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    Yerli otomobil TOGG, yüksek hızlı test sürüşünde görüntülendi

    Türkiye'nin yerli otomobil projesi TOGG, Gemlik tesisinde yakında deneme üretimine başlamaya hazırlanıyor. Projenin C-SUV prototip modeli, gece gerçekleştirilen bir test sürüşünde görüntülendi. 
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    Yerli otomobil TOGG, yüksek hızlı test sürüşünde görüntülendi
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    Gemlik Tesisi'ndeki inşaat çalışmalarına devam eden yerli otomobil projesi TOGG, 2023 yılının ilk yarısında C-SUV modelini kullanıcılar ile buluşturmayı hedefliyor. Yeni otomobil hakkında çalışmalar devam ederken, gece gerçekleştirilen bir test sürüşünün görüntüleri paylaşıldı.

    180 km/s üstü hızlarda görüntülendi

    Paylaşılan videoda Osmangazi köprüsü civarında görüntülenen TOGG C-SUV modelinin 180 km/s üstü bir hızlara çıktığı görülüyor. Bununla birlikte yeni aracın trafiğe açık alanda gerçekleştirilen yüksek hızlı test sürüşü görüntüleri, kullanıcılarda da büyük bir heyecan oluşturmayı başardı.

    Ayrıca elektrikli modellerin yanı sıra geçtiğimiz günlerde kendi şarj istasyonu ağını kurma konusunda da adımlar atmaya başlayan TOGG, 81 ilde Trugo Charging iletüm elektrikli araç kullanıcılarına hizmet vermeyi planlıyor. 

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    Bloodin 7 saat önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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