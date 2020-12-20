Overwatch 2 ve Diablo 4'e dair detaylar Şubat 2021'de geliyor

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Oyun dünyasının en önemli serilerinden biri olan Diablo'nun yeni oyunu ve 2016 yılında çıkış yapan Overwatch 2 geçtiğimiz BlizzCon etkinliğinde duyurulmuştu. Duyurulduklarından bu yana pek fazla haber alamamıştık ancak haberler yakın gibi duruyor.

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Salgın sebebiyle bu yıl çevrimiçi olarak düzenlenmesine karar verilen BlizzCon etkinliğinde her iki oyundan da küçük de olsa yeni bilgiler edineceğiz gibi duruyor. Overwatch'un ve Blizzard'ın başındaki isimlerden olan Jeff Kaplan, önümüzdeki BlizzCon etkinliğinde Overwatch 2'ye dair yeni şeylerin gösterileceğini söyledi.

Ayrıca Diablo 4'ün yönetmeni Luis Barriga, Diablo 4'ün de BlizzCon'da olacağını onayladı. Barriga'nın söylediğine göre Diablo 4'ün sıradaki büyük güncellemesi BlizzCon etkinliğinde gösterilecek.

BlizzCon'ın çevrim içi bir şekilde 19-20 Şubat tarihlerinde düzenlenecek. BlizzCon etkinliğinde daha önce duyurulan oyunlardan yeni bilgiler dışında, yeni duyurular da bekleniyor. Bu yıl her ne kadar büyük bir etkinlik olacağı söylense de fiziksel katılım olmadığı için geçtiğimiz yıla göre düşük bir etkinlik olabilir.

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