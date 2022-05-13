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    Google, teknolojiyi daha kapsayıcı hale getirmek istiyor

    Google, açık kaynak olarak yayınladığı Skin Tone Research ile teknolojideki ten rengine dayalı ayrımcılığı en aza indirmeyi amaçlıyor.                            
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    Google, teknolojiyi daha kapsayıcı hale getirmek istiyor

    Google, arama sonuçlarında kapsayıcılığı artırmak ve Fotoğraflar'da yeni filtreleri güçlendirmek adına ücretsiz ve açık kaynaklı bir geliştirme aracı yayınladı. Teknoloji devi, Monk Skin Tone (MST) ölçeğiyle teknolojide ten renginin kapsayıcılığını geliştirmeyi hedefliyor.

    'Daha kapsayıcı teknoloji için'

    Google, ilk olarak 2018 yılında başlattıkları ten rengi araştırmalarını Harvard Üniversitesi'nden Ellis Monk ile yapılan çalışmalarla daha geniş bir proje haline getiriyor. Açık kaynak olarak sunulan MST ölçeği, 10 tona sahip ve şirket, ölçeği önümüzdeki aylarda çeşitli Google ürünlerine dahil etmeyi planlıyor.

    İlk olarak Google Arama ve Fotoğraflar'a entegre edilecek olan MST ile arama sonuçlarında koyu ten rengini içeren sonuçları daha fazla göstermeye başlayacak. Örnek olarak kullanıcılar, Arama'da bir makyaj sorgusu yaptıklarında kendileriyle en alakalı sonuçları bulabilmeleri için farklı ten rengi filtreleme araçlarına sahip olacak.

    Fotoğraflar'da da benzer bir işleyiş yer alacak. Google sunulacak olan filtrelerin, ten renklerinde iyi çalışacak şekilde tasarlandığını ve daha geniş bir görünüm yelpazesine sahip olduğunu söylüyor.

    Google, MST projesini açık kaynak olarak yayınlayarak diğer geliştiricilerle birlikte teknolojiyi çok daha kapsayıcı hale getirmek istiyor. Şirket ayrıca Monk ile çalışmaya devam ederek ölçeğin farklı bölgelerde ve ürün uygulamalarının değerlendirmesini yapacak.

    Kaynakça https://www.engadget.com/google-open-source-research-monk-skin-tone-scale-181233130.html https://skintone.google/
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