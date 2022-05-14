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    35 metrelik denizaltı, yolcularına su altında eğlence ortamı sunacak

    Geliştirilen yeni bir konsept denizaltı, çeşitli eğlence türleri için 120 yolcuya kadar ev sahipliği yapabilecek. UWEP isimli denizaltı, 200 metreye kadar derine inebilecek.
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    35 metrelik denizaltı, yolcularına eğlence ortamı sunacak
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    Hollandalı denizaltı şirketi U-Boat Worx, 120 yolcu kapasiteli UWEP'i (Su Altı Eğlence Platformu) duyurdu. 200 metre derinliğe kadar inebilen denizaltı, yolcularına su altında restoran, kumarhane, toplantı yeri veya düğün mekanı deneyimi sunabilecek.

    Farklı boyutlarda sunulacak

    UWEP, düzenlenecek etkinliğe göre 150 m2'den fazla yeniden yapılandırılabilir mekan alanına sahip. Denizaltı, 35.1 m uzunluğunda, 7.7 m genişliğinde ve 7 m yüksekliğinde olmakla birlikte gövdesinde 4.5 m çapında 14 pencere bulunduruyor.

    35 metrelik denizaltı, yolcularına eğlence ortamı sunacak
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    120'ye kadar yolcuyla 18 saatlik bir su altı deneyimi sunabilecek olan denizaltı, 85 m2'den fazla güverte alanıyla su üzerinde de yolcularına hizmet verebilecek. UWEP, bir mutfağa, oturma düzeninden daha yüksekte yer alan bir sahne benzeri platforma ve bir bara sahip.

    35 metrelik denizaltı, yolcularına eğlence ortamı sunacak
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    Su üzerinde 5.6 km/s ve su altında 4.6 km/s hızla ilerleyebilecek olan denizaltı, dört adet 80 kW  yatay iticiye ve dört adet 40 kW dikey iticiye sahip tamamen elektrikli bir araç olacak. Şirket, bir denizaltının birden fazla amaçla kullanılabileceğini söylerken aynı zamanda UWEP'i 80 yolcu kapasiteli 27 metre uzunluğunda daha küçük bir versiyonla da satacak.

    Kaynakça https://newatlas.com/marine/uwep-party-submarine/ https://www.uboatworx.com/model/uwep
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