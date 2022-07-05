Yerli otomobil TOGG, yüksek hızlı test sürüşünde görüntülendi

Gemlik Tesisi'ndeki inşaat çalışmalarına devam eden yerli otomobil projesi TOGG, 2023 yılının ilk yarısında C-SUV modelini kullanıcılar ile buluşturmayı hedefliyor. Yeni otomobil hakkında çalışmalar devam ederken, gece gerçekleştirilen bir test sürüşünün görüntüleri paylaşıldı.
180 km/s üstü hızlarda görüntülendi
Paylaşılan videoda Osmangazi köprüsü civarında görüntülenen TOGG C-SUV modelinin 180 km/s üstü bir hızlara çıktığı görülüyor. Bununla birlikte yeni aracın trafiğe açık alanda gerçekleştirilen yüksek hızlı test sürüşü görüntüleri, kullanıcılarda da büyük bir heyecan oluşturmayı başardı.
Ayrıca elektrikli modellerin yanı sıra geçtiğimiz günlerde kendi şarj istasyonu ağını kurma konusunda da adımlar atmaya başlayan TOGG, 81 ilde Trugo Charging iletüm elektrikli araç kullanıcılarına hizmet vermeyi planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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