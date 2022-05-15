Oura, akıllı yüzük patentlerini kopyaladığı iddiasıyla Circular'a dava açtı

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Akıllı yüzük şirketi Oura, hem yüzük tasarımını hem de biyometrik veri toplamayı kapsayan patentleri ihlal ettiği iddiasıyla sektördeki başka bir şirket olan Circular'a dava açtı. Oura, Circular'ın yaklaşan giyilebilir cihazında kendi teknolojilerini kopyaladığını öne sürüyor.

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'Oura tekelci davranış sergiliyor'

İhlal edildiği iddia edilen patentler akıllı yüzük geliştirme için geniş kapsamlı patentler olsalar da davanın seyrinin nasıl gerçekleşeceği bilinmezliğini koruyor.

Bir OURA sözcüsü Engadget'e yaptığı açıklamada: "OURA'da, sağlık teknolojisinde, rakiplerimiz de dahil olmak üzere, yaratıcılığı ve yeniliği benimsiyoruz ancak tüketicilere yardımcı olmak veya sektörümüzü ilerletmek için hiçbir şey yapmadığı için doğrudan kopyalamayı kabul edemeyiz. Genelge aleyhine açılan dava, en az iki OURA patentinin kasıtlı ihlalini ele alıyor." ifadelerine yer verdi.

Davanın seyrinin nasıl ilerleyeceği bilinmezken Circular da Oura'yı akıllı yüzük pazarında tekelcilik ile suçluyor. Bir Circular sözcüsü: "Amacımız, daha büyük bir iyilik için inovasyona ulaşmaktır ve tekel durumu hiçbir zaman inovasyonu tetiklememiştir" dedi.

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Oura, akıllı yüzük patent ihlali sebebiyle Circular'a dava açtı