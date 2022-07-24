Microsoft, tüm Outlook kullanıcılarına hatalı güvenlik bildirimi yolladı

Microsoft, şu anda tüm Outlook kullanıcılarını etkileyen devamlı “Bilinmeyen oturum açma etkinliği” hatasını düzeltmek için uğraşıyor.
Sunucudan kaynaklı olabilir
Söz konusu hatanın sunucu tarafında bir yapılandırma sorunundan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Yani, kullanıcıların sorunu düzeltmek adını yapabilecekleri pek bir şey yok.
Şifrenizi değiştirmeyin
Normalde kullanıcıların hesaplarında bilinmeyen bir cihazdan giriş yapıldığında bu bildirimin gönderilmesi gerekirken, giriş yapılmadığı halde şu anda sürekli olarak "Unknown sign-in activity" bildirimi gönderiliyor.
Kullanıcılar ilgili iletiye tıkladığında parola değiştirme sayfasına yönlendiriliyor ancak şifre değiştirme de işe yaramıyor; hatalı bildirim gelmeye devam ediyor. İki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştiren kulanıcılar bile bu uyarı mesajıyla karşılaşıyor.
Microsoft, hatanın bazı kullanıcıların bu bildirimleri yanlışlıkla almasına neden olan bir yapılandırma sorunu olduğunu söylüyor. Microsoft’un hatayı düzelten güncellemeyi ne zaman yayınlayacağı bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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