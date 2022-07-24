Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft, tüm Outlook kullanıcılarına hatalı güvenlik bildirimi yolladı

    Microsoft Outlook’da sürekli “Unknown sign-in activity” bildirimiyle karşılaşıyorsanız yalnız değilsiniz. Microsoft, sıklıkla gönderilen "Bilinmeyen giriş etkinliği" hatasını düzeltmek için çalışıyor.
    Oy Ver

    outlook unknown signin activity

    Microsoft, şu anda tüm Outlook kullanıcılarını etkileyen devamlı “Bilinmeyen oturum açma etkinliği” hatasını düzeltmek için uğraşıyor.

    Sunucudan kaynaklı olabilir

    Söz konusu hatanın sunucu tarafında bir yapılandırma sorunundan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Yani, kullanıcıların sorunu düzeltmek adını yapabilecekleri pek bir şey yok.

    Şifrenizi değiştirmeyin

    Normalde kullanıcıların hesaplarında bilinmeyen bir cihazdan giriş yapıldığında bu bildirimin gönderilmesi gerekirken, giriş yapılmadığı halde şu anda sürekli olarak "Unknown sign-in activity" bildirimi gönderiliyor.

    Kullanıcılar ilgili iletiye tıkladığında parola değiştirme sayfasına yönlendiriliyor ancak şifre değiştirme de işe yaramıyor; hatalı bildirim gelmeye devam ediyor. İki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştiren kulanıcılar bile bu uyarı mesajıyla karşılaşıyor.

    Microsoft, hatanın bazı kullanıcıların bu bildirimleri yanlışlıkla almasına neden olan bir yapılandırma sorunu olduğunu söylüyor. Microsoft’un hatayı düzelten güncellemeyi ne zaman yayınlayacağı bilinmiyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mini ve Mikro İHA avcısı: Şahin

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11S
    Xiaomi Redmi Note 11S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell G15 5510
    Dell G15 5510
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız