ulaştığınızda aracın üzerindeki kontrolünüzü elinize alıp, aracı otonom kullanabiliyorsunuz. Aracı sonrasında 'eve geri dön' komutuyla döndürebiliyorsunuz. Savaş ortamının Tesla'sını yaptık. Üzerine dron sistemleri, robotik köpek sistemleri yerleştirebiliyoruz. Aracımız ayrıca cihazları şarj edebiliyor. Üzerinde ciddi büyüklükte bir batarya sistemi var. Etrafında makineli tüfeği var. İki askeri de yatar pozisyonda koyarsanız bölgeden yaralı tahliye edebilirsiniz." diye konuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)